Eldorado y una veintena de municipios misioneros restringieron sus ingresos

Lunes 23 de marzo de 2020 | 06:30hs.

Aunque hasta el momento no se registraron casos en la tierra colorada, Misiones continúa extremando las medidas de seguridad ante el avance del coronavirus en Argentina.





Por eso, no solamente se cerraron los pasos fronterizos, sino que algunos municipios tomaron la decisión de prohibir el ingreso a toda persona que no sea residente de el lugar.





En la reunión mantenida ayer mediodía en Eldorado, encabezada por el intendente Fabio Martínez, se resolvió el cierre temporario de ingreso de personas y vehículos a la ciudad por cualquiera de sus vías de acceso, sean estas terrestres, fluviales o por aire. La medida rige hasta el día 31 de marzo a las 00, aunque este plazo podría extenderse si la emergencia epidemiológica y sanitaria así lo requiere.





El decreto 17/2020 firmado por el intendente y el secretario de Gobierno, Matías Sotelo, aclara que “se encuentran exceptuados del cumplimiento de esta medida las personas y vehículos afectados a las actividades y servicios declarados esenciales en la emergencia, y sus desplazamientos deberán limitarse al estricto cumplimiento de estas actividades y servicios, acreditando la correspondiente constancia de permiso de circulación”.







Entre estos grupos, se detallan: fuerzas de seguridad, Fuerzas Armadas, personal de Migraciones y Bomberos, vehículos y personal acreditado de Salud Pública y de emergencias de empresas privadas, personal de los servicios de justicia de turno, personas que deban asistir a otras con discapacidad, familiares que necesiten asistencia a personas mayores o a niños y adolescentes, afectados a la realización de servicios funerarios, entierros y cremaciones, personas que se desempeñan en los servicios de comunicación, audiovisuales radiales y gráficos, transporte de carga. También quedan exceptuados quienes realicen recolección de residuos, personal de mantenimiento de servicios básicos, vehículos y personal del Correo Argentino y empresas de correo privado, vehículos de caudales, de servicios de cajero automático, pacientes oncológicos, reparto a domicilio de insumos de necesidad, servicios esenciales de vigilancia y finalmente, autoridades y trabajadores del sector público para garantizar actividades esenciales.





En la localidad de El Soberbio y por convocatoria del Ejecutivo Municipal, se reunieron en la mañana de ayer el intendente, Roque Soboczinski, el viceintendente Ricardo Leiva, el presidente del Concejo Deliberante y representantes de las fuerzas de seguridad que están operando en dicho municipio con el objetivo de endurecer los accesos a la ciudad de El Soberbio.







En Puerto Mado (en el departamento Eldorado), se prohibió desde ayer el ingreso de vehículos y personas ajenas al municipio y también se limitará la atención al público en los comercios, de 8 a 13.







En Campo Grande, el intendente Carlos Sartori, junto con el Concejo, sancionó una ordenanza que impide hasta el 31 de marzo el libre ingreso de ciudadanos de otras provincias, extranjeros o locales que estuvieron ausentes e incumplan el protocolo de seguridad sanitaria.





Reconoció ante El Territorio que las medidas extremas “se deben a que mucha gente no ha tomado dimensión de lo que significa la pandemia, hemos detectado casos concretos de gente regresada del Brasil y casi ponen en riesgo la salud de los vecinos por negarse a cumplir con la cuarentena”.





Bonpland cerró su ingreso ayer a las 21. En San Vicente, queda vedado “el ingreso de toda persona sin domicilio en este municipio que se encuentre circulando por ruta 14 o rutas provinciales. Solo podrán ingresar vehículos de transporte de alimentos, insumos medicinales y de primera necesidad”.







Se conoció ayer que Alba Posse cierra todos sus ingresos a la localidad y establece horarios de atención en los comercios. Así lo anunció el intendente esta mañana de domingo. “Las personas que pueden ingresar a la localidad serán únicamente los que tengan domicilio, los demás no podrán entrar”, afirmó. Las medidas irán, en principio, hasta el 31 de marzo.





Comandante Andresito también restringió el acceso y aquellos residentes del municipio deberán presentar el DNI y, de ser necesario, otras documentaciones ante las autoridades apostadas en los bloqueos de accesos al municipio.





A todas las personas que ingresen al municipio se les mide la temperatura y a quienes presenten cuadro febril se los traslada al hospital para ser evaluados por los profesionales.





Región de las Flores





En la Región de las Flores, paulatinamente las localidades fueron informando sobre diferentes medidas de blindaje y restricciones a la permanencia de las personas en los comercios.





Garuhapé lo hizo a través de la resolución 036/2020, firmada por el intendente Gerardo Schmied, quien resolvió “limitar el acceso a nuestra localidad a toda persona que no tenga domicilio en el municipio”.





Capioví prohibió la permanencia de toda persona que no pueda demostrar a través de su DNI que tiene domicilio en esa ciudad, al igual que Jardín América y Ruiz de Montoya.







