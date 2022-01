Priman la potencialidad y los deseos de industrialización

domingo 30 de enero de 2022 | 6:05hs.

Desde el 2014 aproximadamente, Higinio Enríquez se dedica a cultivar jengibre en Gobernador López. Es agente del Ministerio del Agro, pero principalmente productor y acompañante de los colonos de la zona que de a poco se van animando a probar con nuevas plantaciones. Con este impulso, fue Higinio quien propulsó la creación de la cuenca del jengibre en la zona.



En diálogo con El Territorio, contó la enorme demanda que tiene este producto como otros de similar cultivo –como la cúrcuma– en contraposición a la oferta que tiene la provincia. Por eso, insiste en la necesidad de sumar más productores a la cuenca y llegar a la industrialización, con la posibilidad de vender el producto en diferentes presentaciones.



“Fui entusiasmando a la gente porque a mí me dio buen resultado. En 2018 comenzamos con nuestra cuenca pero vengo desde 2014 haciendo el cultivo. La gente del ministerio vino y preguntó en qué podríamos apuntar acá y sin dudar les dije que al jengibre. Con la ayuda de ellos formamos entonces una cuenca de diez productores que recibieron sistemas de riego y otros insumos”, explicó.



Manifestó asimismo que la inquietud surgió a raíz de ver la cantidad de camiones que pasaban desde Brasil con el producto, siendo que la provincia tiene enorme potencialidad para dicha producción. Fue entonces que se abocaron a este cultivo, que tuvo excelente repercusión a nivel nacional, al punto de que la oferta provincial no llega a abastecer la demanda.



“Los años anteriores nos quedamos cortos con la producción, pese a que veníamos sacando por encima de las cien toneladas, sin problemas para la comercialización. Este año nos vemos afectados por el factor climático también, la falta de lluvia perjudica y el rendimiento de la producción baja notablemente”, resaltó.



Entre Ríos, Córdoba y Santa Fe son algunas de las provincias que compran a los productores misioneros el jengibre, además de los mercados locales. “Vendemos a muy buen precio, aunque nos mata un poquito la competencia de Brasil y Bolivia, y de todos modos es muy requerido por el sabor picante y el aroma”, expresó.



Mencionó que además del sector gastronómico, también es muy solicitado por las industrias farmacéuticas. Incluso ahora se utiliza para la fabricación de cerveza.



Proyectar a futuro

Conjuntamente con Gobernador López, con el tiempo también se fueron sumando a la cuenca productores de municipios cercanos como Mojón Grande, Dos Arroyos y Arroyo del Medio.



“Le dije al ministerio la idea de industrializar porque me están pidiendo jengibre en polvo, rallado, seco. Hay que producir”, dijo.



Además de jengibre, también producen cúrcuma y ñame, un tubérculo parecido a la papa muy solicitado por las comunidades asiáticas que tiene un valor incluso superior al jengibre.



Enríquez apuntó en ese sentido a la creciente demanda y la potencialidad incluso para la exportación. Sostuvo que “por ahí se ve competencia de algunos productores que al principio no querían que se forme la cuenca pero realmente hay mercado para todos”.



La época de cosecha de este tipo de plantas es en otoño/ invierno, aunque según el productor “ya para el invierno vendemos todo, no nos queda nada”.



En tanto, lamentó lo que está sucediendo con la sequía y los estragos que está causando en la planta, que llevará a que este año la cosecha sea mucho menor. Más allá de eso, argumentó que se trata de un cultivo con mucho futuro y sobre todo potencialidad de seguir en crecimiento.

