“Para que una prenda sea sustentable debe ser accesible”

domingo 10 de julio de 2022 | 6:05hs.

Pasionaria es un emprendimiento de prendas de vestir de la ciudad de Eldorado, que hace eje en el diseño sustentable y se caracteriza por la confección de ropa de algodón y utiliza tinturas naturales para teñir.

Rosaura Silveira, la titular del emprendimiento es técnica en Diseño de Indumentaria Textil, y contó los comienzos de su marca.

“Yo empecé cuando cursaba el segundo año de la carrera, hace ya casi once años, con una idea diferente de lo que era el diseño de ropa, pero en un momento vi un documental titulado Los Trucos (The True Cost, en su versión original) donde se muestra una parte de la realidad de la industria textil y los verdaderos costos y problemas que trae aparejado esa industria”.

Sostuvo que ese documental, “fue como un clic que me hizo cambiar mi manera de ver a la industria, y me hizo pensar en el diseño de ropa no sólo como una manera de ganar dinero, sino también como una forma de cambiar esas reglas de juego”.

Como casi todos los cambios culturales que se producen en las sociedades, salvo casos excepcionales, los mismos se producen de manera paulatina ganando cada vez más espacio.

“En estos últimos años cambió la visión del diseño y también mi visión personal del diseño. Hoy en el diseño hay una presencia importante de la cuestión ambiental, y entonces te empezás a preguntar qué es lo que se puede hacer para mejorar o responder a este problema”, precisó y enfatizó: “Para mí la sustentabilidad está dada por reducir nuestra huella productiva a través de los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible), ver cuáles se pueden aplicar en mi trabajo e implementarlos. Por ejemplo, si querés reducir la huella de agua, o de uso de herbicidas, o cualquier otro. La idea es achicar las huellas en la industria, utilizando precisamente materias primas que ayuden a eso, desde el inicio. Es un proceso, no todo se puede aplicar de golpe”, aclaró.

Telas durables y arte y diseño en una prenda, la impronta de Pasionaria.

Ese camino llevó a Rosaura a trabajar con telas de algodón compradas a una cooperativa con trabajo agroecológico.

“Yo empecé, primero, con los textiles. Quería usar telas que sean de larga duración, que sean biodegradables, sin uso de agroquímicos, y entonces me comunique con una cooperativa de Chaco que trabaja en ese sentido, y produce telas de algodón. Después vino la cuestión de las tinturas, donde también las que utilizo son naturales y las hago yo misma. Muchas veces la confección de las tinturas es un proceso de prueba y error, porque no todos los pigmentos ni las telas reaccionan de la misma manera. Entonces hay que buscar la vuelta para encontrar la tonalidad que uno busca”.

Sustentable es accesible

Dentro de la sustentabilidad, la diseñadora rescata un punto importante dentro de ese concepto que es el del precio de las prendas.

“Es un aspecto que muchos no tienen en cuenta pero para mí es importante. Para que una prenda sea sustentable también debe ser accesible. Si hago una prenda sustentable pero nadie la puede comprar no se cierra el ciclo, debe ser accesible para el mayor número de personas, sino termina siendo como algo para una elite”.

Pasionaria produce actualmente prendas sin género o no binarias: “Es una demanda que empezamos a ver en distintos sectores que lo pude ver en una encuesta que realizaba para mi tesis, donde mucha gente nos decía, por ejemplo, que le gustaba la ropa de hombre, pero no podían ir a comprar porque estaban etiquetadas como para hombres. A partir de eso, empezamos a diseñar ropa sin género, o no binaria”.

En este sentido, sobre la confección de prendas no binarias detalló que es un proceso “en el que estamos aprendiendo, porque físicamente los hombres y las mujeres son diferentes, los hombres suelen tener las espaldas más anchas y eso influye en el diseño. Pero ya hay una tabla de talles para ese tipo de género que ayuda bastante en el proceso”.

Por otra parte, Rosaura destacó la importancia de las prendas de vestir en los distintos momentos de las sociedades y de lo que la ropa puede decir sobre nosotros mismos.

“Una de las primeras cosas en las que se reflejan los cambios sociales es en las prendas de vestir, en la indumentaria. Cuando la gente o la cultura pide algo eso se ve reflejado en la ropa. Es como si fuera la manera de presentarse de la gente”.

En estos últimos años, si bien todavía no es algo masivo, se observa que más personas, sobre todo los jóvenes de 20 a 30 años y los vinculados a expresiones artísticas, rescatan la idea del diseño sustentable y muchos de ellos militan por ese concepto.

“Hoy la gente busca más arte y hay otra conciencia sobre lo sustentable, espero que no sea una moda y se sostenga en el tiempo”, concluyó.

