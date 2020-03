Confirmaron 41 nuevos infectados por Covid-19 en el país y ya son 266

Lunes 23 de marzo de 2020

Informe reservado proyecta entre 250 mil y dos millones de infectados

Provincias suman 20 mil camas en los hospitales

Un total de 41 personas fueron diagnosticadas ayer con coronavirus, con lo que ya suman 266 los infectados en todo el país desde el inicio de la pandemia, de los cuales cuatro murieron.Por primera vez se detalló que se encuentra en investigación “un posible caso de transmisión comunitaria”, informó el Ministerio de Salud de la Nación.Del total de casos que fueron reportados, doce corresponden a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ocho a la provincia de Buenos Aires, ocho a Córdoba, siete a Chaco, cinco a Tucumán y, si bien Nación contabiliza que uno de esos casos corresponde a Misiones, correspondería a Córdoba, donde está internado (ver pág, 3).En el informe diario de la cartera de Salud, se informó que de los 41 casos, 17 corresponden a personas con antecedente de viaje a zonas con transmisión comunitaria, mientras que once son contactos estrechos de casos confirmados, doce se encuentran en investigación para determinar el antecedente epidemiológico y un caso de posible transmisión comunitaria que se encuentra en investigación.“Al momento, en Argentina la mayoría de los casos son importados, se detecta transmisión local en conglomerados y se identifica un caso de posible transmisión comunitaria que se encuentra en investigación”, se indicó.El total de casos confirmados en el país hasta anoche es de 266, de los cuales cuatro personas fallecieron: dos hombres en la Ciudad de Buenos Aires, uno en Chaco y una mujer en la ciudad bonaerense de Luján.En el país, los casos confirmados están distribuidos en quince provincias: Santa Cruz, Tucumán, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Salta, Jujuy, Chaco, Río Negro, Tierra del Fuego, Corrientes, Neuquén, Mendoza y Santiago del Estero.De esta forma, los distritos que aún no informaron casos son Chubut, La Pampa, Catamarca, Formosa, Misiones, San Juan y La Rioja.La cartera que conduce Ginés González García informó además sobre el refuerzo de insumos a hospitales con el fin de garantizar la provisión de barbijos, alcohol en gel, termómetros, guantes, entre otros.El ministro de salud, Ginés González García, le elevó al presidente Alberto Fernández un informe reservado en el que plantea “cuatro hipótesis sobre el avance del Covid-19 en la Argentina”.Las proyecciones llevan a una hipotética cantidad de enfermos que van de los 250.000 a los 2.200.000, según los 4 escenarios posibles, que van, del más optimista al más preocupante. Qué escenario se dé depende, dice el informe, de las medidas que se tomen.El documento no lo explicita pero, si se proyectan las cifras según los porcentajes de mortandad de los países europeos y de China, el número de decesos podría oscilar entre los 2.000 y los 60 mil.Estas cifras varían según el estado de salud y alimentario de las personas afectadas por el Covid-19 y por esa razón no quedaron plasmadas en el trabajo elevado a la Casa Rosada.“Evaluados los cuatro escenarios y en función de la oportunidad de las medidas adoptadas por la Argentina hasta el momento, y si se adoptan nuevas medidas escalonadas, se podría esperar el logro de un aplanamiento de la curva que permitiría llegar a principios del mes de junio con un total aproximado de 250.000 casos, lo que implicaría que, con las medidas a adoptar, se estima posible atender la demanda en el sistema de salud en la medida en que se tomen la mayor parte de las recomendaciones que contiene el presente documento, y otras de similar tenor”, destaca el documento al que se refirió el presidente.Las provincias sumarán 20 mil camas en hospitales de todo el país para hacer frente a la pandemia de coronavirus que afecta al mundo y que ya dejó cuatro muertos en la Argentina.El mobiliario servirá para ampliar la capacidad de internación y se instalará tras gestiones del Ministerio de Obras Públicas y las administraciones locales.El subsecretario de Obras Públicas de la Nación, Edgardo Depetri, anticipó que el gobierno y los municipios se encuentran en la construcción mancomunada de hospitales móviles para instalar en Quilmes, Varela, Almirante Brown, Lomas de Zamora, Moreno, Tres de Febrero, General Rodríguez, Hurlingham, a los que se suman los que se levantarán en Chaco, Córdoba y Rosario. A esto le sumamos la rehabilitación de una parte de la Fundación Favaloro en La Matanza. Todo esto sumaría entre 600 y 700 camas”, declaró el funcionario.El ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, ya había anunciado la semana pasada que el trabajo nacional se suma al de las provincias.