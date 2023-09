Establecimientos gastronómicos emplazados en destinos de naturaleza

domingo 03 de septiembre de 2023 | 6:05hs.

Misiones no sólo es pura naturaleza, también tiene un particular atractivo como es la cocina de la tierra colorada. En tal sentido, desde el Ministerio de turismo de Misiones, se administran tres parques: el Temático de la Cruz, Salto Encantado y Moconá. Son lugares con sello propio y muy ligada a la tradición y con sabor muy particular.

En estos restaurantes, hay una línea horizontal que va uniendo la oferta de menúes desde una visión que respeta la identidad, la nobleza de los ingredientes y la curiosidad siempre latente de la innovación. Al momento de elaborar las cartas de estación, se prioriza la utilización de ingredientes de productores cercanos, agroecológicos principalmente. La trazabilidad de kilómetro cero favorece tanto a la comunidad como al consumidor, ya que el plato se compone de productos frescos y de estación, poniendo en valor el trabajo de nuestro suelo.

Recetas como la chipa guazú, el borí borí, el galeto, varenikes, mbejú, los pescados de río y el uso de los frutos nativos como la guayaba, pitanga, guapurú o la rosella, forman parte de variedad oferta pensada para el visitante que llega a nuestra provincia en busca de experiencias que acompañan a nuestros paisajes y la calidez del servicio.

Como se indicó desde el Ministerio de Turismo se administran los parques Temático de la Cruz, Salto Encantado y Moconá, donde cada uno cuenta con al menos un punto gastronómico que representa a la cocina misionera.

En el momento de los dulces están presentes los productos de la tierra colorada.

Pensando a cada espacio desde la inclusión, estos puntos cuentan con opciones vegetarianas, veganas, apto celíaco e hipertensos, cartas de menú impresas en braille, accesibilidad para personas con movilidad reducida, con visión reducida, bajo impacto sonoro pensando en las personas con alguna dificultad cognitiva, permiso para el acompañamiento de mascotas de asistencia.

Todos estos se encuentran abiertos todos los días, con servicio de desayuno, almuerzo y merienda de 10 a 17 y en el parque temático de la Cruz, los sábados hasta las 23.

Toda la información de cómo llegar, de los servicios, horarios, menúes y teléfonos la pueden obtener en https://misiones.tur.ar.

En el Yabotí

El Yabotí Restó -Parque Provincial Moconá para la oferta gastronómica acude a las costumbres soberbianas, destacándose el sabor agridulce en nuestros platos, con una influencia brasilera.

Los integrantes del equipo de cocina están conformados por Víctor Schulz, Yoni de Freita, Isaías Melho y Daniela Pereira. “Nuestro objetivo es brindar una carta variada, rica en combinaciones de ingredientes naturales y frescos de la zona, recurriendo a la producción de las colonias y huertas cercanas, como ser Colonia Paraíso, que nos proveen de verduras, hortalizas y frutos de estación”, explican.

Detallan que la batata y la mandioca, por ejemplo, “son ingredientes muy frecuentes en nuestros platos”.

Allí detallan que proponen a los visitantes -mayormente extranjeros y de otras provincias del país-, “sugerencia del día” que se sorprenden ante un plato donde se combinan carnes de pollo y cerdo, acompañadas con verduras frescas y la infaltable guarnición de mandiocas fritas.

“Ponemos el mayor esfuerzo para que cada comida no demore más de 15 minutos en su preparación y servicio, de modo que el visitante pueda priorizar el paseo náutico a los saltos, y el recorrido por los distintos senderos del parque, sin demoras de nuestra parte”, sostienen.

Añaden que “también pensando en los más pequeños, ofrecemos opciones que son demandadas por ellos comúnmente. Si hablamos de opciones, actualmente incorporamos a la carta las milanesas de vegetales, con singular éxito entre el público que requiere un menú vegetariano, o más liviano”.

A la hora de los postres, se pueden degustar dulces regionales, ensaladas de frutas o tartas de frutas de estación.

En el Parque Temático

En el Parque Temático de la Cruz se encuentra Santanero restó. “Desde su concepción hasta ahora, este destino gastronómico del Sur de la provincia pretende darle valor a la gastronomía misionera entendiendo a la misma como una gastronomía joven que está en pleno desarrollo y que fusiona tanto las recetas guaraní-jesuíticas como aquellas traídas por los inmigrantes”.

De la tarea se encarga Matías Gunski, jefe de cocina. El restaurante mantiene un público fiel, sobre todo de la zona centro de la provincia como Alem y Oberá que asiduamente realizan sus reservas vía WhatsApp y también familias que año a año festejan cumpleaños y otras celebraciones, dado a las condiciones de espacio y entorno natural que ofrece el lugar.

Al estar emplazado sobre el cerro Santa Ana, se puede aprovechar la riqueza de los productores que viven en el cerro. De miel de caña y rapadura, de ahumados, quesos de cabra, fécula de mandioca y harina de maíz. El propio comensal puede encontrar estos ingredientes en el camino, destacándose la producción agroecológica. Además, el parque cuenta con un vivero que produce hortalizas, hierbas y flores comestibles que complementan los platos.

Detalla que de los platos más solicitados se pueden mencionar que, como entrada, buscan probar mbejú, sopa paraguaya, mandioca frita y encurtidos. Luego como principal un pacú, que en la carta vigente es acompañada por un kiveve y vegetales asados; también el cerdo cocido con cerveza y miel de caña y para el momento de lo dulce: higos, rapadura, mamón en almíbar con queso criollo o masa negra.

En Salto Encantado

Otra opción es el restaurante Salto Encantado, en el parque del mismo nombre.

En la zona central de saltos y cascadas de la provincia, el restaurante de homónimo nombre que lleva el parque provincial, mantiene la tradición por la cocina guaranítica sin perder de vista, la fusión con la cocina internacional. De esa tarea se encarga Nahuel Delgado, el jefe de cocina.

Algunos ejemplos son: quiveve con sagú a la hierbas y reducción de jaboticaba o brochetas de vegetales con puré de coliflor en reducción de té verde, ojo de bife en reducción de guayaba con mil hojas de mandioca o surubí al ajillo con hinojos encurtidos.

Una de las fortalezas de la zona, es que están enraizadas cooperativas de trabajo que proveen insumos que distinguen y agregan valor a cada preparación: Mujeres Soñadoras, la chacra agroecológica Piel de Timbó y la de la familia Zimmermann, por mencionar a algunos.

