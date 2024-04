"Para nosotros no hay dudas de la participación de Boges", apuntó un hermano de Andrade | El Territorio

La familia de Reinaldo Andrade se retiró con un sabor amargo de la sala de debates del Tribunal Penal de Oberá, donde esta tarde condenaron a la pena de prisión perpetua al ahora ex policía Matías Lohn, y absolvieron por el beneficio de la duda al policía Fabio Boges. "Estamos sorprendidísimos con el fallo. En el caso de Matías Lohn, está perfecto, muy bien, esperábamos una perpetua porque fue el autor del asesinato de mi hermano, pero al momento de escuchar al juez darle la libertad a Boges en un caso donde se presentaron tantas pruebas para que sea condenado, nos dejó en shock", reveló Pablo Andrade, hermano de Reinaldo.



Contrario al criterio de los jueces, que entendieron que no había evidencia suficiente para probar la participación de Boges con el grado de partícipe primario y decidieron absolverlo por el beneficio de la duda, el familiar dijo que "para nosotros no hay dudas de la participación de Boges. Él fue promotor de todo lo que sucedió porque conocía en la zona, se crió y vive en El Soberbio, y era un policía viejo en comparación a Lohn, que había llegado jovencito desde Posadas a una zona caliente de frontera. Desde mi punto de vista Boges le daba órdenes, por eso sostengo que es tan culpable como Lohn".



"Estamos tan sorprendidos que tenemos que ir a casa a reflexionar y caer en la realidad de lo que pasó, pero la idea es seguir esta causa y ver qué se puede hacer", añadió Pablo, haciendo referencia a una posible apelación, aunque ahora pidió a las autoridades provinciales "que no le devuelvan el trabajo a Boges, porque sería una burla para la familia".



Finalmente expresó con este fallo su hermano "no puede descansar en paz", porque "Boges era el que conocía a mi hermano, conocía la zona y era el encargado del procedimiento aquel día. Se van a llevar a la tumba el secreto del homicidio porque tanto ellos como los acusados nunca dijeron la verdad".