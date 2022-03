Una comunidad que comparte mucho más que los videojuegos

domingo 20 de marzo de 2022 | 6:05hs.

La tecnología y los dispositivos marcaron un nuevo escenario que se presenta amplio y con un sinfín de posibilidades. Es en estos espacios donde también se forman nuevos modos de establecer vínculos y lo que no hace tanto tiempo podía suceder solamente lugares compartidos en la vida real, ahora también toma protagonismo a través de los videojuegos en red.

Santiago (14), Nahiara (16) y los hermanos Thiago (15) y Julián (16) viven en la misma ciudad, Posadas, pero fue gracias a estos videojuegos que se conocieron más y se hicieron amigos, primero en la red. Ahora se invitan a los cumpleaños, salen juntos y conversan sobre temas personales hasta cuando están en medio de una partida.

Julián, Santiago y Nahiara son más adeptos al League of Legends (conocido como LOL), un videojuego de estrategias y conquista, mientras que Thiago a ese le suma su pasión por el Minecraft (de cubos) y el Brawlhalla (pelea competitiva).

“Esos amigos que decimos pueden ser personas que conocemos en la vida real o por internet. En mi caso hablo mucho con gente que es de Chile, de Paraguay, de España que los conocí a través de los juegos en línea porque compartimos un gusto en común que es el juego. Conocí bastantes personas que ahora considero amigos”, aseguró Thiago, cuyo nickname en la virtualidad es Makoto.

Mientras, Nahiara comentó: “En la pandemia empecé a jugar a juegos más en red donde conocí a muchos amigos acá en Posadas. Empecé a ser más sociable, me cuesta mucho darme con las personas porque soy tímida y no sé sacar tema de conversación. Ellos me dieron mucha confianza para que yo les cuente algunas cosas y los invite a jugar”.

Estos adolescentes -y la mayoría de los gamers- usan Discord, un servicio de mensajería instantánea que permite el chat de voz y mediante él pueden ir hablando mientras juegan, poniéndose de acuerdo sobre estrategias, pasos a seguir o bien entablar una conversación casual sobre sus vidas.

“A Julián lo conocía de antes, pero no fue hasta 2020 que empecé a hablar realmente y él me añadió a su grupo de amigos que también juega. Hay gente que iba a mi colegio y no sabía de su existencia y de a poco los fui conociendo hasta que llegó un momento en el que nos volvimos bastante cercanos y me empezaron a invitar a sus cumpleaños”, relató, por su parte, Santiago, quien en la red es conocido como Santi Piki.

Los adolescentes son nativos digitales, es decir que crecieron en la era digital y la familiaridad con los artefactos digitales la tienen desde que nacieron, por ello, desde muy pequeños que juegan videojuegos.

“Desde chico empecé a jugar, desde los 7 años. No es que juego todo el día porque tengo responsabilidades, así que ahora serían unas cinco horas, pero trato de dedicarle tiempo porque es un hobby, un ocio”, sostuvo Julián, alias Pandalian.

Consultados sobre si tienen algún tipo de discusión con sus padres por las horas que pasan frente a la computadora, respondieron que a veces aparecen reclamos, pero como son buenos alumnos, se llega fácilmente a un acuerdo.

“Lo tengo tan normalizado que forma parte de mi vida, soy el mismo en línea y en persona, la diferencia es quizás que en persona no entro tan fácil en confianza. Eso es algo que mi viejo no entendía en la pandemia; él, que cuando tenía 20 años recién empezó a conocer lo que es el mundo de la tecnología, no va a entender cómo son las relaciones de ahora, por eso trato de explicarle”, afirmó con seguridad, Santiago.

Mientras, entre risas, Thiago reconoció: “Por la pandemia no nos decían mucho porque no podíamos hacer otra cosa. Pero ahora de vez en cuando nos dicen ‘¿todo el día vas a estar en la compu, no podés salir a hacer ejercicio, conocer amigos?’. Usualmente nos lo dicen cuando les contradecimos en algo o les contestamos enojados. Me gusta hablar con gente real, pero también me gusta estar en línea y hablar con amigos ahí”.

Los insultos

Muchos de los juegos que son competitivos, como el fútbol, suscitan intensos sentimientos que dejar salir insultos y puteadas hacia los demás competidores. Asimismo, aunque no es el caso de la mayoría, también se pueden encontrar casos de menosprecio hacia las mujeres en estos espacios.

No es algo que le haya pasado a Nahiara, que tiene una buena experiencia con sus amigos, pero sí tiene conocidas que le comentaron que se sintieron mal por el trato que recibieron en la red de parte de adolescentes varones sólo por ser mujer.

“Hay algunas chicas que reciben violencia verbal porque los juegos supuestamente son sólo para chicos, pero nosotras también podemos, no importa el género. Yo por suerte no recibí, pero porque siempre juego con ellos, pero en otros grupos les suelen decir que dejen de jugar porque son muy malas. Eso también hace que las chicas tengan miedo de jugar porque les pueden decir algo y eso les saca la motivación”, compartió la adolescente.

Por su parte, Santiago sostuvo: “La comunidad del LOL es tóxica porque se juega por puntos y nadie quiere perder, si no ganás, no te divertís y la manera que tienen de descargarse es insultando. Yo suelo insultar cuando me enojo y puteo, pero por cosas del juego, no insulto a la vida personal de las personas”.

En tanto, Thiago aclaró: “Creo que amenazar a alguien que conocés por simplemente un juego es romper la línea que separa el internet de la realidad. En mi caso, como estoy con gente de otros países, se escuchan insultos de otros países y la mayoría se ríe de esas diferencias. Los españoles no insultan tanto como los argentinos y los chilenos”.

Más allá del tiempo que les dedican a los videojuegos, estos cuatro adolescentes entienden que la escuela y socializar con sus amigos y familia fuera del ámbito de la virtualidad son sumamente importantes para su desarrollo personal.

