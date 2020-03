Dos detenidos por incentivar a saquear supermercados

Lunes 23 de marzo de 2020

Por Carlos Cardozofojacero@elterritorio.com.ar

Los mensajes precisaban día, hora, blanco e invitaban a que se vaya con la cara tapada. “Somos más de 400”, se alentaba. Pero un rápido accionar de la Policía de Misiones y el Juzgado de Instrucción Seis de Posadas cortaron de raíz la posibilidad de que haya saqueos en la capital provincial y Garupá en medio de la pandemia.En la jornada de ayer, dos jóvenes de 18 años fueron detenidos en el barrio Ñu Porá, de Garupá, y Los Lapachos, de Puerto Esperanza, respectivamente. Los procedimientos se hicieron en el marco de allanamientos en sus domicilios que estuvieron a cargo de la Policía de Misiones y Gendarmería Nacional.Según pudo establecer El Territorio en base a diferentes fuentes judiciales y policiales, la pesquisa se inició a partir de la circulación en las redes sociales de mensajes que invitaban a cometer estos delitos. El juez Ricardo Balor recibió la información y ordenó inmediatamente que la Dirección de Cibercrimen avance en la identificación de estas personas, que actuaban bajo perfiles falsos.Mediante un trabajo conjunto con Investigaciones Complejas, los investigadores identificaron a dos jóvenes y en conjunto con uniformados de la Comisaría Quinta se trasladaron a la calle Alberto Roth -casi Mburucuyá-, de Garupá, donde lograron la detención de uno de ellos, identificado como Franco Sebastián V. (18).El allanamiento, que contó con la presencia de las autoridades del juzgado interviniente, se inició a las 9 y se procedió a la incautación de un teléfono celular donde administraba el mencionado grupo. Allí se detectó el nombre del segundo administrador, que tenía domicilio en el mismo barrio.Sin embargo, cuando el contingente llegó a la casa, la hermana del acusado expresó que desde hace meses vivía en Puerto Esperanza. También agregó que el perfil de Facebook que estaba organizando los robos era efectivamente de su familiar, pero que este había modificado el nombre y la foto de perfil.Ante ese panorama, el juez Balor pidió vía exhorto al Juzgado de Instrucción de Puerto Iguazú que se allane el domicilio señalado. De esta forma, sobre la calle Keken de Esperanza uniformados locales y efectivos de Gendarmería Nacional procedieron a aprehender Kevin L. (18), aunque no se hallaron allí artefactos electrónicos como celulares, computadoras o tablets.Los dos jóvenes están acusados por la Justicia por “Apología al delito” y tendrán la posibilidad de dar su versión de los hechos en audiencia indagatoria. Fuentes de confianza agregaron que hay muchas personas implicadas que no fueron identificadas. “Que esto sirva para calmar a la gente, se está trabajando en la detección y prevención de forma conjunta con la Policía y demás fuerzas”, se enfatizó.Por otro lado, Policía de Misiones informó oficialmente que hasta la noche de ayer fueron detenidas 528 personas que violaron la cuarentena obligatoria y no supieron justificar su presencia en la calle en los tres días que rige el DNU. A 58 de ellas la interceptaron en los controles de frontera, se precisó.Tal es el caso de tres personas oriundas de Mojón Grande, quienes en las últimas ayer a la tarde fueron demoradas apenas ingresaron al país en canoa, de manera clandestina por un paso no habilitado, procedente de Brasil. Por provenir de un país de riesgo, los mismos deberán cumplir con aislamiento.Por otro lado, fuentes de extrema confianza adelantaron en la víspera que los controles aéreos que están haciendo efectivos de Gendarmería Nacional con helicópteros y drones se trasladarán en la jornada de hoy al interior de la provincia. Se espera que pronto se unan a esos patrullajes aeronaves de Prefectura Naval y la Policía de Misiones.