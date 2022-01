La demanda ubica al jengibre como una de las estrellas del cultivo local

domingo 30 de enero de 2022 | 6:05hs.

En el municipio de Gobernador López se encuentra la chacra de Alejandro Piwarczuk, un productor de 60 años que apuesta a la diversificación y no tiene miedo de probar nuevos cultivos. Hace unos diez años produce jengibre, pero también se dedica a otras plantas de similares cuidados, como la cúrcuma y el ñame.



La demanda de estos alimentos, principalmente del jengibre, fue aumentando en los últimos años y hoy Misiones es una de las mayores proveedoras a nivel nacional. Esta raíz comenzó a producirse en la provincia a partir de semillas traídas de Brasil, principal competidor en el cultivo. No obstante, la planta se adaptó a la tierra colorada e incluso desarrollo mejores cualidades y propiedades.



El jengibre es un tubérculo que se destaca por un sabor más bien picante y aroma intenso. Es muy solicitado en la gastronomía pero también en la industria farmacéutica por sus propiedades medicinales. En cuanto a la forma de cultivo, requiere de ciertos cuidados, pero con un buen seguimiento y abono suficiente, la planta crece frondosa y produce raíces de gran tamaño. Según se indica, el rendimiento promedio depende de diversos factores y puede alcanzar hasta 15 toneladas por hectárea de cultivo en un período de 9 o 10 meses.

La cuenca de jengibre va creciendo paso a paso en Gobernador López. Foto: Natalia Guerrero

“Empecé con el jengibre hace unos diez años y después,hace unos cinco, entró la cúrcuma. En la chacra trabajo sólo pero si le agarrás la vuelta ya sabés de memoria lo que hay que hacer. En realidad, hacer el sistema de riego es lo que más cuesta, cada año uno va viendo los cambios que hay que hacer en base a la planta”, detalló Alejandro, durante una visita que realizó El Territorio a su plantación.



Demanda en suba

El principal miedo de los productores a la hora de diversificar o cambiar de producción es que no haya nicho de mercado. Esto definitivamente no ocurre con el jengibre, cuya demanda crece a tal punto que Misiones aún no puede cubrir con su oferta los pedidos en el mercado interno.

La sequía no permitió que las plantas se desarrollarán completamente. Foto: Natalia Guerrero .

“El año pasado nos compraba un acopiador de Roca a nosotros. Los acopiadores son los que después mandan la producción a los lugares donde piden. Hay buena venta, pero hay que tener productos de calidad y este año no se cómo será la calidad también por el tema de las sequía”, se preocupó el agricultor Alejandro.



Al mismo tiempo, agregó: “Este año está feísimo, nada que ver con lo que tendría que ser. Ni con el riego que hacemos. La semana que viene tendré que poner la última tanda de abono, pero más que eso no se puede. Nada que ver con lo que era, a esta altura estaba espeso, de tan grandes, se juntaban las plantas y no se podía pasar por el medio y ahora están muy chiquitas”.



De igual manera, dijo que alivia saber que el jengibre igualmente dará producción y eso podrá comercializarse, aunque no sea al mismo nivel que años anteriores.



De allí que consideró fundamental un cuidado adecuado bajo cubierta, pese a que los costos se encarecen. “Acá tengo bajo la mediasombra, que tiene que ser una buena porque o si no se quema igual la planta. Por lo menos algo creció, pero lo que tengo del otro lado a campo abierto no queda nada, no creció nada y se secó todo con el sol de mediodía”, adujo.



Alejandro recordó que un panorama similar de sequía extrema se había vivido cuando él tenía unos 12 años. Empero, explicó que el drama del clima seco no es el único que afecta a la planta y apuntó a que por el contrario, el fenómeno de lluvias intensas es aún peor. “Hace unos años tuvimos muchas lluvias de seguido y fue más complicado porque la humedad en exceso pudre a la planta y la tierra, entonces ese suelo ya no sirve más para jengibre por los próximos cuatro o cinco años. A la planta le agarra unos hongos de la humedad que la marchitan y no dejan que absorba los nutrientes, y se termina muriendo”, explicó.



Industrializar

Los productores de la cuenca del jengibre insisten en la necesidad de una industrialización, para tener la posibilidad de vender el producto en distintos formatos. “Por ejemplo, si la raíz no sale vistosa como para la venta, se puede transformar y vender rallado como piden mucho, o en polvo”, remarcan.



Lo mismo ocurre con los otros cultivos. La cúrcuma y el ñame son opciones interesantes para la industrialización y posterior comercialización con agregado de valor.



Quizás de los tres cultivos, el más raro sea el ñame. Sus hojas grandes son impermeables y llamativas, pero luego, el resultado que se obtiene en el tubérculo es un producto muy buscado y exótico. “Es más rica que la papa frita”, indicó Alejandro, aunque determinó que para puré no sirve, puesto que la contextura es más pastosa. De igual forma pasa con la cúrcuma, que es comúnmente utilizada como sustituto del azafrán, como una especie de saborizante y colorante alimentario para el arroz y las carnes.



Los tres cultivos son de similar manejo y se adaptan fácilmente, por lo que se señala que es una gran apuesta para el proceso de rotación y de diversificación productiva.

El lulo o naranjillo es una planta más conocida en México. Foto: Natalia Guerrero

A esas plantas, Alejandro le suma otras muy raras en la zona, como el lulo o naranjillo, muy común en países como México. “Me traen a veces los plantines y yo voy probando, así voy haciendo todo tipo de producción, tengo muchas frutas para jugo por ejemplo”, contó. No obstante, eso requiere de un trabajo arduo y de cuidado, como el que hace Alejandro todos los días desde incluso antes de que salga el sol.

