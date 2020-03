Intenso control dejó en evidencia el incumplimiento de la cuarentena

Jueves 26 de marzo de 2020

Por María Elena Hipólito sociedad@elterritorio.com.ar

El viernes fue el primer día del aislamiento obligatorio y preventivo por el riesgo de coronavirus, decretado por el presidente Alberto Fernández, y después del fin de semana largo por el feriado por el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, ayer se retomaron las actividades en la ciudad.

Es así que se montó un gran operativo en distintos puntos de la ciudad con efectivos de la Policía de la provincia, Policía Federal, Gendarmería Nacional, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y la Prefectura Naval Argentina.

El más reforzado estuvo apostado en la avenida Uruguay y Comandante Espora, casi llegando a la rotonda. No obstante, también hubo controles en las avenidas Tierra del Fuego casi Rademacher, en San Martín, Jauretche, Tomás Guido, Santa Catalina. Todas ellas en su interacción con Quaranta; siguen los controles y en distintos puntos de Posadas.

Fueron al menos 200 efectivos y unos 60 móviles los que participaron de los controles y estuvieron distribuidos en ocho puestos estratégicos y once anexos desde las 8 hasta las 12. En los operativos, los oficiales hicieron un riguroso control tanto de vehículos como motos y del transporte urbano de pasajeros.

En ese contexto, los oficiales preguntaron a los posadeños la razón por la que estaban fuera de sus casas y, en el caso de que no pudieran argumentarlo, se los mandaba a la casa con un acta de infracción.

En toda la provincia, hasta las 19 de ayer, hubo 3.787 personas controladas, de las cuales 133 fueron detenidas mientras que desde la vigencia del aislamiento fueron controladas 12.364 personas y 1.052 detenidas. En cuanto a la cantidad de vehículos controlados ayer fueron 1.996, de los cuales hubo 35 retenidos; en tanto, desde que arrancaron los operativos hubo 8.802 autos y motos controlados y 151 vehículos retenidos.

A partir del decreto del presidente de la Nación, ninguna persona puede circular por la vía pública sin tener algún tipo de justificativo, es decir, formar parte de los grupos exceptuados de esta cuarentena o tener una constancia de un empleador en el caso de comerciantes o quienes estén en otras funciones como abastecimiento.

También se contempla a aquellas personas que tengan a cargo a alguna persona con problemas de salud o considerada población de riesgo, tal y como lo explica en la página web de la Policía de Misiones.

La circulación, sobre todo de vehículos, fue notable y numerosa. Comercios y supermercados también presentaron aglomeración de personas en su primer día con el nuevo horario de atención (ver página 8), concentrándose la mayor parte durante la mañana y mermando por la siesta.

A eso se refirió el director general de Seguridad de la Policía, Carlos Roberto Kallus: “Por ser el primer día hábil tenemos bastante movilización en esta avenida tan emblemática en Posadas. Esto ya lo venimos realizando hace varios días. Pasa que los primeros días se encontraron muchos transeúntes y ahora no hay tanto de eso pero sí automovilistas. Buscan las alternativas para poder salir y por eso le pedimos que respete porque la situación es una cuestión seria”.

“También se sumó a las recorridas prevencionales al Ejército Argentino y la Fuerza Aérea. Encontramos mucha gente desplazándose. La mayoría está justificando pero aquellas que no se les está notificando actas de infracción. Insistimos en el pedido de que hay que respetar la cuarentena, basta solamente mirar la fila de personas para ver que no se está entendiendo este mensaje”, señaló, por otra parte, a El Territorio.

Es así que hasta ayer fueron demoradas 148 personas por violar el aislamiento obligatorio en Posadas, mientras que en la provincia, desde el inicio de esta medida, hubo 800 misioneros detenidos y se retuvieron 116 autos y motos.



Actas de infracción

Si bien aún no se dio a conocer la cifra oficial, fueron numerosas las personas que tuvieron que bajarse de los colectivos no pudiendo justificar el por qué de su salida a las calles.

Algunos con lágrimas en los ojos, otros un tanto desencajados, hicieron la fila correspondiente aguardando su turno para el acta de infracción por violar el decreto nacional. No obstante, aún no se dieron a conocer la cantidad de actas labradas ayer.

En el 05 estaba Luis Alberto Godoy (59), cuando los oficiales lo bajaron y le explicaron que estaba en falta. El hombre no tiene un trabajo estable y vive de changas y contó: “Hace quince días que no estoy trabajando. Salí porque mi patrón me dijo que vaya porque me iba a dar unos pesos para comprar algo porque no tengo nada. Creo que estos controles están bien pero también tenemos necesidad y tenemos que salir”.

Por su parte, Nahuel Rodríguez (21), se justificó: “Me pidieron el documento y la constancia para poder circular y como no la tenía me hicieron bajar para hacerme el acta de infracción”, y agregó: “Está bien lo que hacen porque es para prevenir que este virus se venga para acá y haga lo que hizo en otros países. Salí porque tengo un hijo y le estoy llevando comida. Me dicen que no es algo necesario pero si mi hijo se muere de hambre, quién lo va revivir, quién lo va a traer de la muerte. Es muy chiquito todavía”.