"Hay talentos que tardan años en mostrarse, o nunca lo hacen" | El Territorio

Lautaro Ivaldi, director del Ballet Raíces Argentinas de Buenos Aires, prepara a los bailarines santotomeños, que el domingo actuarán en el porteño estadio Luna Park en el 2º Festival Patria. El objetivo del reconocido artista es que el talento de los bailarines de todo el país pueda mostrarse en el emblemático escenario.

miércoles 15 de mayo de 2024 | 13:52hs.

Lautaro Ivaldi junto a los bailarines santotomeños, que serán parte del espectáculo que presentará el coreógrafo en el Festival Patria en el Luna Park. //Foto: Mercedes Berón.

"Hay tantos chicos esparcidos por el país que tienen el talento, las condiciones, el compromiso, las ganas, el hambre de escenario, y que por una u otra razón no llegan, o tardan años en llegar", señaló a El Territorio el reconocido bailarín Lautaro Ivaldi en una visita a Santo Tomé. Ivaldi es director de la Compañía Raíces Argentinas, de Buenos Aires, y se prepara para lucirse con sus bailarines seleccionados y toda su escuela de baile en el marco del 2º Festival Patria, que tendrá lugar el domingo 19 de mayo en el porteño estadio Luna Park.

El bailarín y coreógrafo estuvo en Santo Tomé en abril y seleccionó a tres bailarines de El Regional Ballet e Instituto, del profesor Héctor Galarza; que serán parte de la presentación en el mítico escenario del Luna Park, ello son Milena Sena (15), Candela E. Romero (15) y Leandro N. Escalante (16), y bailan desde muy chicos en su ballet.

En representación de sus compañeros, Candela Romero, una de las seleccionadas para viajar, expresó: "Es una oportunidad maravillosa, estoy emocionada. Nosotros empezamos desde muy chicos, y siempre fue una idea lejana bailar lejos de acá, por ejemplo. Y bailar en el Luna Park es muchísimo, no asimilás lo que es ese escenario. Es una oportunidad muy linda".

Milena Sena, otra de las bailarinas elegidas por Ivaldi, contó que "la sensación es muy grande ya que vamos a estar con más gente de lo que estamos acostumbrados, y es una gran oportunidad para nosotros, es algo emocionante, cuando me enteré acepté enseguida la propuesta. Estaba recontenta".

Vivir bailando

El joven Lautaro Ivaldi contó, durante su paso por Santo Tomé, parte de su historia con el folklore. "En mayo de 2012, yo como espectador fui a ver a una prima mía que bailaba folklore, y me enamoré de la danza. Desde entonces, yo camino bailando, vivo bailando, estoy en constante actividad", inició.

"En el año 2020, cuando todos teníamos que estar en cuarentena, se nos ocurrió una idea a mis hermanos, mi madre y a mí, que era formar una academia de danza. Pero nosotros éramos adolescentes aún, era un sueño hecho realidad empezar a profesionalizar el ámbito de la danza. Nosotros nos formábamos en un ballet de Buenos Aires, municipio de San Fernando, una localidad hermosa llena de artistas. Esto lo hablábamos con el director de El Regional Ballet, Héctor Galarza, cuando se nos dio la oportunidad de participar en el Festival Patria, que se realiza en Buenos Aires: que todo el país está repleto de artistas".

Ivaldi contó que en 2023 el primer Festival Patria se hizo en el Teatro Broadway, por calle Corrientes, en CABA. "Este año nos llegó la invitación para participar de la segunda edición del Festival Patria, en el Luna Park. Nosotros emocionadísimos, se nos ocurrió una gran idea. Pensamos que hay tantos chicos esparcidos por el país que tienen el talento, las condiciones, el compromiso, las ganas, el hambre de escenario, y que por una u otra razón no llegan, o tardan años en llegar". Y continuó: "Se nos ocurrió traer chicos de distintas partes del país, en este caso Santo Tomé, Corrientes, para poder participar de este espectáculo", contó emocionado el bailarín y director de Raíces Argentinas.

"Me pone súper contento. Sé que no me equivoqué en elegirlos, son chicos súper dedicados. Ustedes están mental y físicamente capacitados para estar en un lugar tan imponente como el Luna Park. Hay mucho sacrificio, mucho trabajo, mucha dedicación acá", señaló Ivaldi.

"Raices Argentinas"

La compañía "Raíces Argentinas" es la primera compañía en ser dirigida por un joven adolescente, Lautaro Ivaldi, ganador de numerosos premios y reconocimientos a nivel nacional e internacional, como el "Estrella del Mercosur", premios "Itá Pucú", bailarín destacado del "Cosquín Joven", "Paraguay Dance Competiton cup" entre otros.

Dicha compañía combina cuatro generaciones en numerosos espectáculos musicales y teatrales, haciendo siempre referencia al folklore argentino, sus obras como "Más argentinos que nunca", "Desde el alma" e "Historias" fueron vistas por miles de espectadores.