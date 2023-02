La experiencia de un alumno disparó la robótica en Iguazú

domingo 19 de febrero de 2023 | 6:05hs.

Desde el año 2021 funciona en Puerto Iguazú un espacio Maker, este comenzó con 80 alumnos, mediante la gestión de la Dirección de la Juventud de la ciudad de la Cataratas que logró un espacio en el Centro Integrador Comunitario para el funcionamiento. Desde ese momento el interés de los niños y niñas por la robótica ha crecido de forma exponencial, sobre todo cuando Franco Gallardo expuso sus proyectos al gobernador Oscar Herrera Ahuad el año pasado en el momento en que arribó el camión Gamer a Iguazú. Este año las consultas crecieron y se dictarán clases en doble turno.

“Trabajamos desde el año 2021 en Iguazú, si bien el interés fue creciendo año a año, con la exposición de los proyectos de Franco Gallardo que recibió una serie de regalos y premios por parte del gobernador el interés creció. Se ve en las consultas que tenemos para el año que viene y en el interés de los niños por la colonia de verano que estamos llevando adelante” contó Rosa Doldan, facilitadora de la red maker en Iguazú.

El esquema innovador, de la institución, emplea el abordaje de contenidos mediante la estrategia innovadora de la disrupción. Esta permite desarrollar transversalmente, de manera divertida y creativa, diversos contenidos que amplían la capacidad de los inscriptos para identificar un problema y tomar decisiones lógicas para encontrar la mejor solución e implementarla; además de encaminarlos hacia las futuras profesiones líderes en el país.

“Contamos con todas la herramientas para la concreción de los proyectos, sin embargo trabajamos primeramente en un programa donde los niños prueban de forma virtual los circuitos para evitar pérdidas de materiales, una vez que practicaron pasamos al trabajo de los circuitos” indico Rosa Doldan y agregó “La ventaja del programa es que se los instalamos en las computadores personales de los niños y esto permite que avancen fuera de clases. Muchas veces avanzan tanto que tenemos que dedicar más tiempo para poder dar respuestas a sus inquietudes”.

En cuanto al desempeño, Doldan contó a modo de anécdota “dentro del programa ellos aprenden cómo funcionan los semáforos entre otras cosas, hace un tiempo uno de los niños de 7 años me dijo porque los semáforos a las 10 de la noche solamente se quedan con el amarillo de forma intermitente. Me dijo ‘¿Será que no saben como programar las 24 horas? ¿Le podemos enseñar a los empleados de la municipalidad?’ Me cuestionó y yo no supe que responderle”, cerró.

