El arte de comunicar emociones a través de cada prenda

domingo 10 de julio de 2022 | 6:05hs.

Con unos retazos de telas del taller de su madre, Alexandra Mavié Riveros (27) comenzó a introducirse en un mundo que hoy por hoy se convirtió en su oficio, su marca y su mundo. El mundo de la moda local.

Todo arrancó jugando y utilizando esas sobras de tela de unos uniformes que su mamá confeccionaba para vestir a sus muñecas. Entre su infancia y su adolescencia, heredó el aprendizaje y la experticia; así fue adquiriendo más experiencia en las aulas de la Epet 2. Cuando terminó la secundaria, quiso estudiar diseño industrial, pero los caminos de la vida la llevaron a perfeccionarse en el mundo de la moda que arrancó a temprana edad.

Entre cursos y perfeccionamientos, Alexandra se animó a hacer los primeros vestidos que tienen su sello distintivo, su esencia. Ella afirma que todo lo que usamos para vestirnos comunica y muestra nuestra esencia. La moda es arte en todas sus etapas, desde pensar cómo será el vestido, la elección de la tela, las técnicas a emplear. Pero lo fundamental, es que ese producto final es el resultado de lo que la persona quiere expresar al mundo.

Como resultado de su trabajo y dedicación, se convirtió en la embajadora del diseño misionero entre 2020 y 2021, iniciativa que destaca lo mejor de los diseñadores de la Tierra Colorada de pequeños emprendedores para que den ese gran salto.

En tiempos en los que los conceptos sociales se repiensan y redefinen, la joven coincide que la moda atraviesa una modificación en su cosmovisión, que no tiene que ver con patrones estéticos y hegemónicos impuestos, sino una forma de transmitir cómo somos. Nuestra esencia.

“La moda es una forma de comunicarnos, no sólo con el tipo de prendas que usamos, sino también con los colores que llevan las prendas, su psicología, la forma en que nos vestimos que habla de nuestra esencia y de nuestro ser, de nuestra imagen interna, refleja y habla de nosotros como personas”, sostuvo en diálogo con El Territorio.

“La prenda comunica de manera no verbal y no de manera directa con nuestro entorno y nos ubica en tiempo y en forma, según la ocasión, el momento y para sentirnos cómodos al lugar donde vamos”, señaló.

En este sentido, la joven diseñadora hizo hincapié en que todo lo que usamos comunica. Dependiendo de qué utilicemos para vestirnos, esa comunicación varía. En todo momento apela a la definición del arte ligada a las emociones. “De eso se trata”, consideró Alexandra.

“Con la prenda, de la forma que uno elige la producción, al espectador le llega de otra forma la información, y genera así una vibra y una conexión con el artista. Puesto que el mundo del arte se trata de eso, de comunicación, pero no con las palabras, sino a través de la expresión y del movimiento, jugando con las texturas y las telas”, agregó.

En el afán de la comunicación, de generar emociones a través de la ropa, Alexandra tiene un criterio clave: romper barreras. “No sigo reglas”, sostuvo enfáticamente. “Cuando creo diseños, me gusta jugar con la asimetría, con las cosas que no son iguales, con la diferencia, que lo hace especial y único. No hago dos diseños iguales. Y si tuviera que pensar en un criterio, tengo en cuenta al momento de la creación que si yo lo llevara puesto, cómo me sentiría usándolo, qué quiero decir y expresar con esa ropa”, explicó.

Después de pensar qué se quiere hacer y qué se apunta comunicar, viene la segunda instancia: plasmarlo. La elección de los materiales, en este sentido, es fundamental. Y también la intuición.

“En ese momento, algo que me gustó, pienso que puedo dar un destino, que comunique a partir del juego con materiales de calidad, con sus formas y texturas. Que me cuente una historia. Es que a través de esos diseños, se puede conectar y que se pueda sentir al máximo esa expresión de lo que somos. Ese es el resultado final de una prenda”, subrayó.

La sustentabilidad como premisa

La industria textil es una de las más contaminantes del mundo. En medio del cambio climático, urge modificar los hábitos para lograr un medioambiente más amigable, y sobre todo mayor conciencia de que todo se puede reutilizar, incluso esa ropa que a veces dejamos de usar. Todo sirve.

“Hay muchas formas de reciclar. Lo que es desecho para algunas personas, es oro para el diseño, por lo que es fundamental crear círculos de reciclado, que si sobra algo, en vez de tirarlo, que se utilice de otra manera”, afirmó la diseñadora. Se trata de una tendencia sustentable.

Un criterio para ello es que una ropa sea bien cuidada y mantenida con el paso de los años. Por ejemplo, un vestido tiene una gran vida útil que en vez de tirarla puede reconvertirse en otra prenda, acorde a lo que demande la clientela. Un vestido de patinaje para uno de quince años, o para una fiesta temática, por citar algunos casos. La lista es extensa, todo depende de la conciencia y los usos a futuro.

“En mi producción reciclo todo, porque todo puede reutilizarse. Un retazo puede ser un detalle de otra prenda, y eso contribuye a otra forma de comunicar y, por supuesto, a transformar de otra manera las prendas”, acotó.

En la visita que realizó este matutino al taller de Alexandra, además de extensas telas, se observaron bolsas con un gran número de retazos que quedaron entre el olvido o sobraron. La búsqueda de la reutilización, acorde a la demanda, está allí latente.

La cúspide de la expresión

En aquellos tiempos de confinamiento, Alexandra continuó con su labor, diseñando nuevas obras de artes a lucir. En ese momento, fue electa como nueva embajadora del diseño misionero, llevando su arte al máximo esplendor.

“Cuando empecé en la ruta buscaba como un camino, algo que me diga que estás bien, siguiendo adelante. Mi idea era poder lograr superarme como persona y profesional. Empecé con la idea de romper miedos personales, lo logré gracias a personas que me encontré en el camino como Alejandro Uset a quien consideró mi mentor porque me ayudó en un montón de cosas, de creer en mi trabajo y estar satisfecha con mi trabajo. De que el trabajo vale. Además, la ruta me permitió seguir avanzando y ayudar a las personas con las mismas emociones y límites que tenía antes, cuando comencé, para crecer juntos y mostrar lo que los diseñadores misioneros podemos hacer”, mencionó.

Tras esa elección, reforzó la idea del arte que tiene el diseño, de transmitir emociones. Para ello, el trabajo en conjunto es clave, generando una cadena de crecimiento en conjunto, planteó.

Ahora, Alexandra dedica día y noche en nuevos diseños a partir de la demanda. Piensa cómo será cada prenda, qué estilo imponer. Pero sobre todas las cosas, en ese arte que tiene la moda de comunicar las emociones que marcan nuestras vidas. El arte de comunicar nuestra esencia.

Informe de domingo

La moda incomoda

De la calle a la espalda, piezas únicas y originales

“Para que una prenda sea sustentable debe ser accesible”

El arte de comunicar emociones a través de cada prenda

Pilotos de sachets: una apuesta solidaria y consciente

Conciencia e inclusión, los ejes que marcan tendencia