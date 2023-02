Los grandes desafíos de la vuelta a clases

domingo 19 de febrero de 2023 | 6:08hs.

Con la apertura de las escuelas el miércoles 22, se inicia un nuevo recorrido; 2.820 establecimientos de educación formal públicos y privados (escuelas, sedes y satélites o extensiones) abrirán sus puertas para recibir al personal. En tanto, aproximadamente 35.000 docentes y más de 400.000 estudiantes se movilizarán en la provincia con el inicio de clases este 1 de marzo, cuando comience el dictado de contenidos en los niveles inicial, primario y secundario.

Si bien los desafíos son muchos y variados, el camino del ciclo 2023 estará marcado por el fin de la libreta abierta, la aplicación del nuevo Régimen Académico Marco (RAM) y el potenciamiento de la robótica, la tecnología y la educación disruptiva.

Y en esa línea, está siempre presente la necesidad de contener al alumno, de reducir al máximo la deserción. Un dato resulta alentador: el año pasado creció 7% la matrícula en el nivel secundario respecto al 2019, por lo que el 2022 cerró con 100.000 chicos en el nivel medio.

“El año pasado tuvimos un 7% más de chicos dentro de la escuela secundaria. Tuvimos que desdoblar cuartos años. Es muy común encontrar escuelas de dos primeros, dos segundos y dos terceros con un cuarto y un quinto, el año en el que se produce un desgranamiento. Pero ahora en más de 60 escuelas tuvimos que desdoblar cuartos. Eso es una buena noticia porque habla de que hay más chicos adentro de la escuela”, explicó, en diálogo con El Territorio, el ministro de Educación de Misiones, Miguel Sedoff.

Sobre el ciclo que está por comenzar, avizoró: “Espero que tengamos más chicos dentro de la escuela, y creo que todo esto tiene que ver con el RAM, el nuevo diseño curricular, la transformación de la escuela secundaria que estamos llevando adelante. El RAM es parte de toda la transformación, no es un documento aislado. Hay que ver la fotografía completa que lo integra, pero también a la transformación, la formación docente, la adecuación curricular y un montón de otras cosas”.

En ese sentido, teniendo en cuenta que hay familias que esperan hasta último momento para inscribir a sus hijos o presentar la documentación, estiman “que si sigue esto, vamos a tener más chicos que el año pasado en secundaria”, afirmó Sedoff con optimismo.

Cambios

Con la pandemia, la dinámica de las aulas inevitablemente cambió. El Covid-19 obligó a mantener los establecimientos cerrados durante un año y después un sistema bimodal, que combinó la presencialidad y la virtualidad. El ciclo lectivo 2023, como lo fue en 2022, será 100% presencial, con la particularidad de que la flexibilización y las oportunidades cedidas en contexto de emergencia sanitaria terminaron.

El régimen de libreta abierta se tradujo en la posibilidad de que los chicos continúen dentro de la escuela pese a no haber aprobado el total de las trayectorias escolares. De esta manera, se los evalúa con un acompañamiento especial para que logren acreditar esos conocimientos en un determinado período de tiempo.

La resolución dictada por el Consejo General de Educación (CGE) contempló nueve llamados al año para que los estudiantes puedan presentarse ante un tribunal examinador, entregar un trabajo práctico o un proyecto de investigación y así ponerse al día con las materias adeudadas.

“Se termina la libreta abierta y vamos a continuar con un nuevo RAM -en la secundaria; la primaria sigue igual-, que establece la posibilidad de acreditación del 60% como necesidad para poder pasar de año. Es el 60% del aprendizaje, del contenido general, ya no limitado a las materias sino a los saberes que tienen que tener los chicos. El nuevo RAM plantea la posibilidad a los directores de establecer trayectorias especiales para los estudiantes. Esto tiene que ver con el contexto de cada una de las escuelas”.

“Creemos que la necesaria flexibilización de la escuela tiene que ver no con el facilismo, sino con la posibilidad de que los chicos puedan aprender mejor y puedan no irse de la escuela. La solución no es repitencia y abandono, sino ver cuántas alternativas tenemos para que la educación de calidad llegue a todos”, sostuvo el titular de la cartera educativa provincial.

No obstante, la educación técnica planteó sus requerimientos y dilató la adhesión del CGE, situación que se resolverá en los próximos días con un documento anexo. El Servicio Provincial de Educación Privada de Misiones (Spepm), en cambio, ya rubricó el nuevo régimen y notificó a todos los colegios.

