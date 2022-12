Actividades para conectar con el disfrute y la naturaleza

domingo 18 de diciembre de 2022 | 6:05hs.

Durante la pandemia, en pleno 2020, unos jóvenes amantes de la aventura decidieron emprender un proyecto aprovechando arroyos, saltos y cascadas para dar a conocer otros atractivos pocos conocidos de la provincia.



Los dos primeros años fueron a puro auge, ofreciendo a los turistas diferentes saltos desde Panambí, pasando por San Vicente, Dos de Mayo, Colonia Alicia, Los Helechos y Guaraní. Estos fueron los primeros puntos de experiencia mezclando el trekking y el rappel con la naturaleza. Misiones cuenta con saltos de 45 metros de altura poco conocidos, además de trayectos por los cauces de los arroyos con llamativas piletas naturales, ideales para el desarrollo de turismo aventura.



Es así que Misiones Off Road, el emprendimiento que desde hace un par de años se dedica a estas experiencias, lleva adelante actividades como trekking en el monte, rappel y kayak, junto a otros prestadores a lo largo de la provincia.



El encierro durante año y medio, sumado el regreso a las actividades, hizo que muchas personas busquen alternativas para distraerse; es en ese marco dónde el turismo aventura entra en juego para brindar una actividad física y mental.



“La pospandemia, el estrés propio de la vorágine de la rutina de la ciudad y el contexto económico hacen que este tipo de actividades y experiencias no sean solamente una recreación turística, sino también un claro tratamiento con beneficios para la salud mental”, explicó Lucas Reguera, uno de los aventureros de Misiones Off Road.

El objetivo es dar a conocer atractivos pocos conocidos de la provincia. Foto: Luciano Ferreyra

Teniendo presente la salud mental, Reguera destacó un proyecto con profesionales de la salud: “Hace algunos meses venimos desarrollándolo junto a profesionales en psicología. Es un proyecto formal para presentar a fundaciones que tienen como objetivo el bienestar y a las agrupaciones que nuclean a psicólogos con el fin de presentar a este tipo de experiencias como complemento de las tradicionales terapias y dar una herramienta más a los profesionales del rubro”.



“Es decir, aportar un marco más allá del consultorio, aprovechando el maravilloso y bendecido contexto de esta inigualable naturaleza misionera”, agregó.



El emprendimiento Misiones Off Road también brinda tranquilidad a quienes buscan otra alternativa para así lograr que puedan disfrutar de las bellezas de los lugares escondidos de Misiones, un poco alejado del bullicio y la masiva concurrencia de los tradicionales destinos.



En las diferentes localidades en que brindan el servicio, algunos saltos cuentan con nombres, como Salto Paca en Panambí, Ytororó y Orquídeas en Dos de Mayo, Salto Rosa Mística en San Vicente, pero existen una diversidad de saltos en chacras de colonos que no tienen nombres y están cuidados con su ambiente de naturaleza. Precisamente allí el grupo cuida el espacio y concientiza a los participantes para que valoren los espacios que no tienen la difusión o que no están registrados.



La propuesta está hecha para todo público, para personas de todas las edades y prácticamente para todas las personas sin requerir de una condición física superior a la media.



En cuanto a las tarifas que se manejan, van desde los siete mil pesos por participantes, con descuentos para los residentes en la tierra colorada.



El contacto se realiza vía redes sociales o al número 3755-228057, donde se les asesora e informa todo y cada uno de los detalles, en cuanto a vestimenta, seguridad y los pormenores que requiere la jornada, que va de cuatro a seis horas.



“Hay emociones, agua, naturaleza, monte, desconexión de la habitual rutina, y un poco de ese no sé qué que tiene nuestra hermosa Misiones”, manifestó Lucas a El Territorio.



Entre los proyectos, el grupo tiene en carpeta desarrollar el turismo estudiantil, teniendo presente que la provincia cuenta con todos los elementos, naturaleza, profesionales capacitados, como para hacerlo y hasta cabañas para que sean varios días de aventuras con los estudiantes que terminan el ciclo lectivo.

