Nico, el espejo de muchos chicos que buscan ser profesionales

domingo 07 de mayo de 2023 | 6:05hs.

A sus 15 años, Nicolás Pedrazzini está cumpliendo el camino que alguna vez hicieron los grandes del fútbol de todo el mundo. Desde pequeño se apasionó por la redonda, luego fue destacándose como central y llegaron las pruebas a los clubes más importantes del país. El año pasado, tras mostrar su juego, llegó la ansiada pregunta ‘¿querés jugar en Boca?’ y desde inicios de este 2023 vive días inolvidables en la octava división. “Mi sueño es debutar en Primera y en la selección”, aclara rápidamente el posadeño.

Pasito a pasito, Nico cuenta cómo fue el proceso para jugar en el Xeneize, aspiración de miles de niños y adolescentes de todos los rincones de la Argentina. “Empecé de chiquito, a los 6 años fui a jugar en la cantera de Guacurarí. Siempre me gustó el fútbol y mis padres me llevaban a entrenar”, explicó Nico.

Y con el paso de los años lo que era algo meramente lúdico se fue transformando en algo más serio de cara a lo que quería para su futuro, teniendo en cuenta que los futbolistas comienzan desde muy chicos a buscar pertenecer a algún club grande. “Me presenté a varias pruebas en clubes de Buenos Aires y quedé en Boca el año pasado y desde enero juego y estudio acá”, explicó el misionero que actualmente se desempeña como marcador central en la octava división del Xeneize y también cursa el tercer año del colegio secundario.

“Me levanto a las 5, voy a estudiar y después al predio a entrenar. Estoy todo el día ocupado”, precisó quien siendo adolescente tiene las metas claras.

“Yo quiero ser jugador de Primera, en Boca o en el club que sea, si soy profesional voy a jugar donde me den lugar”, explicó tajante. Claro, sin dejar sus estudios de lado “porque quiero estar preparado en todo sentido”, enfatizó.

También su familia es un timón importante para esta etapa: “Me apoyan, siempre están para todo. Hablamos todos los días, mi mamá es la que más me pregunta todo el tiempo cómo estoy”, dijo riendo. Es que a su edad, Nico ya reside solo en la capital del país y juega nada menos que en el Azul y Oro. “Un club que nos cuida. Es muy lindo jugar en Boca”, aclaró. Además, señaló contento: “Lo saludo siempre a Sergio Romero -que también es misionero-, todavía no pude hablar, pero es buena onda Y también el resto de los jugadores de Primera”.

Sobre su vida, el posadeño comparte que no sufre desarraigo y se mantiene ocupado pensando en su futuro y haciendo las cosas bien para que sus objetivos sean concretados. “Vivo cerca del club, acá en La Boca, y eso ayuda a moverme; y además, entre el estudio y el entrenamiento no tengo tiempo para otra cosa. También me vino bien vivir con dos chicos de las inferiores”.

Para finalizar, Nico dijo que el fútbol “es parte de mi vida desde chico, me dio muchas cosas, quiero aprovecharlas y sueño con tener mi chance de vestir la celeste y blanca”.

Hoy ese sueño se potencia con una selección campeona del mundo, en un país que tiene un enorme semillero y potencial de jugadores que desde pequeños, como Nico de ejemplo, buscan ser reconocidos por su juego.



Herramientas más allá del juego

En el fútbol argentino, de cada cien chicos que se desempeñan en las Divisiones Inferiores de los clubes de AFA, sólo entre uno y tres llegan a ser profesionales, pero ¿qué pasa con los que quedan en el camino? Miles de juveniles tienen que buscar otra profesión en la que puedan desarrollarse, luego de años intentando lograr abrirse camino en el fútbol y el mayor problema radica en que deben empezar de cero.

El fútbol tiene un feroz funcionamiento en el que sólo unos pocos logran convertirse en profesionales y la gran mayoría quedan en el proceso, pero la crítica al sistema no es por lo competitivo, sino que radica en la falta de apoyo a los que no llegan a Primera. Banfield y Lanús son los dos clubes que más minutos le dieron a los jugadores de la cantera en los torneos, según un informe del Centro Internacional de Estudios del Deporte (Cies), aunque también son un ejemplo por cómo trabajan con los que son marginados.

A fines del 2021 el Ministerio de Educación encabezado por Nicolás Trotta firmó el convenio Alentar: estudiar es tu mejor jugada con la AFA y Futbolistas Argentinos Agremiados. El programa tiene como finalidad que las y los futbolistas de Argentina finalicen sus estudios obligatorios y eso es una condición para ser convocados por los clubes. Esta iniciativa es esencial para otorgarle otras herramientas a los chicos y es una manera de acompañar a la gran mayoría de los que quedarán en el trayecto.

