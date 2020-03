Hay más de 120 vuelos autorizados para que vuelvan 23 mil turistas

Lunes 23 de marzo de 2020

Los muertos en Brasil ya son 25 y hay más de 1.500 infectados

Más de 120 vuelos especiales de diferentes compañías, entre ellos los 35 de Aerolíneas Argentinas, fueron autorizados hasta el momento por la Administración Nacional de Aviación Civil (Anac) para transportar a argentinos que quedaron varados en el exterior como consecuencia de las restricciones impuestas para evitar la propagación del coronavirus.A estos vuelos hay que sumarle los que realizan los dos Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Argentina que arribaron anoche a la Base Aérea de El Palomar procedentes de Lima, Perú, con 140 argentinos que se encontraban varados allí, con lo cual llegaría a cerca de 23.000 la cantidad de personas trasladadas con estos operativos.Mientras tanto, un grupo de argentinos varados en México y Honduras señalaron ayer que viven en la incertidumbre de no saber cuándo podrán volver a la Argentina a raíz de las restricciones de ingreso y circulación interpuesta en diferentes países producto de la pandemia de coronavirus.Allí se suman, según indicaron fuentes de la Anac, situaciones como el cierre del espacio aéreo previsto por algunos países, como el caso de Panamá, lo que hace imposible la escala en ese país, y también la actitud de algunas compañías que programaron vuelos sin haber solicitado autorización pertinente y luego argumentaron al cancelarlo que el vuelo no salía porque no le permitían el ingreso a Argentina.Sin embargo, Panamá anunció ayer que autorizó la operación de tres vuelos “humanitarios” de la aerolínea Copa para traer hoy de regreso a unos 300 argentinos varados en el aeropuerto de ese país.Mientras tanto, Aerolíneas Argentinas realizó ayer tres nuevos vuelos especiales desde Río de Janeiro y modificó su vuelo desde Florianópolis con una aeronave con mayor capacidad, ampliando la disponibilidad de plazas desde dicho destino.El canciller Felipe Solá admitió que el presidente Alberto Fernández está evaluando cerrar el aeropuerto internacional de Ezeiza la próxima semana, aunque no precisó la fecha en que se hará efectiva esa medida.En medio del caos por los vuelos de repatriación de los miles de argentinos varados por el mundo tras la pandemia por coronavirus, Solá señaló: “Argentina va cerrar su aeropuerto, no sé la fecha porque eso lo decide el presidente, pero lo va a cerrar”. Sin embargo, el ministro de Transporte Mario Meoni afirmó que “no está previsto” el cierre de esa terminal.Siete personas murieron en el estado de San Pablo, de modo que ya son 25 las víctimas fatales por el coronavirus en Brasil. Los casos positivos en el país limítrofe aumentaron un 37% en 24 horas, para sumar 1.546 personas infectadas.De este modo, Brasil incrementó en 418 los casos nuevos de coronavirus contando los siete muertos, según el ministro de Salud, Luiz Mandetta.El estado de San Pablo, el más poblado de Brasil con 44 millones de habitantes, tiene 22 de las 25 muertes registradas por Covid, mientras que las tres restantes corresponden a Río de Janeiro.Mientras tanto, el índice de letalidad del coronavirus es del 1,6%, de acuerdo con el reporte del Ministerio de Salud de Brasil.Por su parte, las autoridades sanitarias y municipales de Foz de Iguazú informaron que una pareja y una mujer dieron positivo al coronavirus y que ninguno se encuentra grave, mientras que la cifra asciende a cuatro en la localidad lindante con Puerto Iguazú.Dos de los pacientes llegaron desde el exterior, mientras que la pareja mantuvo un contacto con una persona infectada.