Colgó la guitarra y se bajó de los escenarios el misionero Jorge "Tano" Fiorio | El Territorio

En 1975 formó su primer grupo, con el que recorrió el país y el continente, hoy 49 años después de aquel inicio, decidió colgar la guitarra y dejar la música.

lunes 29 de abril de 2024 | 17:27hs.

Después de 49 años de recorrer escenarios, este fin de semana anunció su retiro de la actividad musical y artística el músico misionero Jorge "Tano" Fiorio, montecarlense que desde adolescente se cargó la guitarra al hombro para recorrer escenarios y ponerle letra a músicas de diferenes estilos. Su carrera comenzó allá por 1975 en su Montecarlo natal, donde formó su primer grupo, llegando a subirse con apenas 17 años al más emblemático de los escenarios festivaleros del país, el de Cosquín.

"Tuve la la buena fortuna de hacer mi primer debut en un festival grande a los 17 años en el festival de cosquín nada menos", recordó Fiorio quien relata aquellos primeros tiempos con la emoción aflorando. "Me fui a Buenos Aires a estudiar y me empecé a dedicar a la música, a cantar en distintos lugares. Mi mamá era muy amiga de Tania, la mujer (Santos) Discépolo. Ella había sido su pianista y se conocían, así que me recomendó con ella y la fui a ver", relató en diálogo con El Territorio.

Allí comenzó una carrera que en aquellos años lo llevó a recorrer escenarios, entre ellos "el del boliche que tenía Tania en la calle ¡¡Talcahuano, que se llamaba 'Cambalache'". Junto a los hermanos Gustavo y Horacio Rychluk, también de Montecarlo, fueron contratados por la discográfica CBS y en 1981 graban su primer disco como "Los Broncos", grupo en el que se mantuvo hasta 1983 recorriendo escenarios de Argentina y otros países de Latinoamérica. Eran tiempos en que en el mundo de la música era habitual el uso de nombres ficticios, y así nació "Marcelo Martín", nombre con el que Fiorio actuó durante el resto de la década del 80.

Al cierre de la década, y luego de un impás con la música, volvió a los escenarios y estudios de grabación pero ya con su nombre original. Jorge Fiorio agarraba la guitarra y encaraba una nueva carrera musical, agregándole a su nombre el hoy representativo "Tano". "Empecé a hacer mi carrera como el Tano Fiorio cantando más tango, más folklore y estilos parecidos. Tuve mucho recorrido y grabé cinco discos" contó Fiorior, aunque reconoce ser "medio vago para grabar, porque no me gusta el estudio, me cuesta lograr interpretar las cosas y darle el color que tiene que tener a la interpretación en el estudio". No obstante ello, asegura que "le fueron bien a los discos y trabajé muchísimo, y fue así que vivía exclusivamente de la música".

Entre el 2012 y el 2013 hubo cambios en el mundo de la industria musical, y en varias cuestiones políticas del país que influyeron en ese mundo, y esto lo llevó a Fiorio a buscar otros rumbos. "Me invitaron a cantar al teatro municipal de Asunción y yo soy el tipo que voy al teatro muy temprano. Tengo una serie de rituales y cosas que que hice toda la vida, digamos que parezco Bilardo (se ríe). En realidad subo al escenario con tal pie, me bajo con tal otro, entro al escenario por la izquierda y cosas así. Y uno de esos rituales es sentarme solo en la sala a contemplarla vacía", cuenta rememorando aquel día en que dio un giro su carrera y su vida.

"Estaba ahí sentado en el teatro mirando vacío el teatro 700 localidades hermoso teatro y estoy sentado y me sale una pregunta qué carajo estoy haciendo acá, no puede ser que son 46 años y estoy acá cansado, y me empecé a cuestionar la continuidad, y así empecé a barajar la idea del retiro, y lo mastiqué en estos últimos dos años. Y es así que ayer el sábado le dije a Natalia (pareja) esto se termina no canto más profesionalmente se acabó, y bueno lo hice público".

Sobre el retiro afirmó que "obviamente trae mucha nostalgia, es difícil pero yo logré un prestigio que no los puedo tirar porque subo el escenario y no estoy convencido lo que voy a hacer. Entonces por ahí estoy cantando bien, todavía tengo mi registro intacto. Pero no tengo la energía que demanda la interpretación de verdad, como la hice siempre yo entré por la puerta grande el espectáculo y me voy por la puerta grande".

Fiorio aprovechó la ocasión para agradecer "a los músicos que tocaron conmigo, a mi familia, a Natalia mi mujer, a la gente, al público que fue tan generoso conmigo siempre". El Tano colgó la guitarra, pero promete despuntar el vicio de la música en alguna que otra reunión de amigos.