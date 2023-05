Otazú y López lideran la legión en el femenino

domingo 07 de mayo de 2023 | 6:05hs.

Durante varios años la cara del fútbol femenino en primera división fue Yamila Rodríguez. La posadeña llegó a Boca, se convirtió en figura, tuvo destacadas actuaciones con la selección argentina y decidió continuar su carrera en Brasil, más precisamente en el Palmeiras de San Pablo.

Pero Yamila nunca estuvo sola. Siempre hubo otras misioneras que se hicieron su lugar en la máxima categoría nacional y hoy son Milagros Otazú y Cecilia López las abanderadas de la tierra colorada en la máxima división.

Otazú desembarcó en UAI Urquiza y sus buenas actuaciones la llevaron a la Selección. Jugó en la sub 17, la sub 20 y también en la mayor. Después de la UAI pasó a Racing y a fin del año pasado arregló su llegada a River.

Por su parte, Cecilia López es una referente en San Lorenzo. La posadeña no sólo juega al fútbol, sino que también es parte del equipo de futsal del Ciclón, con el que obtuvo grandes resultados, lo que la puso en la mira de la selección argentina.

Pero además de López, las Santitas cuentan con otra jugadora de Misiones: Ludmila Oporto. Si bien nació en Posadas, Ludmila se fue de pequeña a Río Gallegos y desde la Patagonia recaló en el Ciclón para una prueba, que luego le permitió sumarse al plantel de Primera.

Del otro lado de la vereda se encuentra Luciana Nievas. La misionera jugó en el Millonario y ahora se destaca en Huracán en la máxima categoría del fútbol argentino.

Un debut soñado

La última misionera en sumarse a la camada que disputa el torneo Profesional de fútbol femenino fue Eliana Rosa. “Fueron los cinco minutos más felices de mi vida”, contó la también atleta tras jugar su primer partido con Banfield y, como si fuese poco, marcar un gol para que su equipo gane 4-1.

Eliana fue campeona nacional como atleta en 800 metros llanos, pero la pasión futbolera la llevó a la primera de Banfield, tras haber estado en inferiores y participado en la Liga AFA sub 19.

Eliana recordó que un partido clave para su desembarco en la máxima del Taladro fue ante Boca: “En ese partido entré al comienzo del segundo tiempo jugando de lateral izquierda y a los 20 minutos me cambian a delantera por izquierda. La verdad fui una de las jugadoras destacadas del partido y me estaba observando Indiana Fernández, la DT”.

Y detalló que “luego del partido, al día siguiente, recibo el mensaje de mi entrenadora Romina Chaile que tenía que ir esa semana a practicar con Primera”.

“Después de una semana entrenando me citaron para el partido contra River, no pude sumar minutos, pero ya estaba muriendo de felicidad con tan sólo estar en el banco y tener esa oportunidad única de que me tengan en cuenta”, recordó emocionada la sampedrina.

Luego de la segunda semana de entrenamientos su nombre nuevamente apareció en la lista. En este caso Banfield se enfrentó ante El Porvenir y Eliana vivió casi todo el partido desde el banco con la expectativa de que pudiera debutar.

Cuando ya parecía ser un partido más, la historia cambió a los 44 minutos del segundo tiempo.

“Pasaban los minutos y las ganas de entrar a jugar seguían, hasta que ya al borde de terminar el partido hago mi debut, toqué tres pelotas y en la cuarta, con un córner que tiró Zoe Centurión, marqué de cabeza el cuarto gol para Banfield. Fueron los cinco minutos más felices de mi vida”, aseguró con enorme alegría Rosa.

Y sin poder contener la emoción, señaló: “Es una locura ver por primera vez tu apellido en el dorsal de una camiseta, se te llenan los ojos de lágrimas, lo vivís a flor de piel”.

“Todo esto es gracias al esfuerzo de mis entrenadores, que tienen la dedicación de enseñarme todos los días; de mis viejos, que están haciendo lo posible para que siga cumpliendo mis sueños; del equipo de trabajo de la escuela de Fútbol Cristo Junior, que me consiguió esta prueba”, agradeció Eliana, otra de las grandes figuras para esta temporada.

Informe de domingo

Otazú y López lideran la legión en el femenino