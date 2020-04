El primer día con muy pocas ventas en el corralón

Sábado 4 de abril de 2020 | 01:00hs.

Hasta el momento, entre las actividades permitidas para el funcionamiento se encontraban entre otros los supermercados, almacenes, farmacias y las ferreterías.Ahora por la nueva disposición del gobierno nacional se suman entre las actividades consideradas esenciales la habilitación de las casas de ventas de insumos y materiales de la construcción provistos por los corralones.Algunos propietarios, al ofrecer a la venta tanto productos de ferreterías como de corralones se encontraban trabajando de manera limitada.Es el caso de Juan Marín, propietario del corralón El Chango de la ciudad de Posadas. Hasta ahora, estuvo abriendo sólo una parte del local referido exclusivamente a productos de ferretería y desde ayer habilitó las ventas de productos del corralón.Respecto del primer día en la reapertura del corralón, Marín afirmó a El Territorio que “estuvo todo muy tranquilo en este primer día de vuelta a la actividad”.Según el propietario, “se vendió pero todo a modo de menudeo”.Con ello, también reflejó la escasa actividad existente en el sector. “La gente vino a buscar algunas cosas para hacer refacciones en sus casas, pero no mucho más”, dijo Marín.“Nosotros trabajamos mucho con el tema de los repartos, que no podíamos hacerlos. Estamos abiertos pero no hay movimiento. Hasta el mediodía vendimos algo, pero después ya casi no hay movimiento en las calles”, explicó el comerciante.Por otra parte, aseguró que sólo abre su local para poder pagarle a sus empleados, porque si fuera por él, se quedaría en su casa.“Los gastos fijos no paran y por eso tenemos que trabajar. Los sueldos se tiene que pagar como siempre, por más que el local esté cerrado o abierto”, comentó. “En este tipo de rubros en el que se tiene gastos fijos, cada día que se para es plata perdida”, cerró.