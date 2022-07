Conciencia e inclusión, los ejes que marcan tendencia

domingo 10 de julio de 2022 | 6:05hs.

Conjugando arte y diseño en la moda, y a la vez reflejando nuevos paradigmas culturales como la sostenibilidad, la reducción de residuos y la moda sin género, entre otras banderas que se alzan y promueven hoy desde el rubro, referentes de la Tierra Colorada y otros puntos del país participan de la muestra ‘ADN: Arte y Diseño Nuestro’.

La propuesta se emplaza en el Centro de Arte del Parque del Conocimiento y permanecerá abierta al público hasta fines de julio. La muestra reúne a diseñadores textiles, de indumentaria y accesorios de toda la provincia y apunta a generar un espacio de encuentro entre el arte, la moda y el diseño como expresión de una estética que inspira la búsqueda de nuevos escenarios creativos.

El proyecto, llevado adelante desde el Centro de Arte del Parque junto Fashion Lab del Midi (Misiones Diseña), reúne a trabajadores del sector quienes desde sus creaciones ponen en juego conceptos como la ética y la inclusión en la moda, la sostenibilidad en la cadena de producción, el reciclaje y uso de biomateriales, el diseño con impronta de autor, funcionalidad, innovación y vanguardia.

De esta manera, se propone un acercamiento a las nuevas formas de pensar desde el arte, el diseño y la moda, resaltando su lugar como expresión del contexto social que nos atraviesa a la vez que refleja la mirada y la inventiva propia de cada artista y diseñador, quienes evocan la esencia de lo nuestro, lo propio de nuestra cultura, y la transfiguran en sus piezas con una impronta particular.

“El proyecto es básicamente un encuentro para visibilizar el trabajo de los diseñadores que por ahí no tienen tanto espacio. La idea es hacer hincapié en moda reciclada, moda ética, moda sustentable y moda no binaria, entre otros ejes”, explicó Luciana Segura, de la marca Louz y referente de la industria de la moda, en diálogo con El territorio.

Además, detalló que la iniciativa tiene por finalidad poner sobre el tapete al diseño en diferentes puntos del país “como una propuesta de diseño federalizada, destacando que en otros puntos de la Argentina, como Misiones por ejemplo, también existe una industria y diseñadores de moda”.

Pero, además de la puesta, el Parque también fue escenario recientemente del Misiones Fashion Week, una semana de charlas, talleres, workshops y exposición de los trabajos de diseñadores de Misiones como parte de la industria local con grandes posibilidades de desarrollo económico en la región.

El evento cerró con un desfile que concentró la participación de las marcas ‘Louz’, de Luciana Segura; ‘Besch’, de Belén Schafer; ‘Victoria Puppo’, de su homónima; ‘Imbal’, de Priscilla Rasmussen; ‘Nativo’, de Sebastián Preukschat; ‘Terina Moda Consciente’, de Katerinne Mac Donald; ‘Soy Maksha’, de Constanza Neuhauser; ‘MIK’, de María Isabel Kleinubing; ‘Kailo’, de Nicolás Klikailo; ‘Imix’, de Érica Vega; ‘Aikra’, de Luciana Villalba; ‘Humito’, de Yazmine Zampaca; y ‘Mechy Jacks’, de Mercedes Jacks.

Durante el desfile se inauguró también una cápsula lograda con la colaboración de las dos diseñadoras Belén Schafer y Luciana Segura. Ambas realizaron el diseño de estampa denominado monograma, con una sublimación con certificación GreenGuard -un sello que no usa químicos para teñir las telas-. “A eso le sumamos el diseño de cápsula con su moldería. En tanto, la mano de obra fue controlada y con una cadena productiva a conciencia y con amor”, destacó Segura a este medio.

“Tenía unos diseños hechos de textiles, junto a Bresch que vende lencería ahondamos en una propuesta sin géneros, sostenible. Trabajamos un mes y medio y presentamos la cápsula Bresh Louz, ‘Mirror, mirror on the wall’. Una cápsula que tiene una mirada sostenible y también enfocada en lo no binario desde el diseño”, explicó la referente.

Pero, además de la premisa sustentable e inclusiva de la presentación, el proyecto también tenía por objetivo derribar otra barrera en el mundo de la moda: la individualidad competitiva.

Por eso, trabajando juntas y en equipo, “la idea de esta cápsula fue mostrar al resto del mundo que y uniéndonos, se pueden lograr grandes resultados, grandes cosas”, dijo la diseñadora resaltando que unos años atrás el ambiente era más egoísta. Sin embargo, con los cambios de paradigmas, “ahora hay más trabajo en equipo, más trabajo compartido y eso también está bueno resaltarlo”.

De esta manera, cimentando una ruta de crecimiento y visibilidad en la Tierra Colorada, la moda se plantea también como un espacio de participación e inclusión.



Érica Vega

Marca: Imix

Basada en la economía verde, Vega creó Reciclar&Vivir, una colección upcycling (economía circular) hecha a partir de denim reciclado e impulsado por una campaña de concientización sobre el uso y ahorro de agua.

En 2019 su colección participó en Feria Puro Diseño y fue elegida entre otros seis proyectos sustentables. La experiencia fue un puntapié extraordinario para la marca. Este año comenzó a trabajar el proyecto de planta de recuperación de residuos textiles y posconsumo en el parque industrial.



Priscilla Rasmussen

Marca: Imbal

Es de Oberá, produce indumentaria de autor y prendas de tendencia con visión sustentable. Utiliza tejidos de fibras naturales exclusivamente de origen vegetal, reutiliza descartes textiles y plásticos e implementa técnicas de moldería “desperdicio cero”. Crea prendas versátiles y atemporales, en su mayoría oversize adaptándose así a distintos tipos de cuerpos y géneros.

Se destaca por su impronta artesanal ya que el 100% de su producción la realiza a mano.



Katerinne Mac Donald

Marca: Terina Moda Consciente

Sus diseños se destacan por su propuesta de moda ética y por ocupar solo telas amigables con el medioambiente. La impulsora en el mundo del modelaje de esta marca es Ingrid Grudke , “que siempre nos elije para sus diferentes eventos”, dice.

Una marca joven que cumplirá dos años de trayectoria en agosto próximo . “Terina es versátil ,es elegante y romántica está dirigida a un público moderno y consciente con las nuevas tendencias sin dejar su responsabilidad con el medioambiente”.



M. Isabel Kleinubing

Marca: MIK

María Isabel Kleinubing impulsa desde hace 18 años su proyecto amigable y respetuoso con el medioambiente. Para ella, la belleza de su Misiones natal merecía ser expresada, por eso desarrolló una innovadora técnica de tintes naturales para aprovechar la vegetación del lugar y su característica tierra colorada. Utiliza los métodos Eco Print y Midium Print para crear sus productos: pañuelos artesanales que se transforman en obras de artes. Su materia prima es proveniente de la flora autóctona.



Nicolás Klikailo

Marca: Kailo

Liderados por el diseñador, la familia posadeña fabrica desde hace tres generaciones accesorios y vestimenta exclusiva y/o en serie. “Trabajamos con todo tipo de materiales en relación a la composición y tratamos de aprovechar al máximo los recursos, reutilizando los recortes o prendas en desuso”, destacan. Cuentan con producción de moldería, desde el diseño hasta la producción es hecho a mano y con herramientas de uso familiar. La intención primordial es crear prendas cómodas y sin género.

