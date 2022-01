Las ferias fueron clave para que Misiones se alce como productora

domingo 30 de enero de 2022 | 6:05hs.

Este año las ferias francas cumplen 27 años de existencia. Desde los inicios hasta la actualidad no sólo se posicionó como un mercado, sino que se volvieron un lugar de encuentro, de amistad, de unión social. Más allá de esto, es menester recordar que fueron justamente las ferias las que levantaron la chacra misionera en su peor momento, ahí cuando aún no se promovía la agricultura familiar y los colonos no sabían qué más hacer para sobrevivir.



Eugenio Kasalaba fue uno de los impulsores y en diálogo con El Territorio recordó esos primeros momentos, al tiempo que destacó lo logrado y sigue pensando en estrategias para continuar con el crecimiento.



“Argentina -y Misiones- tuvo crisis con precios y productos en los 90, cuando se hablaba que todo lo que venía de afuera era mejor y nosotros en el Movimiento Agrario con Michel Guilbard veíamos que los jóvenes se empezaban a ir a ciudades más grandes, poblando las villas”, expresó. En ese sentido, explicó que en 1993, para aliviar esa pobreza en Argentina, aparece desde el Banco Mundial un programa social. “Te daban un cierto monto de subsidio y créditos. Debíamos armar el proyecto, que era lo que nosotros hacíamos, le ayudábamos a armar esos proyectos. La gente solía pedir vacas lecheras, cerdos, huertas, porque la gente estaba muy esclavizada con el tabaco”, dijo.



“Todo eso creó una comunidad, hacíamos reuniones de seguimiento en donde se compartían los productos y la gente estaba orgullosa de lo que estaba haciendo, con productos orgánicos, y se empezaron a dar cuenta de lo que estaban recuperando”, apuntó.



La comercialización

Los colonos empezaron a tener clientela a la que vendían de forma fija por lo que a Eugenio y Michel se les ocurrió generar un espacio en Oberá a donde llevar esa producción para impulsar mayor ventas. Luego de las tratativas con el gobierno municipal, se acordó que la feria estaría en la plazoleta del barrio Krause, lugar donde hoy también se encuentra. La diferencia es que en ese momento, el lugar era alejado y sin mucho tránsito. Sin embargo, esto no impidió que la primera vez que los productores llevaron sus cajas de cultivos, vendan todo en pocas horas. La promoción previa en radios y diario fue clave para que los vecinos conozcan y se acerquen a buscar los productos. De a poco, los agricultores se fueron animando y el 26 de agosto de 1995 se dio apertura oficial a la feria franca en Oberá, con colonos de chacras de la zona. “La Municipalidad había puesto el horario, que comenzaba a las 7, pero la gente ya estaba a las 5”, manifestó Kasalaba.



Y añadió: “El primer día teníamos unos doce productos entre lácteos, panificados, frutas y verduras. Se vendió todo, fue un éxito, la feria tenía que funcionar hasta la 13 y a las 11 ya no teníamos nada para vender”. Si bien muchos colonos en un primer momento no pudieron sumarse por los problemas de movilidad, de a poco eso también fue quedando atrás, para dar lugar a la gran feria que se puede encontrar en la actualidad. Hoy en Oberá hay más de 60 productores.



“La feria tiene una función social más que económica. Vino para quedarse, estamos desde los inicios y es un sentimiento. La feria siempre está, pese a que es enero, con calor, poca producción. Es un sistema a nivel mundial que la pudimos consolidar acá, por eso creo que tiene aún más futuro”, concluyó.

