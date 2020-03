Nación congelaría alquileres y créditos hipotecarios

Jueves 26 de marzo de 2020

El presidente Alberto Fernández anunció ayer que mandará un proyecto de ley para congelar los alquileres y las cuotas de los créditos hipotecarios e impedir desalojos. La decisión forma parte de un paquete de medidas que el Gobierno puso en práctica para tratar de amortiguar el impacto económico que genera el aislamiento obligatorio.

Reveló que está dialogando con el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, para avanzar con esa iniciativa en los próximos días y les pidió a los argentinos que “estén tranquilos”.

La posibilidad de que muchas familias no puedan afrontar los pagos de las cuotas de los alquileres es una de las eventuales consecuencias de la caída en los ingresos que se verá en algunos sectores por el parate en la actividad económica. En este punto particular, se barajan varias opciones que quedarán sobre la mesa de discusión parlamentaria. Entre ellas, desde qué se diferencia entre vivienda única y no, normas para las renovaciones de alquileres que se den en medio de la crisis, hasta que, según los casos, pueda pagarse una parte del alquiler, o incluso directamente diferirlo.

Desde las cámaras inmobiliarias señalaron en los últimos días las dificultades por las que atraviesa hoy el mercado de los alquileres.

“Realmente es una situación muy compleja. Hay gente que ya alquiló otra propiedad, tiene que dejar la propiedad en la que está, no tiene quién le haga la mudanza, no se pueden firmar contratos. Las oficinas estás cerradas”, explicó Armando Pepe, titular del Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Capital Federal (Cucicba), en diálogo con Infobae.

En tanto, la Federación de Inquilinos Nacional, que agrupa a distintas organizaciones de inquilinos, expresó su preocupación por la situación de los argentinos que alquilan. “En el transcurso de estos días se han anunciado diferentes medidas urgentes y extraordinarias para paliar el impacto económico y social del Covid-19 y creemos fundamental y urgente llevar adelante medidas para los inquilinos y las inquilinas por el plazo de 60 días”, señalaron. El envío de un proyecto de ley al Congreso llega como respuesta.

Además, volvió a defender la decisión del gobierno nacional de dictar la cuarentena obligatoria para toda la Argentina y reiteró el pedido para la ciudadanía de que se quede en su casa respetando el aislamiento con el objetivo de combatir de manera más eficaz el avance del coronavirus.



Proyecto de Massa

Alberto Fernández no dio demasiados detalles sobre la norma que impulsarán pero aseguró que tenía conocimiento de la existencia de un proyecto, en ese sentido, del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa.

Advirtió, además, que el desarrollo del contenido de la ley quedará en manos de la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra.

Precisamente, fuentes legislativas aseguraron a El Cronista que Massa se verá hoy con Ibarra, para avanzar en el contenido de la iniciativa. Y que mañana, el diputado tendrá una reunión virtual con los jefes de los bloques para ver las alternativas que se encuentran a mano sobre cómo organizar la sesión, en medio de la cuarentena.

Desde las oficinas de Ibarra prefirieron no adelantar ningún detalle del eventual proyecto. "Hay muchos detalles que resolver, entre otras cosas cómo se va a llevar adelante la sesión y, no es conveniente ventilar detalles, es un tema sensible, que comprende distintos universos de personas", explicaron.

Lo que si se conoce es la situación del mercado de alquileres, un sector que ya venía del peor año de su historia y sin perspectivas ciertas de recuperación.