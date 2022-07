“Sólo quiero que mi papá aparezca, lo extraño”

domingo 03 de julio de 2022 | 6:05hs.

El caso Aurelio Ernesto Schimpf es uno de los más resonantes en Jardín América. Desapareció el 13 de marzo del 2021 y desde entonces hubo muy pocas pistas sobre su paradero. La familia aún tiene la esperanza de encontrarlo con vida y fue Estela, hija del hombre, quien dialogó con El Territorio.

“A papá lo acompañé hasta su casa a las 21 horas del 12 de marzo, en la madrugada del 13 a las 3 hablaron con él algunos muchachos, a 40 metros de su casa, pero no lo conocían. Fue cuando él pidió que lo lleven a su casa y ellos respondieron que no sabían dónde quedaba y por eso supe que caminó hacia Colonia Oasis”, recordó la entrevistada.

El tiempo pasó y luego de tres meses Estela consiguió una pequeña pista para reconstruir un poco más lo sucedido con su papá. Al respecto dijo que habló “con una señora que vive en el cruce de Colonia Polana, hacia Naranjito, quien dijo haberlo visto caminar el 14 de marzo a las 6 de la mañana en sentido a Colonia Gisela (Jardín América)”.

“Mayores pistas no pude conseguir y no sé qué pudo haber pasado con mi papá, tal vez estaba muy desorientado y se perdió en el monte o bien hacia esa dirección no fue, incluso hoy en día no hubo mayores avances, si alguien más lo vio, no puedo saberlo porque no tengo esos datos”, completó la mujer.

Efectivos policiales, seres queridos, la comunidad en general en Jardín América y municipios aledaños acompañaron desde un primer momento a la familia Schimpf. Y aún hoy se continúa con la investigación por parte de personas cercanas a Aurelio.

Informe de domingo

