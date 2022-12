Las playas posadeñas, una gran opción para escapar del calor

domingo 18 de diciembre de 2022 | 6:05hs.

Sin tener que viajar mucho, los misioneros tienen en Posadas dos playas que se presentan como una gran opción para veranear y escaparse de las altas temperaturas que acostumbra tener el verano.



Ahora, y durante toda la temporada, El Brete y Costa Sur tendrán varias actividades deportivas, recreativas y culturales se ofrecen de manera gratuita todas las semanas.



En lo que respecta a Costa Sur, la playa que se encuentra en el barrio Miguel Lanús y la infraestructura y las mejoras no fueron lo único destacado por vecinos y turistas.



“Me pareció muy importante la incorporación de señalización y sobre todo las rampas, facilitando la accesibilidad para todos”, subrayó a este medio una visitante de San Pedro.



El Brete, en tanto, ofrece la cercanía al centro posadeño como una ventaja.



Con espacios renovados y refaccionados y la destacada seguridad y accesibilidad que resaltaron los usuarios, Costa Sur se prepara para continuar siendo el destino elegido por misioneros y turistas.



Además de un amplio espacio de playa, el lugar cuenta con duchas y un gran bloque sanitario con varios baños, brindando más comodidad a quienes la eligen.



Entre muchos testimonios de quienes ya eligen pasar sus tardes de verano en este balneario se encuentra el de Francisco Gauto, trabajador de una empresa que fabrica hormigón. “Con mis compañeros laburamos todos los días de lunes a viernes y el fin de semana o feriados aprovechamos para venir acá. Principalmente recurrimos al mismo lugar porque tenemos dónde comer, dónde tomar, hay música, la atención de los puntos de comida es buenísima y además está la Policía, que protege a la gente que viene”, explicó sobre su elección.



Kevin Bojanich, uno de los guardavidas del lugar, destacó la gran presencia de turistas de otras provincias.



En cercanías del verano, el balneario ya recibió a visitantes de Buenos Aires, Neuquén y algunos extranjeros. Según estimó el guardavidas, la afluencia turística será aún mayor en las próximas semanas, con nuevos espacios de playa e incorporación de sitios con camastros.



El espacio no sólo cuenta con una gran infraestructura y espacios para tomar sol, sino también cuenta con zonas para la realización de deportes.



Incluso el pasado fin de semana, del jueves 8 al sábado 10, se desarrolló el 2° Torneo Abierto de Playa con las competencias de fútbol, vóley y cesto, a cargo de la Universidad Nacional de Misiones (Unam).



“Cambió mucho la playa, muchas reformas, hay baños y duchas. Además hay lugares para consumir, todo a simple vista sin tener que ir a otro lado. Me pareció muy importante la incorporación de señalización y sobre todo las rampas, facilitando la accesibilidad para todos”, detalló Juana Gauto, estudiante de la Unam oriunda de San Pedro.



La infraestructura progresó con el agregado de sendas peatonales y la incorporación de food trucks e importantes restaurantes y bares que sumaron su negocio a la playa.



De esta manera el lugar no solamente cambió sino que generó puestos de trabajo, como en el caso de Virgilio Vega, empleado de una pizzería de Costa Sur, quien también se sumó a las críticas positivas del balneario.



“Desde que comenzó la ola de calor hay muchísima gente y estimo que habrá mucha más gente que durante el verano pasado. Las condiciones están dadas, el año pasado era una playa poco conocida y ya explotó y este año se hizo popular”, resaltó.



En un contexto económico en el que se torna difícil vacacionar fuera de la provincia y mucho más aún en el extranjero, los vecinos posadeños remarcaron la posibilidad que tienen de veranear en su propia ciudad.



Según mencionó la mayoría de los usuarios, el balneario Costa Sur es una excelente opción para sobrevivir a las altas temperaturas que azotan a la ciudad capitalina.



No se puede estar durante el verano encerrado en una casa o departamento, dijeron, y resulta muy favorable tener un lugar a donde acudir a refrescarse o disfrutar de un mate o tereré.



La ciudad en general no sólo recibe a turistas sino también sirve como lugar de cambio para quienes deciden dejar su provincia y migrar a la tierra colorada. El cambio de vida llegó para Alejandro Olmos, oriundo de Santa Fe, que en 2011 decidió mudarse a Posadas y hoy vive de un emprendimiento gastronómico en Costa Sur.



El santafesino destacó la belleza de Misiones en general y en particular a la ciudad que le cobijó y hoy, gracias al aluvión de turistas, puede sostener su emprendimiento.



“Estos balnearios son hermosos por donde los mires. Si tuviera que elegir de nuevo otra provincia y otra ciudad, elegiría la misma porque cada día crece más y además están agregando más cosas, más parques para los chicos y todas las mejoras para un lugar familiar y cómodo”, expresó con tranquilidad.



Costa Sur tiene sus particularidades ya expresadas por vecinos y usuarios, pero también se repite en la elección de rodanteros, que eligen parar y quedarse unos días disfrutando del balneario.



Nicolás Estévez es de Buenos Aires y durante el último fin de semana largo decidió visitar por primera vez Posadas y asentarse en la Costa Sur. “Vine con mi novia y el servicio es impecable, hay duchas, baños, agua potable, se ve bastante gente, hay parques para los chicos, la verdad, un servicio muy completo. El agua del río es muy linda porque no es muy fría ni muy caliente. La atención de los puestos gastronómicos y de bebidas es súper buena, volvería a elegir este lugar porque la gente también es muy abierta y amable”, comentó el viajero, que tiene su cuenta en redes sociales como Viajarkombiene.

Para tener en cuenta

El Brete y Costa Sur

El Brete también tendrá una gran variedad de actividades. Foto: Pablo Báez

Se encuentran en Posadas. Los horarios de las actividades deportivas, recreativas y culturales se pueden conocer en el Instagram @posadasdeportes. Para llegar está la opción del colectivo interplayas: uno sale desde la Terminal Quaranta, otro de Terminal Unam y el tercero desde El Brete. El servicio funciona los fines de semana y feriados de 13 a 21.

Misiones, destino maravilla Actividades para conectar con el disfrute y la naturaleza Iguazú marca agenda en el turismo aventura regional Dos destinos que se enfocan en preservar la naturaleza Un refrescante balneario a la vera del arroyo Piray Guazú San Ignacio: 70 metros de playa para combatir el calor Salto Capioví, palpar la naturaleza en medio de la ciudad Campo Ramón, destino de dulces aguas que caen Saltos sin nombre y una experiencia de ecoturismo