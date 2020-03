Mañana Anses inscribe para cobrar los $10.000

Jueves 26 de marzo de 2020

Por Daniela Cortés Corresponsalía Buenos Aires

La obligación ciudadana de quedarse en la casa tiene su costado más doloroso en las familias más pobres con heladeras vacías. Porque si bien el encierro es una situación difícil para todos, sin dudas es dramático para aquellos hogares que no comen si no salen a la calle a hacer alguna changa. “Esa fue la primera preocupación que se evaluó antes de declarar la cuarentena obligatoria y por eso vamos a llegar a todos esos hogares con el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), que es una ayuda de $10.000 que se abonara en abril”, explicó el titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) , Alejandro Vanoli, en una entrevista exclusiva con El Territorio. Según el director ejecutivo del organismo encargado de administrar el sistema de la Asignación Universal por Hijo (AUH) que en Misiones tiene un total de175.360 beneficiarios “todas esas familias misioneras recibirán la ayuda de $10.000. También lo recibirán las trabajadores domésticas, las personas desocupadas, los trabajadores informales, aún aquellos que no tengan una cuenta bancaria y los monotributistas de las categorías A y B.



¿Con qué espaldas está gestionando la Anses las distintas ayudas a los sectores más necesitados en el marco de la cuarentana por coronavirus?

Recibimos una Anses con muchísimas limitaciones. Por eso nos propusimos a partir del 10 de diciembre un plan para la recuperación gradual del organismo y se nos vino encima esta pandemia mundial que nos movilizó a salir a dar una respuesta rápida a quienes más lo necesitan, al que llamamos Ingreso Familiar de Emergencia.



¿Qué debe hacer la gente para recibir el Ingreso Familiar de Emergencia?

Es importante llevar tranquilidad; nadie tiene que salir de sus casas para hacer ningún trámite porque todo se puede hacer desde la casa a través de un teléfono o una computadora con conexión a internet en la página de la Anses que es www.anses.gob.ar.



¿Como lo harán las personas de Misiones que no tengan conexión a internet o algún dispositivo electrónico para hacer este trámite online?

Estamos en diálogo con el gobierno de Misiones. Como con todas las provincias y municipios para habilitar, en el marco de las restricciones por la cuarentena algún sitio con computadoras donde la gente pueda ir a inscribirse y cargar sus datos. Que nadie desespere que hay tiempo para inscribirse y que vamos a llegar a todos los que necesitan esta ayuda.



¿Cuál es el cronograma para esas inscripciones?

En realidad , son preinscripciones y para que no se congestione la página de Anses, hemos determinado un cronograma de fechas de acuerdo al último digito del DNI de los beneficiarios. Las personas cuyos DNI terminen con 0 y 1 deben ingresar a la página web de la Anses el viernes 27 de marzo (mañana) para cargar sus datos en el aplicativo. Los documentos terminados en 2 y 3 lo harán el sábado 28. Los finalizados en 4 y 5 el domingo 29. Los que terminan en 6 y 7 el lunes 30 y los que finalizan con 8 y 9 el martes 31.



¿A cuántas personas beneficiará el Ingreso Familiar de Emergencia?

Estimamos llegar a 3,6 millones de familias, y si calculamos una familia tipo integrada por madre padre y dos hijos estamos hablando de cerca de 14 millones de personas.



¿Cómo van a hacer la para llegar con la ayuda a los trabajadores que no tienen una cuenta bancaria?

El IFE está pensado justamente para ese tipo de trabajadores. Para ellos el Banco Nación está desarrollando un sistema que se llama Punto Efectivo para que por más que no tengan una cuenta bancaria, pueda hacer el trámite en los cajeros de esa banca para recibir la ayuda.



¿Y si las personas viven lejos de alguna sucursal del Banco Nación?

Para estos casos estamos desarrollando una operatoria especial con el Correo Argentino para enviarle el dinero a través de esta institución.



¿Cuál es la cantidad de argentinos económicamente activos que no están bancarizados?

Cerca del 9% de la población económicamente activa. En el caso de Misiones en el ámbito del trabajo rural hay un componente grande de trabajadoresen esta situación.



¿Qué pasa si el monotributista está atrasado con los pagos mensuales?