Aconsejan acompañamiento e interés de los adultos

domingo 20 de marzo de 2022 | 6:05hs.

Los adolescentes gamers no dejan de ser menores de edad en un mundo virtual en el que no todos son quienes dicen ser y además donde hay una inmensa cantidad de contenidos de todo tipo.

Es por ello que los profesionales aconsejan que los padres no desatiendan a sus hijos y les den el acompañamiento adecuado para cuidarlos.

“La adolescencia es la etapa social por excelencia. O sea, el adolescente tramita todo por los grupos, por llamarlo así. Tenemos que plantearnos la implicancia que tenemos como padres, como adultos o referentes en el acompañamiento que se hace de esta exposición”, empezó diciendo, en diálogo con El Territorio, Gisel Reynal, psicóloga (MP: 1071), diplomada en consumos problemáticos.

“La recomendación sería que, por ejemplo, los dispositivos no estén al alcance, en una total privacidad del adolescente. Es decir que la computadora, la tele o el celular no estén su habitación, donde los padres no tengan ni siquiera visibilidad o control de qué tipo de juegos está jugando el adolescente o cuánto tiempo pasa”, sostuvo.

Y en esa misma línea, agregó: “La prohibición no va a poder estar porque la parte virtual forma parte y va a seguir formando parte de nuestros niños y adolescentes, pero sí tiene que haber acompañamiento. Es decir, limitar, por ejemplo, y encuadrar cuáles van a ser los horarios en los que puedan estar expuestos, compartir qué tipos de juegos están jugando, preguntar, formar parte de esa temática. Tener un acompañamiento constante en lo que es ese mundo”.

El abuso de los dispositivos digitales y tecnológicos también está considerado un consumo problemático que puede llevar a una adicción y por ello, Reynal brindó una serie de comportamientos a los que los padres deben estar atentos y que son de alerta para darse cuenta de que algo está pasando.

Se refirió a que los padres son las personas que más conocen a los hijos y que si bien hay ciertos tips y cosas a las que se puede prestar atención, es el padre o la madre quien sabrá cuando su hijo está cambiando de comportamiento.

No obstante, las señales de alerta son cuando el adolescente empieza a reemplazar todas las demás actividades de la vida cotidiana por estar en red conectado a los videojuegos. “Si te das cuenta de que si le sacás eso, él no puede adaptarse y no puede realizar otra actividad. Simplemente quiere estar ahí, jugando, comunicándose de esa forma”, explicó.

También se refirió a conductas que pueden afectar a su salud como dejar de dormir y no alimentarse adecuadamente por estar jugando. Esto estaría dentro de lo que es el consumo problemático.

“Cuando ya pasa a ser un abuso o estamos hablando ya de una dependencia, es decir, que esto empieza a reemplazar la salida al mundo real, ahí sí tenemos que prestar atención, porque muchas veces se usa la pantalla como modo de no enfrentar ciertas emociones, ciertos pensamientos, que necesariamente el niño y el adolescente tienen que tener esas experiencias en el mundo real para constituirse psíquicamente”, sostuvo la profesional.

Indicó que la mirada, la voz, el contacto con el otro, la frustración, el aburrimiento son tan necesarias para constituirse psíquicamente que no pueden estar reemplazadas de ninguna manera por el mundo virtual.

“No tiene nada de negativo que el adolescente pueda filtrar por ahí ciertas emociones, y como ellos están en búsqueda de una identidad, también se sienten un poco más seguros dentro de ese mundo. Eso está bien siempre y cuando no implique una dependencia”, cerró.

Aconsejan acompañamiento e interés de los adultos