El Ejército en la frontera: instalan carpas en Puerto Iguazú e Irigoyen

Lunes 23 de marzo de 2020

En Iguazú, 25 colectivos a disposición Los argentinos que ingresan al país por Puerto Iguazú siguen siendo enviados a sus provincias mediante vuelos y colectivos de larga distancia.

Según Gendarmería Nacional que coordinan los operativos, en la jornada de ayer salieron con destino a diferentes puntos del país 223 personas vía terrestre. Altas fuentes de la fuerza detallaron que fueron cinco las unidades que en la víspera partieron con destino a diferentes puntos de Buenos Aires y Córdoba, la mayoría cargados con entre 50 y 60 pasajeros.

En la jornada del sábado, en tanto, también habían salido unidades con destino a Santa Fe y Jujuy. Todos los traslados se hacen con la coordinación de autoridades de las provincias receptoras, la mayoría blindadas en la actualidad.

Los voceros consultados destacaron la predisposición de empresas como Crucero del Norte, Río Uruguay y Cuenta del Plata, quienes pusieron a disposición un total de 25 unidades para estos viajes.

Luego de la negativa inicial, el jueves pasado, por parte del Ejército en ceder un espacio para los argentinos varados en la Aduana de Puerto Iguazú, la situación dio un vuelco importante ante la necesidad.Es que el Gobierno Nacional decretó cuarentena total - que contempla suspensión del transporte de media y larga distancia- desde el viernes último y hasta el 31 de marzo inclusive. Ante esto, son miles de ciudadanos que decidieron volver al suelo albiceleste. Es así que, la Provincia puso a disposición ómnibus para trasladarnos a sus respectivas provincias.Además se acordó dos vuelos diarios de Aerolíneas Argetninas con que hagan la ruta Iguazú - Buenos Aires.Pasan los días y sigue el operativo e la frontera para repatriar argentinos. Cientos de turistas argentinos continúan llegando a Iguazú, por el Puente Internacional Tancredo Neves, que limita con la ciudad brasileña de Foz; solución que le brindó la embajada argentina en Brasil a todos los turistas. Es por ello que diariamente ingresan, se estima, cerca de mil personas por el paso de frontera del puente internacional Tancredo Neves.Al operativo de evacuación de argentinos varados en Argentina se sumó en la noche del sábado el Ejercito Argentino que montó carpas de campaña para alojar durante la noche a los turistas que continúan llegando al país.Estas a carpas fueron armadas a pedido del Ministerio de Salud de Misiones que prefiere que los turistas no se trasladen de la aduana si no es a bordo del transporte que los llevarán a la provincia de la que son oriundos. De todas formas el alojamiento de Santuario continua a disposición del operativo para alojar a los turistas.El trabajo conjunto en la zona primaria aduanera contempla Gendarmería Nacional, Policía de Misiones, Salud Pública, Bomberos Voluntarios, Migraciones, Afip y Defensa Civil. Los argentinos que ingresan destacan el trabajo que hacen las diferentes instituciones en la zona primaria aduanera donde son controlados y firman los formularios declaraciones juradas.“La gente que llega se la está llevando al predio que cedió el obispado de Iguazú afuera de la ciudad y de allí puente aéreo y terrestre a Buenos Aires” comentó en diálogo con El Territorio, el gobernador Oscar Herrera Ahuad.El trabajo de la diferentes instituciones afectadas al operativo con el pasar de las días se volvió más coordinado, Gendarmería Nacional se encarga de la seguridad del predio que se volvió zona de cuarentena, Migraciones realiza el ingreso al país de los turistas y se encarga junto a la Policía de la provincia de las declaraciones Juradas, el Ministerio de salud controla a cada uno de las personas para detectar si presentan algún síntoma, si así lo fuera directamente son aislados en el hospital Marta Schwartz y defensa civil junto a los bomberos son los encargados de coordinar los traslados y conseguir los colectivos para que todos puedan llegar a sus hogares.La zona de cuarentena fue una resuelta sobre la marcha ya que no se esperaba que ingresaran tantos argentinos en tan poco tiempo “hemos logrado organizarnos sobre la marcha y trabajamos en forma coordinada” indicaron.Desde Migraciones se encargan de organizar las declaraciones juradas a fin de que cada ciudad o provincia se encargue de controlar que las personas cumplan con el periodo de aislamiento impuesto por el Gobierno Nacional ya que regresan de una zona considerada de riesgo.En IrigoyenSi bien desde Migraciones no manejan un número estimativo de personas que aun ingresaran en los próximos días por el paso de Bernardo de Irigoyen que limita con la localidad brasileña de Diosisio Cerqueira, refurzan los operativos con las fuerzas de seguridad.Gendarmería haciendo los operativos con apoyo de la policía de Misiones. El Ejército montó una carpa sanitaria en el paso fronterizo y trabaja con personal de salud pública en el control de turistas que vuelven de Brasil, que ya no son muchos el pico fue el jueves y viernes con regresos masivos de turistas.