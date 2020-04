Desde hoy los pagos se harán según la terminación del DNI

Sábado 4 de abril de 2020

Más de un millón no tienen tarjeta En la Argentina, entre la Anses y las cajas provinciales hay unos 8,5 millones de jubilados y pensionados y 2,2 millones de padres que perciben la AUH por sus hijos. Desde la Anses dijeron que “el 96% del sistema está bancarizado”. Así sumarían medio millón los directamente “sin tarjeta”. A esa cifra hay que agregar los que teniendo la tarjeta no la habilitaron o no la usaron en los últimos meses porque la perdieron o no saben cómo se utiliza. Proyectando los números de algunos de los bancos que concentran la mayor cantidad de pagos del sistema y vienen pagando por ventanilla esas prestaciones, esos también “sin tarjeta” supera el millón de personas. A eso se agrega que hay 120.000 beneficiarios de la Prestación por Desempleo que no disponen de tarjeta y tienen que cobrar obligadamente por ventanilla. En total, da un cálculo mínimo de 1,7 millón de personas.

La gran cantidad de personas que se agolpó ayer en el inicio del pago por ventanilla a las personas sin tarjeta de débito a quienes perciben jubilaciones, pensiones y la Asignación universal por hijo (AUH), en tiempos de cuarentena dejó en evidencia una falencia en la logística prevista por el Banco Central, la Anses y el sindicato La Bancaria. Más teniendo en cuenta que un gran número de personas que hicieron las extensas colas pertenecen a la población de riesgo ante el coronavirus.Es por ello que a partir de hoy y hasta el miércoles el cobro de jubilaciones y otras prestaciones en las sucursales bancarias se hará bajo un estricto cronograma según la terminación del número de DNI. La medida fue una reacción frente al caos que se vivió ayer en los bancos y se terminó de definir en una reunión que encabezó Alberto Fernández, en la residencia de Olivos.De esa manera el Banco Central dispuso que las sucursales bancarias atenderán a partir de hoy según la terminación del DNI en su horario habitual según cada jurisdicción, por lo que en Misiones la atención será de 8 a 13 (el Macro) y de 8 a 15 (el Nación).Los jubilados que tengan pendiente el cobro del mes de marzo y jubilaciones no contributivas cuya terminación de documento es 0 y 1 serán atendidos hoy, terminación 2 y 3, mañana; 4 y 5 el lunes y el martes los que terminen en 6, 7, 8 y 9.Los beneficios correspondientes al mes de abril para personas que reciben pensiones no contributivas y cuyos DNI finalicen en 4 y 5 serán atendidas el lunes; las terminaciones en 6, 7, 8, 9 podrán hacerlo el martes.Por último, el miércoles recibirán su beneficio jubilados y beneficiarios de pensiones no contributivas menores a 17.859 pesos con terminación de documento en 0.Y a partir del lunes 13, se continúa con el cronograma anunciado por Anses.En el contexto de caos, el titular la Anses, Alejandro Vanoli, reconoció ayer a medios nacionales que la magnitud de las colas en el primer día “era absolutamente previsible”, aunque la afluencia de público “fue mayor que cualquier previsión”.“Es una situación muy preocupante. Habíamos solicitado por todos los medios que solo fueran los jubilados que tuvieran una necesidad imperiosa de hacerlo de manera presencial, tratando de que fueran sus familiares o usaran medios electrónicos. Evidentemente hay mucha gente con necesidad de hacer operaciones. Es un delicado equilibrio entre estas necesidades y los cuidados que hay que tomar”, dijo.El ordenamiento por número se mantendrá para los pagos de este mes, mientras se insistirá en difundir los medios alternativos para la percepción de los haberes.