La industria de la mandioca sigue en ascenso en Puerto Rico

domingo 30 de enero de 2022 | 6:05hs.

La mandioca es una planta rústica que suele soportar importantes cambios en el ambiente, como la actual sequía, pero también el exceso de lluvias, o las bajas temperaturas en invierno. En Puerto Rico, el padre José Marx, en el 1966, tuvo la iniciativa de unir a los pequeños fabricantes y agricultores en una cooperativa, para comercializar en forma conjunta la fécula producida en el departamento Libertador General San Martín.

La cooperativa tiene una capacidad instalada para procesar 250 toneladas. Foto: Fernando Alvarenga

Fue así que el 4 de abril de 1966 quedó constituida la Cooperativa Agrícola e Industrial San Alberto Limitada (Caisa). Actualmente esta industria tiene una capacidad instalada de 250 toneladas de mandioca por día, que equivale a unas 60 toneladas de fécula. También produce premezcla para chipitas, puré deshidratado de mandioca, fariña, entre otros. El presidente Tomás Enrique Neis dialogó con El Territorio para brindar detalles sobre esta industria que continúa creciendo en Misiones.



“La mandioca, en la mayoría de los casos, es un producto secundario, la mayoría de los socios son productores de yerba, de ganadería o tendrán reforestaciones. Hay socios productores que sí trabajan exclusivamente con la mandioca”, señaló.



En ese sentido, explicó que “la mandioca tiene un ciclo bastante largo comparado con, por ejemplo, los granos. La mandioca tiene un ciclo de 9 a 10 meses que es el normal, incluso, de 20 meses que sería de doble ciclo, que es la mandioca de dos años que es con la que trabajamos en nuestra industria”.



“En este momento estamos haciendo la limpieza manual, el desmalezamiento de la plantación, porque la mandioca requiere mucho mantenimiento, hay algunos productos específicos como graminicidas que se pueden utilizar, pero son muy poco eficaces, por lo tanto, lo que más se hace es la famosa carpida con azada”.



Consultado sobre la sequía, Neis anticipó que “se prevé una merma de alrededor del 20 al 30% en la cantidad de kilos que deberíamos estar elaborando este año. Actualmente, la cooperativa elabora aproximadamente 12 millones de kilos por año, hubo épocas en la que se elaboraba mucho más, pero en los últimos años, dado a que hay muchas industrias que están trabajando, y los bajos costos de la producción de Paraguay y de Brasil, repercute en una merma; estamos trabajando dentro de los parámetros normales, de 12 a 13 millones de kilos en los últimos años, y para este año se prevé alrededor de 10 millones de kilos, aunque hay que esperar a la zafra para saber a ciencia cierta lo que nos perjudicó esta sequía”



Y detalló: “La planta de mandioca es un trozo de rama que cuando está muy seco o caliente la tierra, no germina. Esa es una de las grandes pérdidas que tuvimos, lo que es la parte de raíces todavía no pudimos evaluar porque todavía no comenzó la zafra”.



“Los productores cuando ven que no hay buena germinación, hacen otros cultivos que puede ser más tardío como el maíz o en algunos casos la soja, pero tampoco es la solución cuando el año viene muy seco”, dijo. Recordó que “en la mandioca, pérdida total no hubo nunca, en 1985 al 86 hubo una sequía muy fuerte, que fue la mayor pérdida que pueda recordar hasta este momento, pero siempre hubo altibajos. No es sólo la sequía, a veces también influye el exceso de agua o las bajas temperaturas en invierno, cuando hay un tiempo prolongado bajo cero y con mucha humedad, puede existir la pudrición de raíces, y se complica el mantenimiento de las ramas y semillas”.



Para finalizar, Neis sostuvo que “el último año dentro de todo anduvo bastante bien, pero la sequía del año pasado en los meses de septiembre y octubre, que era la época de siembra, repercutió en la mala germinación que en este año repercute en la producción de kilos de raíces, en la cantidad de hectáreas sembradas, entonces para este año se prevé una cosecha un poco inferior a lo que se consiguió años anteriores, porque el principal caballito de batalla para los socios de la cooperativa es mandioca de dos ciclos, entonces hacemos la siembra y a los 20 meses recién se cosecha”.

Pequeñas producciones que hacen grande a la provincia La demanda ubica al jengibre como una de las estrellas del cultivo local Priman la potencialidad y los deseos de industrialización Uvas, duraznos, mangos y bananas copan las chacras y el mercado La lechería se fortalece y aporta alto valor agregado en Pozo Azul Las ferias fueron clave para que Misiones se alce como productora La agricultura como generadora de buenos valores La sequía, un flagelo que puso en jaque a la producción