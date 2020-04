Ampliaron el listado de actividades y servicios declarados esenciales

Sábado 4 de abril de 2020

Por Antonio Villalbaavillalba@elterritorio.com.ar

“El tema de cuarentena nos mató en la parte económica”

Volverán a funcionar varios aserraderos a partir del lunes

Corresponsalía

Montecarlo

La primera autorización para el funcionamiento de manera excepcional en el marco de la cuarentena para el sector forestal fue para la Industria Forestal Toll Maderas SRL. Fue librado el pasado miércoles 1 de abril por parte del Ministerio del Agro y la Producción de Misiones. Según ese salvoconducto en la línea forestal, se concretó la autorización en el marco a las excepciones establecidas en el Decreto Nacional 297/2020 y su prórroga y la normativa provincial concordantes, por el “aislamiento social, preventivo y obligatorio”. Con ello, se aprobó la solicitud a Toll Maderas por una semana, hasta el miércoles 8 de abril.Pero, mientras esta industria con asiento en Eldorado se ponía en marcha como se refleja en la crónica desarrollada hoy por El Territorio (Página 4), se conoció ayer la decisión administrativa 450/2020 de la Nación, en la cual se amplía el listado de actividades y servicios declarados esenciales en la emergencia.Allí, se incluyeron justamente a los aserraderos para que se vuelva a poner en marcha en el marco de la cuarentena. A la apertura de esta actividad ahora habilitada, están en condiciones de ponerse en marcha las fábricas de productos de madera, fábricas de colchones, curtiembres, fábricas de maquinaria vial y agrícola. Entre los habilitados a abrir sus puertas, se suman las casas de ventas de insumos y materiales de la construcción provistos por corralones, además de las actividades vinculadas con la producción, distribución y comercialización forestal y minera.También actividades vinculadas con el comercio exterior: exportaciones de productos ya elaborados e importaciones esenciales para el funcionamiento de la economía. Además, exploración, prospección, producción, transformación y comercialización de combustible nuclear; servicios esenciales de mantenimiento y fumigación, mutuales y cooperativas de crédito, mediante guardias mínimas de atención, al solo efecto de garantizar el funcionamiento del sistema de créditos y/o de pagos, inscripción, identificación y documentación de personas.También se aclara que las disposiciones del inciso 14 del artículo 6° del Decreto N° 297/20 incluyen las actividades de mantenimiento de servidores y que las disposiciones del artículo 6° inciso 7 de la citada norma, incluyen a las personas afectadas a las actividades destinadas a la provisión de insumos necesarios para la realización de servicios funerarios, entierros y cremaciones.A su vez, se añade que los desplazamientos de estas personas que cumplirán diversas funciones deberán limitarse al estricto cumplimiento de las actividades y servicios considerados esenciales.En todos estos casos, los empleadores y empleadoras deberán garantizar las condiciones de higiene y seguridad establecidas por el Ministerio de Salud para preservar la salud de estos empleados.En Montecarlo la mayoría de los aserraderos arrancan el lunes y en Posadas, volvieron desde ayer algunos corralones y otras actividades.Entre las actividades que se sumaron ayer a las excepciones impuestas por el gobierno se encuentran las madereras.En una recorrida por comercios de este rubro, El Territorio corroboró ayer que, si bien el hecho de poder volver a la actividad significa un alivio, los comerciantes coincidieron que por el momento el principal objetivo será ‘poder pagarle el sueldo a los empleados’, que estuvieron sin poder trabajar por más de diez días.“A nosotros este tema de la cuarentena nos mató en la parte económica. Somos una empresa independiente que vive del día a día y esta situación nos perjudicó un montón. Tanto a mí como a la gente que trabaja conmigo. Sí o sí tenemos que pagarle el sueldo a los peones”, aseguró Rosalía Dutra, propietaria de una maderera en Posadas.“Mi punto de vista como empresaria y ciudadana es que el gobierno se manejó mal tanto en la parte económica como en el tema de la salud. Nos guardamos tantos días sin poder trabajar y hoy (por ayer) vimos que todos los viejitos están en las calles. Se echó todo a perder”, se quejó Dutra.En cuanto al futuro de su empresa, Dutra le pidió a los gobernantes que dejen salir a la gente para trabajar y que de esa forma se reactive la economía. Además, dijo que para ella llegó el momento de aprender a convivir con el virus porque ‘nos va a llegar a todos’.“Espero que dejen salir a la gente porque tenemos que trabajar. No me sirve de nada que me habiliten a mí y que no haya nadie que venga a comprar. Tienen que enseñarle a gente a convivir con esta situación para poder volver a laburar”, subrayó.Desde el Sindicato Obrero de la Industria Maderera de Eldorado (Soime) manifestaron ayer que se prevé que desde este lunes se va a empezar a trabajar nuevamente en las industrias madereras, teniendo en cuenta que en estos días organizarán los turnos y grupos de trabajo.Durante este tiempo los empleados estaban recibiendo asistencia en mercadería de las empresas como Taeda, Henter y Master de Caraguatay. Estas firmas más Tierra Roja tramitaron ayuda económica con el gobierno.“La solicitud de querer trabajar es porque hay empresas que tienen pedidos que cumplir, dependiendo su actividad y sus productos. Desde el lunes vamos a saber las que reinician y la cantidad de empleados afectados, porque hay que tener en cuenta que la cuarentena continúa y seguramente hay trabajadores que entran en el grupo de riesgo y deberán seguir con la cuarentena”, explicó Domingo Paiva secretario general del Soime.Feria franca y cooperativaEn cambio, la feria franca local desde el miércoles retomó sus actividades en esta localidad. Y hoy nuevamente ofrecerán sus productos al público en su predio tomando las medidas necesarias de precaución. Desde esta entidad manifestaron que los vendedores son menos ya que hay varios productores que estaban contemplados dentro del grupo de riesgo.Desde la Cooperativa Agrícola Mixta manifestaron que la cosecha de yerba se retomará una vez que concluya la cuarentena. “Nos estamos reuniendo con los prestadores de servicio para diagramar un protocolo de seguridad para prevención, seguimos trabajando; pensando más en la gente que en lo económico. Vamos a mantener esa postura para minimizar el riesgo de contagio”, expresó el gerente Hugo Reckziegel.