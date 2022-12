Un refrescante balneario a la vera del arroyo Piray Guazú

domingo 18 de diciembre de 2022 | 6:05hs.

El Balneario Municipal de Eldorado se encuentra sobre el arroyo Piray Guazú, a aproximadamente 10 kilómetros del centro de la ciudad.



El balneario municipal, donde el arroyo Piray Guazú forma una pileta natural de grandes dimensiones, es uno de los lugares preferidos por los habitantes de Eldorado y también por visitantes de otras provincias para mitigar el calor de la temporada estival.



José Pereyra, quien está a cargo de la concesión del balneario, compartió a El Territorio algunas de las características del complejo: “Tenemos abierto el balneario las 24 horas del día, todos los días, aunque la mayor cantidad de gente, como es de prever, viene los fines de semana, cuando llegan a ingresar unas 3000 personas”.



En cuanto a las comodidades, contó: “Tenemos una proveeduría muy completa, este año le vamos a agregar un servicio de comidas rápidas para la gente que viene a pasar el día y por ahí no quiere cocinar; también venta de bebidas y vamos a habilitar un lugar para tragos”.



Además hay servicio de kayaks, un quincho de juegos con pool metegol y otros juegos, también los visitantes pueden hacer trekking. Para este año se tenía previsto implementar un bote a motor para paseos y un tobogán de agua aprovechando la pendiente desde el camping hasta el arroyo.



Por la vegetación existente se puede hacer observación de aves, fauna y flora.



Respecto al servicio de camping y el acceso, Pereyra aclaró: “Aún estamos trabajando con los precios del año anterior porque los fija el municipio. Hoy estamos cobrando 200 pesos por persona y día, 100 pesos por vehículo y 250 pesos por día por carpa. Dentro del predio existe instalación eléctrica y el uso de ella ya está dentro del costo de la entrada. No alquilamos carpas y quien quiera acampar debe traer la suya”.



La gran mayoría de los visitantes es de Eldorado, aunque también hay turistas de otras provincias.



“Los fines de semana es cuando más gente viene. La mayoría de Eldorado o localidades cercanas. Pero también tenemos turistas de otras provincias que vienen a quedarse en carpa o trailers varios días. Muchos nos preguntan, porque el lugar se presta, si tenemos cabañas para alquilar y por el momento no hay. El problema es que la concesión del balneario suele ser de poco tiempo, entonces es muy difícil invertir en cabañas si no se sabe si el trato va a continuar. Pero es algo que estamos viendo a futuro”.



Otra cosa a destacar es que el espacio no trabaja con reservas ni se garantiza que quien asista tenga lugar para una carpa. El problema es que los fines de semana la concurrencia es masiva y se terminan los espacios disponibles.



Asimismo, respetando las condiciones de seguridad impuestas por la normativa provincial sobre seguridad acuática, el balneario cuenta con seguro para los visitantes y guardavidas.



Para acceder al balneario municipal se debe recorrer la avenida Córdoba, en la traza antigua de la ruta nacional 12.



El camino terrado se encuentra en buen estado tras los arreglos realizados en las últimas semanas, y la señalización permite un fácil acceso.

