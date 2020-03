Misionera en cuarentena: “Todo pasó muy rápido”

Selva (21) llegó desde Estados Unidos a Eldorado el lunes por la noche. Viajó al país del Norte junto a unos amigos en el marco del programa Work and Travel para trabajar en un complejo turístico de Utah. Estaba allí desde diciembre y retornarían a mediados de abril para seguir estudiando en Posadas. Pero el avance mundial del coronavirus cambió los planes. “Todos los latinos se tienen que ir”, contó que le dijo el encargado del complejo. Además la Embajada Argentina les pidió que retornen. El primer mensaje para que se vayan lo tuvieron el 12 de marzo. “Todo pasó muy rápido”, relató.

“Nos tuvimos que comprar pasajes nuevos porque nuestra aerolínea no nos daba respuesta. Además como varios países ya estaban cerrados, nos costó hacer la conexión, por suerte Brasil seguía abierto y entramos por Foz”, contó.

“Ahora estoy aislada y llaman todos los días desde el Samic para preguntar si hay algún tipo de síntoma. Nos van a controlar por catorce días”, indicó. Dijo que muchos le preguntaron porqué no se quedaron: “La gente no entiende que allá no hay salud pública. Si nos enfermamos no es fijo que nuestro seguro médico nos cubra y no hay lugar mejor que estar en casa”.