Preparan pase de la tercera generación en la administración

domingo 25 de septiembre de 2022 | 6:05hs.

Vicar Muebles nació como empresa en 1965, fue mueblería y por un tiempo también carpintería. Hoy, tras 57 años de historia, Gustavo Cardozo (58) y su familia están al frente del comercio que se está ampliando a nuevos rubros. “Todas las decisiones de la empresa las tomamos en familia”, comenta, dando importancia a que cada integrante tenga participación. Su esposa María Alejandra González (que está al frente de un local de venta de colchones), su hija Lucrecia Cardozo (33) que es licenciada en Psicopedagogía y sus hijos Pablo y Gabriel Cardozo (26), próximos a recibirse en carreras empresariales, participan hoy más activamente en las decisiones de la firma.

“La empresa la empezó mi papá, Carlos Cardozo en 1965. En un comienzo tuvo también una carpintería, después dejó de fabricar y se dedicó exclusivamente a la venta. Yo me hice cargo hace ya un poco más de 30 años”, recordó Gustavo. Explicó que actualmente traen muebles de varias provincias, “principalmente de Córdoba”.

“En Misiones no tenemos abastecimiento porque no hay fábricas que nos aseguren volumen de producción. No sólo en muebles, también en tapicería traemos mercadería de afuera. Vamos cambiando los productos porque buscamos los que vamos necesitando. Vamos hacia eso, no nos encasillamos en líneas. También pedimos a nuestros proveedores que nos envíen lo que los consumidores quieren. Eso pasa mucho con la tapicería o juegos de comedor, porque los espacios son diferentes de hace diez años”.

Apuntó que uno de los últimos problemas que advirtieron en la empresa fue la necesidad de crecer en el salón de ventas. Y eso los llevó a abrir su otro local en Garupá, donde tienen más muebles de varios ambientes.“Estamos creciendo, incorporamos más venta de artículos para el hogar y muebles de oficina. Son rubros más nuevos para nosotros, pero les estamos dando espacio porque hay clientes que nos piden”, acotó Gustavo.

¿Qué problemas fueron apareciendo que les complicaron la actividad?

Los últimos tres años fueron los más complicados en abastecimiento de productos y subas de precios, no nos había pasado así anteriormente. En este momento estamos con muchos problemas de provisión. Ahora con el tema del mundial, no hay televisores. Hay que entrar rápido en los cupos que se ofrecen para tratar de asegurar algo de mercadería. Pero hoy no hay precios de varios artículos. Y faltan insumos para los muebles y entonces en las fábricas no los pueden terminar.

¿Qué problemas creen que pueden aparecer a futuro?

Gabriel: Creo que el mérito de Vicar durante todos estos años es que supo mantenerse. Porque hoy con las redes sociales, cada día aparecen competidores, todo es más visible y hay más competencia por los precios. Entonces, el desafío a futuro es tener siempre esa flexibilidad para adaptarse a los cambios. La flexibilidad en los negocios va a ser muy importante en el futuro.

Gustavo: Esa diferencia de costo que podemos tener como desventaja frente a grandes comercios, la reducimos dando más servicios a los clientes. Le enviamos el mueble al comprador y no le estamos cobrando un flete. También le armamos el mueble en su casa, que es la gran diferencia de recibir un mueble en una caja. Eso lo valora el cliente, porque sabe que va a tener algo bien armado y de calidad en su casa.

¿Hablan en su casa de lo que puede ofrecer el negocio o qué cambios pueden hacer?

Gustavo: El tema del negocio siempre lo debatimos en familia. Estamos creciendo y vamos incorporando áreas. Estamos dando muchos servicios, trabajando con arquitectos, amoblando departamentos, hay nuevos rubros que el año que viene queremos incorporar. Las nuevas ideas que traen ellos (por sus hijos) las queremos aprovechar y que participen más.



Aplicar estudios y el salto digital

Pablo y Gabriel Cardozo son los hijos mellizos de Gustavo. Tienen 26 años, Pablo está próximo a recibirse de contador y Gabriel de licenciado en Administración de Empresas. Ambos estudiaron en La Plata y ya proyectan que tendrán más participación en la empresa familiar en los próximos meses. “Me quedan las dos últimas materias para recibirme. La idea es que cuando nos recibamos con mi hermano, estar en un 100% en la empresa para desarrollar nuevas funciones. Estamos en un proceso de encontrar nuestro lugar”, explicó Gabriel.

Y destacó: “Mi papá hace muchos años viene haciendo de todo y nosotros si bien conocemos mucho el negocio, también queremos darle ahora la parte más profesional. Es llevar a la práctica todo lo que fuimos estudiando estos años”.

