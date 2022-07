“Esperamos que vuelva o por lo menos saber lo que pasó con él”

domingo 03 de julio de 2022 | 6:05hs.

El caso Rodolfo Zembruski, en Gobernador Roca, persiste en la mente de sus seres queridos y de toda la localidad. “Según un testigo salió de su casa y se fue hacia un monte, al costado de mi casa nomás. Rodolfo le había dicho a esa persona que iba en busca de un caballo y como tenía Alzheimer hasta hoy en día no sabemos qué pasó, si se perdió ahí o tomó camino hacia otro lado”, explicó a este medio Karina Giménez, nuera de Zembruski, algunas de las causas de dicha desaparición.

Fue visto por última vez el 8 de marzo de 2019, cerca de las 16. “Mi suegro siempre era de salir, con mi esposo Fabio lo cuidábamos, en esa ocasión que se perdió yo hacía 10 minutos que lo había ido a ver y luego le digo a mi marido que me dijera que lo vaya a mirar. Era una persona que continuamente había que estar cerca y cuando mi pareja fue a verlo, regresó y me dijo ´papá no está acá´. Fue así que lo empezamos a buscar y no lo volvimos a ver”, agregó la entrevistada.

Las pistas desde un primer momento de la desaparición de Rodolfo solo fueron falsas alarmas e incluso con la esperanza de encontrarlo, recorrieron más de 100 kilómetros pero sin buenos resultados. “Una señora contó que lo había visto en un colectivo rumbo a Montecarlo, nos movilizamos hasta allá con la Policía, se miró las cámaras de seguridad pero no hubo nada concreto”, dijo Karina.

“Él tenía 82 años, estaba a tres días de su cumpleaños, un viernes era cuando ya no lo vimos y el lunes cumplía 83, además era viudo. Con su esposa Eteodora Rolón tuvieron cuatro hijos y una falleció hace aproximadamente 17 años”, rememoró la nuera y añadió: “Nosotros esperamos que vuelva o saber por lo menos lo que pasó con él, sus nietos preguntan qué habrá pasado con su abuelo, mi esposo era muy pegado con su papá y era quién más estaba a su lado. Por ejemplo, en el último día del padre lo recordó y se preguntó si va a volver a verlo, por eso siempre decimos que es algo misterioso un día salió y nunca más lo hemos visto”.

La nuera de Zembrunski destacó el trabajo hecho desde un primer momento por la Policía de Misiones y sostuvo que “nunca se dejó de buscar, en un primer momento llegaron por parte de la Policía la Brigada, Gendarmería, Prefectura, o sea muchos efectivos estaban en búsqueda de él”.

El compromiso asumido desde el día del hecho duró sin parar 43 días. Fueron continuos los rastrillajes efectuados donde incluso se envió fotografías a la Policía de Corrientes ante cualquier novedad y hoy en día se busca con publicaciones en redes sociales o bien ante cualquier nueva información que surge y se vuelven a colocar fotos del hombre en distintos espacios públicos.

“Hicieron un muy buen trabajo, por parte de mi marido y yo no tenemos ninguna queja, siempre hubo muy buena atención, se buscó por todos lados y era un procedimiento muy grande y la búsqueda sigue por parte de los policías, por redes sociales solo que en la actualidad sin novedad alguna”.

En cuanto al rol de los uniformados, fuentes policiales contaron a El Territorio que se metieron en dicho monte donde el testigo que lo vio por última vez dijo que ingresó para buscar un caballo y palabras del propio vecino no vio que haya salido de dicha zona. En la lucha se trabajó hasta las 20 horas más o menos pero sin resultados.

Al día siguiente empezaron a organizar una zona de investigación más amplia con más efectivos y se procedió a la impresión de fotografía y puesta de papeles en distintos sectores de la localidad y municipios aledaños con el fin de encontrarlo. Además, comentaron que en las primeras semanas participaron más de 100 efectivos, creándose un campamento en la casa de Rodolfo, donde se hizo base con la brigada de canes y más uniformados.

Informe de domingo

