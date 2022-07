domingo 03 de julio de 2022 | 6:05hs.

Damacio Giménez era peón rural en una chacra de El Alcázar. El 10 de enero de 2004 sus patrones lo llevaron al trabajo, que era semanal, y nunca volvió a su casa en el barrio Las Orquídeas de Montecarlo.

En su trabajo contaba con una pequeña casa donde se quedaba y el lugar está a unos 9 kilómetros de la zona urbana de El Alcázar.

“Ese viernes no vino, sábado temprano fui a hablar con su patrón para preguntarle si le pidió que se quede o cuál era el motivo porque no vino y me dijo que no le dijo nada. Le dije que quería ir a ver qué le pasó a mi papá y me contestó que no tenía tiempo, que no podía y puso un montón de excusas. Con mi tío y mi mamá contratamos una camioneta y fuimos al lugar de trabajo, sus cosas que tenía en una caja estaban todas afuera”, recordó María, hija mayor del desaparecido.

Allí empezó la búsqueda desesperada de la familia en la zona, preguntaron a un vecino que le manifestó que la última vez que lo vio pocos días antes. No encontraron nada y allí radicaron la denuncia en la comisaría local y también avisaron al patrón.

“Volvimos en varias ocasiones a buscarlo, por ahí estaba perdido. En El Alcázar pegamos carteles por si alguien le había visto y pusimos abogado para ver la posibilidad de hacer la búsqueda, hicimos protesta. Hasta ahora ninguna novedad”, relató desanimada y con tristeza María.

“Mi esperanza es que un día aparezca vivo, me llenaría el corazón de alegría”, cerró la mujer.

El caso de Damacio, el peón que desapareció en El Alcázar