Misiones, destino maravilla

La industria sin chimenea se encuentra más encendida que nunca en Misiones. El turismo se consolida como eje de la economía y genera cientos de puestos de trabajo, atravesando diferentes sectores, desde gastronomía, pasando por el comercio, la industria e incluso el agro, entre otros.



Si bien la Tierra Colorada es conocida por albergar a las Maravillas Naturales de las Cataratas del Iguazú, en los últimos años -y principalmente después de la pandemia- adquirió un protagonismo inusitado por otras localidades. La provincia dejó de ser la cuna de un atractivo turístico para convertirse en un destino en sí misma.



Saltos, cascadas, paseos en kayak, aventuras, festividades, gastronomía, cultura, religión. Son incontables las actividades que se fueron sumando a la oferta turística misionera. Cada una de ellas con sus respectivas características pero con un factor común: la apuesta por lo local. En este marco, con el sostenimiento de proyectos y programas, los municipios se fueron animando a planificar y junto a ellos, los privados a emprender. Esta sinergia público-privada es justamente la que lleva a que Misiones sea una de las provincias más elegidas por planes nacionales como el Previaje y por visitantes que llegan desde distintas partes del mundo.



A la hora de hacer una evaluación, la cartera turística provincial toma como parámetro lo que ocurría en 2019, puesto que el 2020 estuvo paralizado el sector por la pandemia y el 2021 fue de recuperación. Al hacer este análisis, dan cuenta de que el nivel de alojamientos se encuentra entre 15 y 18 puntos por encima de lo que ocurría en 2019. Por mencionar algunos ejemplos, el verano tuvo 15 puntos por sobre el verano de 2019, el feriado de octubre fue de 13 puntos por arriba del mismo mes de ese año y el último feriado fue también de unos 12 puntos por encima.



Recuperación y consolidación

Más allá del aluvión de turistas siempre esperado, el Ministerio de Turismo tomó otros desafíos para posicionar a la provincia. Por un lado, la mencionada diversificación de atractivos en los municipios; pero también por otro, la generación de actividades varias, con el fin de que la estadía sea más extensa y el destino sea elegido todo el año.



Sobre todo esto, se refirió el ministro de Turismo de Misiones, José María Arrúa, quien en diálogo con El Territorio sostuvo que “básicamente, después de la salida de la pandemia, buscábamos consolidar el destino nuevamente, y que sea destino todo el año. Me parece que lo hemos logrado y lo vemos en la ocupación pero también en la recuperación de vuelos, líneas terrestres, las agencias turísticas que se han reconvertido, sumando también paquetes receptivos; todo eso hizo que tengamos una oferta desarrollada en Misiones. En muchos municipios hay agencias que generan un vínculo con un prestador, que antes no lo teníamos, y por mencionar, el 40% de las agencias de Posadas ahora también son receptivas”.



Todo esto moviliza al sector privado, que se anima a emprender con alojamientos, gastronomía, atractivos y actividades, acompañados por los municipios que van apostando cada vez más a esta industria con inversiones.



“Todo genera un vínculo muy importante con el sector privado, por eso buscamos que los municipios se animen, inviertan en turismo, generen políticas al respecto. Queremos que los turistas lleguen y vean una provincia turística, no sólo un atractivo”, detalló Arrúa.



“Por eso -postuló- queremos que la oferta esté distribuida en todo el territorio, que no se concentre solamente en un lugar”.



Desafíos del sector

El funcionario provincial determinó que el eje del trabajo que se realiza pasa por la afirmación de que “el turismo en Misiones no tiene techo”, y a partir de allí se trabaja para seguir la expansión territorial y de ofertas. Por ello, un caballito de batalla también son los eventos. Sin embargo, se debieron atravesar durante este año diversas dificultades, como el cierre temporario del aeropuerto de Posadas, que obligó a repensar las estrategias.



“Con el cierre de la pista por tres meses tuvimos que ver cómo traccionábamos el turismo sin aeropuerto. Tuvo que reinventarse la ingeniería para ver cómo lo generábamos y me parece que fue muy bueno. Pero así y todo, incluso hace unos días cuando reinauguramos la pista, Aeropuertos 2000 nos indicaba que estamos en los 27 mil pasajeros mensuales; es decir, estamos por encima de los números antes de la reforma. Son datos alentadores que nos posicionan con buenas perspectivas”, explicó Arrúa.



Así también, ponderó la federalización del turismo en todas las comunas, y lo ejemplificó a través de la Feria Provincial de Turismo, que se desarrolló el último viernes y sábado en Posadas. Según dijo, 43 municipios expusieron sus atractivos en esta oportunidad, “cuando la primera vez, hace cinco años, había 12 municipios, lo que quiere decir que se ha triplicado la oferta, y eso vislumbra un futuro interesante para todo el sector”.



Además de que no tiene techo, el turismo demostró que tampoco tiene límites sectoriales, pues no sólo abarca lo comercial sino que se va expandiendo hacia otras áreas. En este sentido, explicó que ello es consecuencia de la diversificación que se persigue. “El tiempo de pandemia fue difícil. Necesitábamos que la gente venga, pero no en masa, no podíamos lograr gran volumen. Por eso teníamos que lograr que esa gente se quede mucho tiempo, que en vez de quedarse dos noches, se queden cinco. Tuvimos que generar ofertas como gastronomía, eventos, días de campo; y eso hizo que ahora, que no hay más restricciones, Misiones se convierta en un destino donde la gente tiene la necesidad de quedarse como mínimo tres noches para hacer todo lo que se le ofrece. Sirvió para fortalecer la oferta y diversificar”, remarcó.



Justamente, en el siguiente informe de domingo (hasta la página 10), se muestran algunos ejemplos de esta diversificación. Lugares increíbles, con paisajes naturales, actividades de aventura y un sinfín de sitios por conocer. Desde distintos puntos de la provincia, la sinergia público-privada hace de las suyas para posicionar a la Tierra Colorada como punto preferencial a la hora de elegir un espacio para descansar y no deja lugar a las dudas a la hora de calificar a la provincia de Misiones, como una maravilla en sí misma.

