“Si es necesario vamos a extender la cuarentena”

Lunes 23 de marzo de 2020

Descartó declarar el estado de sitio El presidente Alberto Fernández descartó ayer que por el momento piense en implementar el estado de sitio por el coronavirus y consideró que “si se llegara a eso, sólo hablaría muy mal de la sociedad argentina”. En la tercera jornada de aislamiento obligatorio, dialogó con el periodista Gerardo Rozín y descartó la medida deslizada por la ministra de Seguridad, Sabina Frederic en la víspera.

“No, y no quisiera llegar a eso, porque si se llegara a eso, sólo hablaría muy mal de la sociedad argentina”, resaltó.

“Cada uno tiene que hacer lo suyo”, agregó Fernández.

“Tenemos todo el sistema legal como corresponde, para que el que no entienda, pague las consecuencias. Pero no hace falta un estado de sitio”, enfatizó.

“Creo que el tema está más o menos controlado. Aunque en estos casos nunca uno tiene que ser optimista, tiene que ser pesimista para prepararse lo más posible”, sostuvo el presidente.

“Lo que más me preocupa es la incomprensión de la gente, me preocupa que haya tontos que no entiendan el riesgo en que estamos, el idiota que circula con fiebre sin darse cuenta que puede complicar la salud de todos, me preocupa su egocentrismo. No son los más, son los menos”, aseguró.



Prohíben cortes de servicios de luz, agua, gas e internet

El presidente Alberto Fernández volvió a cuestionar a las personas que violaron la cuarentena obligatoria para evitar que se propague el coronavirus, y apuntó contra aquellos que se fueron del país luego de decretada la cuarentena. “Más de 20 mil personas se fueron de la Argentina cuando les avisé que había una pandemia, y parte de esos son los que reclaman que los traigamos urgente, hay que terminar con eso”, afirmó.“Lo que más me preocupa es la incomprensión de la gente. Me preocupa que haya tontos que no entienden el riesgo en el que estamos”, afirmó. Luego, agregó: “Me preocupa el idiota que circula con fiebre y que puede estar lastimando la salud de todos. Me preocupa mucho su egocentrismo y que no pueda medir el daño que le puede hacer al que está al lado”, en referencia al joven que viajó desde Uruguay en un Buquebús sin decir que estaba contagiado de coronavirus.Después de la crítica a aquellos que no cumplen con la cuarentena, decidió resaltar a quienes sí lo hacen. “La inmensa mayoría de los argentinos está en sus casa dejando pasar el tiempo como puede”, indicó. Además, contó la cantidad de detenidos que hubo el fin de semana debido al incumplimiento del aislamiento. “Iniciamos acciones penales sobre 2.000 personas en un solo día y secuestramos más de 300 autos”, señaló.El Jefe de Estado repasó las medidas que está tomando su gobierno y el seguimiento del operativo de crisis que está realizando a través de sus ministros, las fuerzas de seguridad y el Ejército: “Ojalá que este virus maldito nos eduque. Nos haga entender que no hay lugar para los vivos”, sostuvo y planteó: “No es la pelea de un presidente, es la pelea de la sociedad, no peleo por la economía, peleo por las vidas de la gente”.El presidente Alberto Fernández anticipó ayer que el gobierno está “trabajando en un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU)” para “prohibir los cortes de todos los servicios esenciales de los argentinos, para que el que no pueda pagar no se quede sin agua, luz, internet, ni cable”.El mandatario advirtió que “en la cuarentena, los servicios se vuelven muy importantes”.Al respecto, destacó que el nivel de acatamiento a la norma de aislamiento social dispuesta ante la pandemia de coronavirus “fue mayor que el de ayer (sábado)”, y apostó que “los argentinos vamos ir entendiendo el riesgo al que se expone el que circula y al que somete a otros”.Detalló que “ayer (sábado) pasaban 350 autos por hora” por los peajes y “hoy (por ayer) pasaron 50”, además de que el control “fue muy estricto”.