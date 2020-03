Alberto anticipó nuevas medidas económicas para independientes

Lunes 23 de marzo de 2020

La aerolínea Latam anunció que recorta 70% los salarios

El presidente Alberto Fernández anunció ayer que hoy “se van a dar a conocer medidas” para aliviar la vida de unos 7 millones de monotributistas y trabajadores informales que hacen changas, afectados por el aislamiento obligatorio a raíz de la pandemia por el coronavirus.“Todos esos casos, a partir de mañana (por hoy) van a tener respuesta y no los vamos a abandonar”, garantizó el primer mandatario en una extensa entrevista que dio ayer a Telefe.Además, sostuvo que “vamos a gastar lo que sea necesario para que la gente esté tranquila, porque la urgencia es la vida de la gente”, y agregó que “vamos a tener una parate en la economía, y lo tendremos que enfrentar entre todos. A los que no tengan sueldos va a estar el Estado, pero los que ganan mucho van a tener que ganar un poco menos”.“Vamos a volver a discutir el rol del Estado. Hay muchas cosas que van a cambiar en la economía. Desde mañana (por hoy) se conocerá cómo resolveremos el problema de los taxistas, del monotributista, de la pequeña empresa y de los comerciantes”, anticipó.El presidente además dejó en claro su punto de vista sobre la situación especial que se vive por la pandemia: “No puede ser que la economía se ponga por encima de la vida de la gente, pero tampoco soy un loco que quiero quebrar la economía”.En otro orden de cosas, el mandatario anticipó que hoy por la mañana mantendrá una reunión con el gobernador Axel Kicillof y los intendentes del primero y segundo cordón del conurbano bonaerense con el fin de desplegar la asistencia necesaria para auxiliar a todos los distritos del país frente al coronavirus”.En tanto, Fernández advirtió ayer que por la pandemia de coronavirus se deberá hacer un “esfuerzo mayúsculo para levantar la economía” argentina y contó: “Le dije al FMI que en los próximos cinco años no les podemos pagar un peso”.“Antes de la pandemia, yo le había dicho al FMI que no podíamos pagar a costa de nuestro pueblo. Ahora tengo mil razones más”, sostuvo Fernández.Destacó que el FMI “ha entendido bastante” el pedido de la Argentina y que el país cuenta con el apoyo de la titular del organismo, la búlgara Kristalina Georgieva.La aerolínea Latam anunció que sus operaciones se reducirán 70% como consecuencia del impacto de la pandemia de coronavirus sobre el sector aerocomercial, por lo que podrá abonar sólo la mitad de los salarios de abril, mayo y junio a sus 43 mil empleados, de los cuales unos 2.300 están en la Argentina.“Las personas con ingresos inferiores a un salario piso, definido para cada país, no verán disminuida su remuneración. Con esto estamos protegiendo a aquellas familias que se pudieran ver más afectadas por esta crisis. Para las que tengan ingresos superiores al salario piso, se decidió una reducción de 50% en la remuneración, por el período abril, mayo y junio”, indicaron desde Latam.La compañía explicó que está haciendo “su máximo esfuerzo por sostener los empleos” en el marco de “la mayor crisis de la historia para los sectores del turismo y la aviación civil”.Indicó que para lograr mantener los empleos necesitará “ajustar salarios y operar, con una mínima dotación activa, los vuelos humanitarios indispensables en este momento para el retorno de los pasajeros a sus destinos”.“Hoy más que nunca la compañía está enfocada en el cuidado de sus personas y en el regreso de la mayor cantidad de pasajeros posibles a su país”, destacó.