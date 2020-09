Piden asegurar recursos y valores para el desarrollo - El Territorio Misiones

Domingo 6 de septiembre de 2020

Si bien aún no se puede determinar de cuánto sería una posible reducción, señalaron que “el impacto puede ser muy grande”.





Profesionales de diferentes áreas también fueron parte del debate respecto a conseguir algún régimen especial para Misiones. Los consultados conforman el Movimiento Industrial Misionero (MIM) y destacaron la importancia del paso que está haciendo Misiones. El ingeniero Gerardo Grippo, el arquitecto Edgardo Dip, el licenciado Héctor Ortiz y los ingenieros Néstor Carvallo y Orlando Scholler, junto a Lucas Solís, titular de la Consultora Gestión y Tendencias Misiones, dieron así sus puntos de vista.Coincidieron en la importancia de gestionar una cuestión fiscal especial en la economía de Misiones y en toda la industria. “Las cuestiones tienen que ver con la descripción histórica donde nos encontramos insertos entre Brasil y Paraguay que tiene una economía bastante bien formada, han promovido cuestiones impositivas y fiscales de excepción, fundamentalmente Brasil, donde las ciudades fronterizas se han transformado prácticamente en zona franca”, dijo Grippo.“Conocemos cómo se mueve históricamente Paraguay con respecto a la condición fiscal y se le suman las asimetrías internas que tenemos como provincia respecto del país central”.Añadió Grippo que Misiones necesita insumos fundamentales como es la energía que resulta escasa a pesar de proveer desde una generadora como Yacyretá.Por otro lado, “no contamos con redes de gas natural, la industria por sí misma es electrointensiva o gasintensiva, lo que provoca que tengamos costos más grandes”.Recordó que en la región Brasil promueve una política económica agresiva con respecto de inundar productos en una economía mucho más grande.Scholler añadió: “Lo que acá se pretende es buscar un desarrollo propio que se complemente con el resto del país y a la vez tener una política de venta exportadora. Recordó que grandes emprendimientos hidroeléctricos, “a menudo que quedan en regalías y no viene acompañados de desarrollo”.Añadieron que en materia de reclamos similares al actual, hay “antecedentes, pero no hechos de forma conjunta, no se unificaron criterios de distintos sectores para hacer un reclamo que sea fuerte, con un consenso de los distintos sectores como se está planteando en este momento”.Entiende que “es un reclamo que va a beneficiar por efecto multiplicador”, por lo que consideró que “este es el momento de seguir insistiendo con este tema porque está encarado mejor que nunca si uno mira a través de la historia”.Durante el debate también se planteó que lo que se propone ahora es ambicioso: “Podemos ser un centro de potencia exportadora para la República Argentina, no sólo para Misiones”.Ello al ponderar dónde está enclavada la provincia, “tenemos más de 20 millones de habitantes en un radio muy chico en los estados de Paraná, Santa Catarina, los más ricos de Brasil, y estamos de San Pablo con la misma distancia que Buenos Aires”.Recordó que además se cuenta con vías navegables, “lo que nos pone en una situación de potencia exportadora. Para eso necesitamos esas medidas que nos propone el gobernador, necesitamos electricidad y gas”.También los profesionales en debate sobre este tema plantearon que con ello se podría “resolver un problema de asimetría histórica”.Los entrevistados recordaron que los fletes en Misiones son muy caros y recién ahora está volviendo el ferrocarril para abaratar costos del transporte de carga.También indicaron que la idea es avanzar en aumentar el valor agregado en origen, como podría ser la industria láctea.