Coronavirus: Misiones no registra casos, el paciente vive en España

Lunes 23 de marzo de 2020

Por Griselda Acuñainterior@elterritorio.com.ar

Efas ofrecen mil camas La Unión de Escuelas de la Familia Agrícola (Unefam) tomó la decisión de poner a disposición de las autoridades sanitarias de la provincia, la totalidad de sus instalaciones y la de todas las EFA de Misiones, ante la posibilidad de que se produzcan casos masivos de coronavirus que hagan colapsar el sistema sanitario local.

Así lo confirmó la presidenta de la Unefam, la diputada provincial María Cristina Bandera, quién acotó que, “no podemos permanecer indiferentes ante esta situación grave por la que estamos atravesando los argentinos, en particular y la población mundial, en general”.

Si bien la provincia todavía se mantiene sin casos positivos confirmados, se sabe que existe la posibilidad de que el brote llegue finalmente y puedan requerirse internación masiva, por lo que, de ocurrir, habría saturación de la capacidad del sistema sanitario.

“Nunca está demás que nos preparemos de la mejor manera posible para afrontar esta pandemia y es por eso que acordamos con los directivos de todas, absolutamente todas las EFA de la provincia, que puedan disponer de la capacidad de nuestras instalaciones”, agregó Bandera.

En total son más de mil camas, repartidas en las EFA de San Pedro, Azara, Pozo Azul, Bernardo de Irigoyen, Puerto Esperanza, Aristóbulo del Valle, San Ignacio, Mártires, Leandro N. Alem, Los Helechos, Santa Rita, 2 de Mayo, 25 de Mayo, Fachinal, Santa María, El Soberbio, San Vicente, Caraguatay, Campo Viera, Colonia Alicia, Andresito, 9 de Julio, más la sede de la Unefam, ubicada en San Vicente.

Eldorado: murió paciente derivada por dengue desde San Antonio

El enemigo invisible avanza y se busca aplanar la curva, ganar tiempo y preparar el sistema sanitario para contener el estallido de casos. Hasta ayer, Misiones no registraba infectados con coronavirus, pese a la confusión que desató el último parte epidemiológico del Ministerio de Salud Pública de Nación. El paciente que arrojó positivo en Córdoba tenía domicilio en Misiones pero vive en España desde mediados de los 80. Ni siquiera ingresó al país por la frontera misionera.La cartera sanitaria nacional dio a conocer anoche el parte epidemiológico diario, en el cual confirmaba 41 nuevos casos de Covid-19 en el país, de los cuales uno correspondía a Misiones. La información oficial generó revuelo en la esfera provincial y desató el pánico, lo cual obligó a las autoridades locales a realizar la correspondiente aclaración.“El gobierno de Misiones comunica a la población que el paciente que fue informado recientemente en el reporte nacional de Covid-19 no reside en la provincia, por lo cual no es un caso detectado en Misiones”, señala el parte oficial.De hecho, vive desde el año 1986 en el país europeo que por estos días es otro de los focos de la enfermedad que afecta las vías respiratorias. Según el último boletín local, son cuatro los casos sospechosos, descartándose un paciente de Eldorado que dio positivo paras adenovirus.“Desde el año 1986 vive en España y regresó hace más de diez días a la Argentina, donde se trasladó a la provincia de Córdoba. El día 20 de marzo asistió al hospital Rawson de Córdoba, donde quedó internado y el día 20 de marzo le realizaron el hisopado en el mismo hospital”.“El hombre de 80 años no vive en Misiones ni estuvo en la provincia en los últimos años”, remarca el comunicado.En el Sistema Integrado de Salud, donde se registran los casos, fue cargado con los datos que figuran en su documento nacional de identidad, en el cual aún registra como domicilio Misiones, por ello el mismo fue remitido erróneamente como positivo para Misiones.“No pasó por Misiones este señor”, insistió el gobernador de la provincia, Oscar Herrera Ahuad, en diálogo con El Territorio, al tiempo que manifestó que la provincia todavía no tiene confirmados para esta enfermedad. Sin embargo, no descartó que habrá infectados y para ello se prepara la estructura sanitaria reforzando las unidades de terapia intensiva e incrementando el número de camas en los hospitales de menor complejidad.El parte epidemiológico de Misiones establece 176 pacientes en aislamiento voluntario, 26 repatriados, 45 con fin del aislamiento, 18 descartados y 37 desestimados.“En materia del equipo de salud se sigue monitoreando todos los pacientes. Hasta ahora los resultados del Instituto Malbrán fueron negativos. Así que todo lo que es respiratorio va a sospecha. Un paciente que entró en Eldorado con dificultad respiratoria anoche dio positivo en el panel viral para adenovirus” explicó.Ante los síntomas como fiebre, tos y dificultad respiratorio se le toma muestras que son analizadas en el Laboratorio de Mayor Complejidad Misiones (Lacmi) que contempla 20 enfermedades respiratorias. Si el paciente en cuestión arroja negativo para ese panel se remite la muestra al Malbrán, que está en proceso de descentralización.Se estima que a las brevedad y por una cuestión de distancias, los estudios de pacientes misioneros serán remitidos a la provincia de Chaco, que sí esta en la primera etapa de la federalización de laboratorios.Una mujer de 64 años de edad que presenta antecedentes de hipertensión arterial y diabetes falleció ayer en el hospital Samic de Eldorado luego de dar positivo de dengue, según un comunicado emitido por la dirección del hospital de San Antonio, de donde era oriunda la paciente.La paciente ingresó al Hospital Nivel I de San Antonio con un cuadro de fiebre de una semana de evolución, se le realizaron los estudios de laboratorio pertinentes y se confirma que la paciente presenta estudios compatibles con la enfermedad transmitida por el mosquito Aedes aegypti.Las autoridades sanitarias resuelven la derivación urgente al hospital Samic de Eldorado y una vez en la Capital del Trabajo entra en terapia intensiva, “a las 8.30 con alteraciones hematológicas graves y a las 13 horas realiza un paro cardio respiratorio. Los profesionales del Samic intentaron maniobras de RCP pero murió a las 13.30”, indicaron las autoridades del hospital de San Antonio.El parte de prensa, que lleva la firma del director del Hospital Nivel I de San Antonio, Franco Azula, agrega “causa sepsis-falla multiorgánica- dengue. Se descarta por completo que la paciente presente coronavirus”.En tanto, el parte del nosocomio de Eldorado no especifica que haya arrojado positivo para dengue.Días atrás un joven de 14 años había fallecido, también en Eldorado, con cuadro de dengue.Misiones atraviesa un brote de la dolencia con la complejidad de que co-existen tres de las cuatro cepas: DEN-1, DEN-2 y DEN-4.