Mujica dijo que su cáncer está “localizado” y rechazó tratarse en EE.UU.: “No voy ni a la esquina, confío en los médicos uruguayos” | El Territorio

El expresidente de Uruguay habló por primera vez luego de haber anunciado que padece cáncer en el esófago. Adelantó que hará radioterapia en su país.

miércoles 01 de mayo de 2024 | 18:29hs.

Pepe Mujica durante el asado que compartió en el tradicional Quincho de Varela

José "Pepe" Mujica generó una convulsión el lunes cuando anunció que padece un cáncer de esófago y este miércoles, durante un asado con amigos y dirigentes, dio detalles por primera vez del tratamiento que llevará a cabo contra la enfermedad. Aseguró que el cáncer está "localizado" y que rechazó viajar a Estados Unidos: "Confío en los médicos uruguayos, no me voy ni a la esquina".

"Me han hecho chequeos de todos lados, el asunto está localizado y es un tipo de variante celular que es muy atacable por radiación. Es casi seguro que el tratamiento que me van a imponer es radiación", dijo el expresidente uruguayo en diálogo con la prensa, al cabo del asado con amigos.

"Yo comeré una sopita, no puedo comer grande porque después me duele la panza", admitió el Pepe, quien compartió el almuerzo en el Quincho de Varela con su esposa, dirigentes y amigos, entre los que se encontraba el músico Rubén Rada. Mujica descartó viajar a los Estados Unidos para tratarse allí porque remarcó que confía en los médicos uruguayos."No me voy ni a la esquina", señaló.

El expresidente uruguayo le agradeció a las personas que lo llamaron para solidarizarse con él y, sobre todo, con las que tiene diferencias políticas.

Pepe Mujica durante el asado que compartió en el tradicional Quincho de Varela.

"Qué lindo es ser uruguayo, ¿Sabe por qué? Porque me llamó gente con la que políticamente hemos estado enfrentados, hemos tenido lío y es notable. El presidente (Luis Lacalle Pou), el doctor (Julio María) Sanguinetti, Luis Alberto Lacalle Herrera, Pedro Bordaberry… Una cantidad de gente", agradeció durante su charla con los medios de prensa que se dieron cita en el lugar.

Consultado por si tiene miedo en este momento que le toca atravesar en su vida, Mujica afirmó: "Todo lo que nace, nace para morirse. Hay que aceptarlo. He tenido suerte, tengo balazos a patadas, perdí el bazo, tengo una enfermedad inmunológica. ¡Estoy viviendo gratis!".

Mujica, de 88 años, explicó el lunes que la enfermedad se la detectaron en un chequeo médico que se hizo la semana pasada.

"En mi vida, más de una vez anduvo la parca rondando el catre, pero me siguió pastoreando todos estos años. Esta vez me parece que viene con la guadaña en ristre y veremos lo que pasa", agregó.

Antes de la comida, dio detalles de su dieta tras el diagnóstico de cáncer de esófago, se mostró risueño y dejó escapar algún quiebre de emoción.

"Yo comeré una sopita, no puedo comer grande porque después me duele la panza", dijo Mujica. Aclaró que, por recomendación médica, tiene que seguir una dieta líquida. Y sobre si lamenta el abandono de su tradición de carnes a la parrilla, respondió entre risas: "¿Pero cuándo lo voy a terminar? Con ensalada y todo, lo voy a licuar y lo voy a tomar tipo bebida".

Luego le consultaron cómo se siente de salud. "Bastante bien", dijo. Hizo una pausa larga. "Para lo que he vivido, estoy bastante bien", respondió, visiblemente emocionado.



El expresidente y líder del Movimiento de Participación Popular dijo que el pasado viernes fue al Casmu para un chequeo médico y le detectaron esta enfermedad.

Hizo otro silencio, recogió fuerzas y aseguró: "La verdad, soy desagradecido: yo tendría que creer en Dios". "Tendría que creer", profundizó Mujica, "porque estoy vivo de milagro, por eso tengo que gritarle gracias a la vida. Y voy a empinar el vaso de la vida hasta el último minuto".



Qué es el cáncer de esófago

Es una enfermedad en la que se forman células malignas en el tejido del esófago, el tubo muscular que conecta la garganta con el estómago.

Puede afectar a cualquier parte del esófago y puede extenderse a otros órganos cercanos si no se trata a tiempo.

Las causas del cáncer de esófago pueden ser diversas, pero las más comunes incluyen el consumo de tabaco y alcohol en exceso, una mala alimentación rica en alimentos procesados y grasas, la obesidad, la enfermedad por reflujo gastroesofágico y la exposición a sustancias químicas tóxicas.