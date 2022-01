Uvas, duraznos, mangos y bananas copan las chacras y el mercado

domingo 30 de enero de 2022 | 6:05hs.

Son varios los kilómetros que se deben recorrer desde la zona urbana de Almafuerte para llegar a la chacra de Daniel Kunigk. El productor, junto a su familia, cultivan todo tipo de frutas, desde las más conocidas como el mango hasta más exóticas, como la guanábana. No obstante, la protagonista del lugar es, sin dudas, la producción de uvas.



Con el acompañamiento de la intendenta del municipio Celia Smiak, El Territorio llegó hasta la zona más rural de la comuna, para conocer un poco más acerca de esta gran y variada producción natural. De forma previa, Smiak mostró el vivero municipal que alberga plantines de diferentes especies y contribuye al crecimiento productivo de los vecinos (ver Del vivero a la agroindustria...).



Las frutas de Daniel son ampliamente conocidas en la provincia y se venden en distintas verdulerías. Con ellas también fabrica licores y vinos. El productor contó que todo fue a fuerza de dedicación y entrega. “Cuando llegamos a la chacra no había nada, ni un árbol, luego fuimos plantando y ampliando la producción, sumando variedades también”, expresó Daniel.



Hoy la chacra tiene una gran producción de uvas y mangos, pero así también caqui, bananas, duraznos, entre otras especies. Hace unos quince años que la familia dedica la vida a trabajar la tierra en ese lugar.



Al igual que les sucede a otros productores, la sequía afecta en demasía a la producción, lo que preocupa y ocupa a los agricultores. No obstante, se va trabajando con lo que va saliendo para cumplir con la alta demanda.



Venta en la provincia

Daniel contó que solamente de uvas cuenta con dos hectáreas, cuya época de cosecha son en noviembre y diciembre. Las mismas también son vendidas a heladerías que hacen diferentes sabores con sus productos frescos.

El productor posee mangos de diferentes variedades. Foto: Natalia Guerrero

Además tiene grandes plantaciones de mango de distintas variedades, cuyos árboles legan a dar hasta cien kilos por año.



Caqui, maracuyá, mamón, bananas y duraznos completan la colorida chacra de Almafuerte.



Los productores más chicos suelen vender en las ferias, pero no es el caso de Daniel, que por la magnitud de sus cultivos, directamente provee a las verdulerías de la provincia.



“Nosotros necesitamos vender muchos kilos en pocos días, porque los feriantes llevan cuatro cajas por semana, vendiendo algo de 200 kilos en el mes, y yo por lo que producimos, debo vender 10 mil kilos en un mes, por eso no me sirve a mí, aunque sí muchos feriantes vienen y me compran acá”, explicó.



El agricultor señaló que no es nada fácil invertir en la producción, pues levantar y sostener cuesta dinero y mucho tiempo. “Una hectárea de uvas, entre postes, alambres, bulones para la estructura que los sostiene, fungicidas, y hasta que empiece a producir, debe rondar los 3 millones de pesos”, calculó.



Y agregó: “Desde ahí recién empezás a sacar para cubrir eso y empezar a ganar de a poco. En mi caso, el primer cuadro de uvas que hice recién pude recuperar la inversión a los seis años. Es decir, seis años trabajás para quedarte empatado, pero bueno, la chacra es así. Por eso nos enoja cuando hay gente a la que le vendés y te piden que le aguantes para cobrar, tanto tiempo aguantamos ya no lo queremos hacer más”.



Las hectáreas de uvas, los enormes mangos de distintas variedades, maracuyá, y demás frutas conforman un paraíso diversificado en la chacra de don Daniel en Almafuerte.

Del vivero a la agroindustria en Almafuerte

La localidad de Almafuerte es conocida por la producción de sus frutas tropicales. Justamente allí se realiza cada año la fiesta provincial que reúne a cientos de agricultores, no solo con los alimentos frescos, sino también con dulces, mermeladas, jugos y todo tipo de creaciones culinarias. Tanto la fiesta como el cultivo en sí corresponden a una labor conjunta entre la comuna y los vecinos, que buscan seguir motivando el crecimiento de la agroindustria.



Al respecto se refirió la intendente Celia Smiak, quien contó el trabajo que se lleva adelante. En una recorrida realizada por El Territorio, la jefa comunal mostró el vivero municipal y las obras de la futura cooperativa agroindustrial, con la planta de dulces. “Acá en el vivero tenemos maracuyá, grosella, guayaba, granada, mamón plantas nativas y también medicinales. Trabajamos con los plantines que les damos a las familias después, sobre todo ahora con la sequía que tanto está afectando a todos”, apuntó.



El lugar cumplió un año en diciembre pasado y ya se entregaron a los colonos más de 7 mil plantines entre maracuyá y mamón, afirmó la intendenta. Asimismo, explicó que se trabaja mucho con la moringa, pues “no sólo es una planta medicinal, sino que también se usa para alimentos de aves y chanchos”.



Respecto a la futura cooperativa, argumentó que las obras están avanzadas, aunque se aguardan las maquinarias para continuar e inaugurar cuanto antes. Se encuentra al lado del vivero y servirá de planta para el procesamiento de las frutas, brindándole valor agregado a la producción. “Acá no tenemos otra industria, la mayor parte de los vecinos producen, así que debemos pensar formas de ayudarlos y generar empleo”, expresó Smiak.



Por eso también, las escuelas agrícolas de la zona hacen sus prácticas y recorridas en la parcela del vivero, con el fin de ir adquiriendo conocimientos que contribuyan a mejorar la forma de cultivo y producción.



Los vecinos venden sus productos en la feria local los jueves y llevan también a la feria de Alem los miércoles y sábados, ampliando el margen de comercialización.



En tanto, el primer fin de semana de diciembre se hace la fiesta provincial, en la que se exponen los alimentos para la venta, se hacen actividades al aire libre y se realiza un gran baile para celebrar lo producido durante el año.

En cifras

7.000 Plantines ya fueron entregados por el vivero municipal a los vecinos de Almafuerte, entre plantas medicinales y frutas tropicales.

Pequeñas producciones que hacen grande a la provincia La demanda ubica al jengibre como una de las estrellas del cultivo local Priman la potencialidad y los deseos de industrialización La lechería se fortalece y aporta alto valor agregado en Pozo Azul Las ferias fueron clave para que Misiones se alce como productora La industria de la mandioca sigue en ascenso en Puerto Rico La agricultura como generadora de buenos valores La sequía, un flagelo que puso en jaque a la producción