En tanto, en Puerto Rico, el intendente Carlos Koth firmó la resolución 167/20, mediante la cual prohibió el acceso a de toda persona no domiciliada en el municipio. El único acceso que estará habilitado hasta el 31 de marzo será la avenida 9 de Julio y su continuación, calle Pionero Graef. Quedaron exceptuados de la prohibición de ingreso a la ciudad los responsables de brindar el servicio de abastecimiento.





En El Alcázar, concejales y el Ejecutivo municipal determinaron por ordenanza la prohibición de ingreso de personas que no residan en la localidad, medida que comenzará a regir desde hoy y hasta el 31.





“El dato que tenemos es que aproximadamente el 85% de la población de El Alcázar está acatando la orden de quedarse en su casa. Lo que resolvimos para seguir resguardando la salud es limitar el ingreso a la ciudad y que sólo circulen las personas autorizadas. Aquellos que no tienen domicilio o justificativo laboral no podrán ingresar”, explicó el concejal Omar González. Es así que habrá controles fijos -sanitarios y de seguridad- en el acceso por ruta nacional 12, ex ruta nacional 12, en la provincial 11, que conecta Dos de Mayo, y en la ruta14.





“En principio está previsto poner maquinarias y camiones en los accesos y si alguien va a transitar la ruta 11 hacia Dos de Mayo, será monitoreado desde que ingresa en la intersección con la ruta 12 hasta la salida por ruta 11”, detalló el edil. Al igual que en otras localidades, se permitirá el ingreso de vehículos de transporte de alimentos e insumos de primera necesidad.





“Debemos cuidarnos entre todos, se va a dejar habilitado solo un acceso y a su vez salida, los demás lugares fueron vallados ya sea con tierra o vallas de cemento y madera, no queda otra alternativa, en San Ignacio no hay ningún caso ni sospechoso y hay que evitarlo, para ello debemos ser estrictos en las medidas”, remarcó el intendente de San Ignacio, Javier Peralta, en diálogo con El Territorio.





Gobernador Roca, a través de un decreto, estableció ayer la restricción de acceso a la localidad de toda persona que no tenga domicilio allí, quedando exceptuadas quienes por razones laborales o justificadas con certificados salvoconductos, expedidos por la autoridad policial, deban ingresar a la localidad.







San Javier es otra de las localidades cuyo intendente decretó el cierre total de ingreso y egreso al pueblo, para evitar así la propagación del Covid-19. El trabajo de control lo realizan en conjunto con el comité de crisis y apoyo de la Policía de Misiones, Gendarmería y Prefectura, indicaron fuentes del municipio a este medio y detallaron que el puerto local que une San Javier con la localidad brasileña Porto Xavier, está cerrado al transporte de pasajeros pero está operando con los camiones de carga.





“Se ha acordado entre despachantes de aduana, agentes de transporte aduanero, operadores de comercio exterior y la intendencia de la ciudad de San Javier, la interrupción de todas las operaciones de comercio exterior por la aduana de San Javier, con excepción de las cargas que se encuentran en frontera y las que hayan salido de origen hasta el día 21 (con documentación acreditada) hasta el 31 inclusive, y de ahí se cierra totalmente”, añadió.





Municipios del sur





El Intendente de la Localidad de Candelaria decretó cerrar todo acceso al Municipio, también queda prohibido el acceso a toda persona que no resida en este municipio, sólo podrán ingresar los que transporten alimentos e insumos de primera necesidad.





Con información de corresponsalías

Desde hoy, no podrán acceder aquellas personas que no justifiquen domicilio, además no se podrá circular con niños, adultos mayores y personas discapacitadas.La fuerzas se desplegarán de la siguiente forma: en el acceso por ruta provincial 13 estarán efectivos de la Policía de Misiones y agentes de tránsito municipal, en el acceso sur por ruta costera Juan Pablo II, Prefectura Naval Argentina y en el acceso norte desde el puente hacia los Saltos del Moconá estará Gendarmería Nacional.Además se reglamentó el ingreso sólo de transporte de alimentos o insumos de primera necesidad y se redujo el horario comercial de 9 a 15.“Estas medidas se toman con el objetivo de prevenir cualquier caso probable de coronavirus y así aislarlo de la población”, manifestaron desde el municipio.El intendente de Cerro Azul, Gaspar Dudek, resolvió cerrar todos los accesos al municipio mientras dure esta situación.Además, en la resolución se regula la permanencia de personas dentro de los comercios exceptuados “con un máximo de cinco personas en el local comercial manteniendo las distancias entre sí” y el horario de atención al público deberá ser de 9 a 15.Asimismo, la localidad de Montecarlo confirmó anoche que sus ingresos permanecerán cerrados hasta el 31 de marzo.Bajando hacia el Sur de la provincia, San Ignacio cerró el sábado todos los ingresos y egresos a la localidad, luego de una reunión del Comité de Emergencia local.En la localidad de Corpus sucede un hecho inédito. Bloquean los caminos secundarios de acceso con máquinas y montañas de tierra; el principal está controlado por la Policía.Además, los municipios de la zona Sur clausuraron todos los accesos alternativos que había con Corrientes. En Concepción, Azara, Apóstoles, Tres Capones y Santa María hay controles de la Policía de Misiones y sólo pueden entrar proveedores y residentes. Aún no tienen clausurados sus accesos pero no lo descartan.