“Se aplica en su totalidad a las escuelas técnicas, pero hay una parte que tenemos que anexar que tiene que ver con la especificidad de las escuelas técnicas, que es la cuestión táctica, los talleres. Esto no tiene la escuela secundaria común y es motivo de un anexo especial. Vamos bien encaminados porque no es un documento que se nos ocurrió en una tarde, sino que es un trabajo de mucho tiempo y mucha gente”, indicó Sedoff.

Robótica y tecnología

“Todo lo que es robótica y tecnología es una política pública que viene desarrollando el gobierno desde hace muchos años. No lo iniciamos nosotros desde el ministerio, nuestra obligación es acompañarlo y profundizarlo, por eso acompañamos la creación de todos estos puntos digitales”, destacó el ministro.

“Las aulas maker en los municipios están funcionando con equipamientos, se extendió de esa manera la llegada de la Escuela de Robótica porque no podemos hacer una en cada pueblo. Con los programas de extensión de las aulas maker y los acuerdos con la Escuela de Robótica se puede llegar a más cantidad de chicos en toda la provincia”, comentó, al tiempo que añadió: “Eso es un gran logro, pero también un gran desafío, porque, a medida que vamos llegando, hay más requerimientos. Los chicos quieren tener más tecnología, participar más, las escuelas también”.

“Todo eso genera la necesidad no solamente de equipamiento sino de formar más personas, más docentes que puedan estar a cargo de esto. Los dispositivos o la tecnología sin alguien que los enseñe o trabaje no tienen el mismo efecto. Ahí está también un gran desafío: cómo formar a quienes estén a cargo de esto. Estamos trabajando fuertemente en lo que es la formación docente y de quienes estén a cargo de las escuelas y de todo este tipo de acciones”, señaló.

Por último, Sedoff planteó una iniciativa desarrollada en conjunto con el Ministerio de Educación de la Nación y 15 provincias. Se trata del programa de Robótica Educativa Fábrica Argentina de Nanosensores (Fan Iot) con sede en el Parque Industrial y de la Innovación en Posadas.

“Estamos por firmar el acuerdo para proveer de placas educativas fabricadas en Misiones a todo el país. Esto es muy importante porque realmente refleja la calidad técnica y tecnológica de lo que hacemos, sino también la calidad pedagógica porque las provincias y los ministerios de Educación van a trabajar con lineamientos que fueron programados por nuestros equipos de TIC pedagógicos. En ese sentido, también podemos decir que estamos llevando nuestra experiencia, la estamos escalando a otras provincias y a todo el país. Es todo un camino recorrido y llegamos a un punto en el que podemos compartir esto con otras provincias”, manifestó.

Y cerró: “Vamos a continuar con este camino y la inversión de aulas maker en equipamientos y, en particular, ampliar la formación de los docentes para que puedan acompañar a los chicos”.



Puntos destacados del ciclo lectivo 2023

Apertura de escuelas.

Personal directivo y docente deberá presentarse en sus lugares de trabajo este miércoles 22 de febrero.

Mesa de examen.

Desde el 23 de febrero habrá mesas de exámenes de las materias adeudadas en el ciclo lectivo 2022 en primaria y secundaria; y fin de la modalidad de libreta abierta.

Dictado de clases.

Las clases comenzarán el 1 de marzo en todos los niveles y se extenderán hasta el 13 de diciembre, garantizando así 190 días de dictado de contenidos.

Vacaciones.

El receso invernal en la escuela primaria y secundaria irá desde el 10 de julio hasta el 21 de ese mismo mes.



Aumentos en colegios privados

Otra de las novedades en el inicio del ciclo lectivo 2023 es que los colegios privados arrancan con un aumento del 20% en sus cuotas, para completar el 45% autorizado en noviembre del año pasado.

El Servicio Provincial de Educación Privada de Misiones (Spepm) a fines de 2022 autorizó un incremento en las cuotas de las escuelas privadas del 45%, en dos tramos. El primer aumento fue del 25% desde noviembre, en tanto que el 1 de marzo del 2023 entrará en vigencia la suba de los restantes 20 puntos porcentuales. Además, el organismo dejó abierta la posibilidad de que este año las subas sean de manera trimestral.

Para ello, cada tres meses habrá un análisis de la situación económica en que se encuentran los establecimientos educativos de Misiones.

