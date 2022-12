Iguazú marca agenda en el turismo aventura regional

domingo 18 de diciembre de 2022 | 6:05hs.

Iguazú se caracteriza por su exuberante vegetación que se complementa con los 275 saltos de una de las siete maravillas naturales del mundo; sin embargo este destino es más que eso, ya que también ofrece a sus visitantes opciones de relajación con paseos en el río durante el atardecer, caminatas en la selva, cabalgatas y atractivos turísticos que convocan al visitante a pensar en el cuidado del medio ambiente. También hay espacios para las aventuras con canotaje en el río Iguazú, aventuras en las alturas, recorridos por la selva con canopy y rappel.



El recorrido en los rápidos del Iguazú culmina con el bautismo en el salto San Martín de Cataratas. Estos servicios, pensados para los más aventureros, en su mayoría están adaptados a todas las edades y se encuentran abiertos al público todos los días de la semana.



Las alternativas

Por otro lado, Iguazú Jungle Fly cuenta con un circuito de aventura que ofrece varias actividades para los visitantes con dos salidas diarias, una a las 8.45 y la otra a las 14.30 desde el estacionamiento del Biocentro ubicado en el kilómetro 3,5 de la ruta nacional 12. Este tour tiene una duración de cuatro horas.



Las actividades se desarrollan a orillas del río Paraná, a siete kilómetros del centro de la ciudad, en la zona del Paraje 2.000 Hectáreas; la empresa prestataria del servicio realiza el traslado de los turistas desde el punto de salida hasta el predio donde los aventureros disfrutan de canopy a lo largo de 300 metros de distancia a 70 metros de altura.



Luego realizan una caminata de aproximadamente un kilómetro dentro de la selva, para luego atravesar puentes colgantes hasta llegar a la cascada donde realizan rappel, para luego ser trasladados nuevamente al punto de partida ubicado en el Biocentro Iguazú.



Este paseo tiene ciertas limitaciones, ya que menores de 7 años y mayores de 65 años no pueden realizarlo, por ejemplo. Los límites de edades están definidos por la póliza de seguro de responsabilidad civil que cubre a la empresa ante cualquier contingencia durante la actividad. Para mayor información, ingresar a www.jungleflyiguazu.com.



Para los amantes de las alturas, Iguazú ofrece una propuesta única en el destino. Fly Park cuenta con cinco niveles de puentes colgantes y tirolesas (canopy), una caída libre de 12 metros y mucho más.



Es un lugar ideal para disfrutar y vivir una experiencia espectacular con amigos, pareja o en familia. Este lugar está ubicado sobre la ruta nacional 12, más precisamente en el kilómetro 4,5.



Los cinco niveles de puentes colgantes y tirolesas no están limitados por edades sino por altura (los turistas deben medir al menos 1,25 metros para poder realizar las actividades hasta nivel 3, superar los 1,40 para los juegos nivel 4 y 1,60 metros para ingresar a todos los juegos).



El recorrido tiene una duración de dos horas, mientras que el atractivo está abierto de 10 a 18.



Por último hay que destacar la Gran Aventura de Iguazú Jungle’, que además de acelerar las pulsaciones, invita al visitante a disfrutar de una vista incomparable de las Cataratas del Iguazú. La Gran Aventura conjuga la esencia del Parque Nacional lguazú, la selva y las cataratas en un único recorrido.



El recorrido comienza en la Central Operativa o desde el Centro de Visitantes, luego en vehículos ecológicos el grupo ingresa a la selva por el estrecho Sendero Yacaratiá en unidades diseñadas para este particular ambiente. Guías bilingües (castellano e inglés) ayudan a interpretar sus riquezas naturales y culturales del lugar. Este recorrido vehicular de cinco kilómetros culmina en la base selvática Puerto Macuco.



Luego de descender 100 metros llegan al muelle en el que se pueden abordar las lanchas para cubrir los seis kilómetros del cañón del Río Iguazú Inferior rumbo al área de cascadas disfrutando de los caudalosos rápidos.



Más tarde, en la base del Salto Tres Mosqueteros, se pueden avistar el conjunto de saltos brasileños y argentinos, con la Garganta del Diablo coronando la vista del cañón. Posteriormente, alcanzan el máximo punto de emoción al enfrentar el incomparable salto San Martín, segundo en cuanto a dimensión y el mayor al que una lancha puede aproximarse. Luego de visitar estos saltos, se navega río abajo para atracar en el embarcadero de Puerto Macuco. Desde allí se suben más de 150 metros de escaleras pronunciadas hasta el apeadero Macuco.

Misiones, destino maravilla Actividades para conectar con el disfrute y la naturaleza Dos destinos que se enfocan en preservar la naturaleza Las playas posadeñas, una gran opción para escapar del calor Un refrescante balneario a la vera del arroyo Piray Guazú San Ignacio: 70 metros de playa para combatir el calor Salto Capioví, palpar la naturaleza en medio de la ciudad Campo Ramón, destino de dulces aguas que caen Saltos sin nombre y una experiencia de ecoturismo