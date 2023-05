El maratónico ascenso del humilde Juan Carlos Portillo

domingo 07 de mayo de 2023 | 6:05hs.

Juan Carlos Portillo es otro de los grandes embajadores. El defensor de 22 años forjó templanza en su Puerto Rico natal, adquirió conocimientos futbolísticos en Crucero del Norte y aprovechó la pandemia para hacerse notar y pegar el salto definitivo, el que lo llevó a Unión de Santa Fe.

En el Tatengue se convirtió en pieza fundamental del primer equipo a lo largo de tres años y hasta tuvo su estreno absoluto en la Copa Sudamericana. Tantos logros a corta edad llamaron la atención de Talleres de Córdoba, club que lo fichó para esta temporada con el objetivo de seguir proyectando su ficha.

Fueron seis años turbulentos para el Sicario apoyándose en una palabra que lo resume todo: sacrificio.

Hijo de Leonardo y Julia, Juanca es el penúltimo de seis hermanos en una familia humilde que vive en el barrio San Alberto de Puerto Rico.

“El que me inculcó el fútbol fue mi viejo. Él es un tipo futbolero y estuvo haciendo el esfuerzo desde que era chico, plantó la semillita; de chico asistí a la escuelita infantil ‘9 de Julio’ para empezar la etapa competitiva”, le dijo Portillo a El Territorio.

“Jugábamos siete días de la semana, dos eran de escuelita de fútbol y los otros cuatro de picaditos en la canchita o la calle... era fútbol y fútbol”.

Tras estrenarse con el Colectivero en el torneo Federal A, Juan Carlos tuvo un breve paso por Deportivo Itapuense, en la segunda división del fútbol paraguayo, retornando al Colectivero para encarar la temporada 2019-2020.

La pandemia llegó y Martín Zucarelli terminó siendo el nexo definitivo con Unión, club que se quedó con el 85 por ciento de su pase. El resto es historia.

“Uno piensa y se propone esos objetivos, después se van dando dependiendo de las circunstancias. Me imaginaba jugar en Primera, eso era una motivación para seguir entrenando... se dio y estoy agradecido”.

“Soy un jugador tranquilo, pero al mismo tiempo me destaco por la agresividad, por la violencia y por la precisión en lo que hago; me equivoco pero no tanto”, se describió.

“No espero nada. Me preparo para estar mejor y dejo que las cosas se vayan dando... como tiene que ser. Obviamente uno aspira a un lugar mejor donde se pueda seguir creciendo, pero eso se va dando día a día”, cerró la joya de la T, quien también destaca por su polifuncionalidad como lateral por izquierda, zaguero central y hasta mediocampista central.

