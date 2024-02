domingo 11 de febrero de 2024 | 6:05hs.

Por Fernando Galarraga

El pasado fin de semana se desarrolló el primer torneo relámpago de aguas abiertas en Posadas y una de las destacadas revelaciones fue la de Agostina Duarte (12), quien en su primera experiencia en el río Paraná se quedó con el primer puesto en los 1.000 metros.

Con un excelente tiempo de 16m57s, se subió al podio con mucha alegría y se entusiasma con continuar disfrutando de la experiencia de nadar en el río. La joven nadadora expresó su emoción por lo conseguido.

“Me siento muy feliz de haber llegado y como es mi primera vez probando en aguas abiertas, estoy muy contenta. Comencé a practicar natación a los 4 años, pero siempre en la pileta”, expresó Agostina.

“Nadar en el río es muy divertido, es una linda experiencia, es muy diferente a nadar en pileta porque tenés que tener mucha resistencia y eso lo hace más desafiante”, agregó la joven nadadora.

Por otra parte, la madre de la nadadora, Adriana Méndez, comentó la particular historia de cómo inició el camino de su hija en la natación.

“Recuerdo que un día íbamos camino a pagar el servicio del agua potable con Agostina de 4 años en ese entonces y cuando estábamos llegando al lugar, ella me dijo ‘¿y si no pagás el agua y me pagás una pileta?’”, contó la mamá entre risas.

“Lo que me asombra de ella es la edad que tenía en ese tiempo y con la seguridad que me lo dijo. Hasta ese momento le había anotado en patín, danza, gimnasia y diferentes actividades deportivas, pero nada de eso le gustaba”, contó Adriana.

Desde ese entonces, Adriana decidió anotar a su hija en el Capri para que haga natación y hasta hoy Agostina continúa, con mucha pasión y entusiasmo, en esa actividad deportiva.

Las brazadas de Agostina Duarte siguen recorriendo nuevas experiencias y alcanzando nuevos objetivos. El sueño de la posadeña es seguir superándose y representar a la Tierra Colorada de la mejor manera a nivel nacional.

“Entreno desde las 5 de la mañana hasta las 7 durante el año, después voy al colegio y a la tarde vuelvo a entrenar algunos días de la semana. Hace un mes por las vacaciones no estamos nadando en la pileta, así que, poder ganar la competencia de aguas abiertas, me deja muy contenta”, expresó Duarte.

“Uno de mis sueños es seguir mejorando en cada torneo, disfrutar de la natación y poder representar a la provincia de la mejor manera. También me gustaría algún día formar parte de la selección argentina”, finalizó Agostina.

La segunda fecha del torneo relámpago de aguas abiertas se realizará el domingo que viene, frente a la playa de El Brete. La nadadora posadeña estará presente, acompañada por grandes competidores de toda la provincia, que una vez más elegirán el río Paraná.

