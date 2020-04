Cooperativas ofrecen a sus usuarios alternativas para el pago de facturas

Sábado 4 de abril de 2020

Por Nazarena Torrespolitica@elterritorio.com.ar

Con información de corresponsalías Montecarlo y Alem

Las cooperativas eléctricas de Misiones se encuentran trabajando fuertemente en un plan de acción que permita el sostenimiento de los servicios y, al mismo tiempo, contribuya a la lucha contra el avance del Covid-19. Desde las diferentes entidades remarcan que la situación es compleja, puesto que debieron reducir la cantidad de personal, dejando solamente guardias rotativas para los servicios esenciales.No obstante, uno de los problemas más importantes es el cobro de las facturas y las dificultades que algunos usuarios, principalmente las pymes, tienen debido al parate en las actividades económicas. Por eso, el gobernador anunció algunas medidas que incluyen la flexibilidad de pago de facturas energéticas a las empresas.En todos los casos, insistieron que si bien, los cortes por falta de pago se encuentran suspendidos, el abono de la boleta mensual es importante, debido a que con ello se pueden realizar las inversiones en mantenimiento y el pago de salarios al personal, entre otros. Además, aseveraron que es mejor ir pagando de a poco, para no acumular luego facturas vencidas en los próximos meses, aunque vieron una disminución importante en la recaudación.Por este motivo, se habilitaron diferentes metodologías para el pago de las facturas.En el caso de Energía de Misiones (ex Emsa) mediante un comunicado oficial informaron a todos aquellos usuarios interesados en efectuar el pago de manera electrónica desde su hogar, que tendrán la posibilidad de realizarlos, vía web a través de la página oficial (www.energiademisiones.com.ar); mediante aplicativo móvil o bien seleccionando el medio de pago más conveniente.Otro ejemplo de cambio en el sistema es el de la Cooperativa Eléctrica de Eldorado Limitada (Ceel), cuyo gerente Javier Aguirre explicó a El Territorio que “no se están entregando las facturas en los domicilios, para evitar esta circulación de los empleados de la cooperativa, pero se habilitaron líneas de teléfono y direcciones de mail para que los usuarios puedan consultar el saldo. También se puede pagar por vías electrónicas, con transferencias bancarias, en el caso de que no quieran acercarse a las sedes”.“Trabajamos con la menor cantidad de personal posible, con guardias en servicios esenciales como luz, agua, internet y cable. La parte administrativa no funciona, solamente las cajas y la venta de energía pre paga”, explicó.Por su parte, con una caída en su recaudación de más del 40 por ciento en el mes de marzo, la Cooperativa de Electricidad de Leandro N Alem (Cela) espera sentir el mayor impacto durante el mes de abril en cuanto a las obligaciones que debe afrontar.Según el gerente general de la entidad, Marcelo Zanazzo, de recaudar en promedio un 93 por ciento de lo que se factura, el pasado mes “recaudamos cerca del 55 por ciento que se hizo mayormente en los primeros quince días porque después de los decretos del aislamiento obligatorio es muy poco lo que se pudo cobrar” expresó.Asimismo, añadió que cerrado el mes de marzo “pudimos cumplir con todos los proveedores y pagar en tiempo y forma los sueldos gracias a usar algunas reservas que teníamos”, aunque adelantó que de continuar las medidas, los inconvenientes “para todos se van a presentar en el mes de abril”.En tanto, en la Cooperativa de Electricidad de Montecarlo Limitada, puntualmente en las oficinas de atención al público de Montecarlo, Puerto Piray y El Alcázar, solamente atienden las cajas para venta de energía prepaga y cobro de facturas de servicios.Las cajas fueron acondicionadas con medidas de seguridad adicionales para protección de empleados y socios. Además, por prevención, se limita la cantidad de personas en el interior, a un máximo de hasta cinco personas en Montecarlo y un máximo de 3 personas en Piray y El Alcázar, y con recomendación a las personas que se encuentren aguardando fuera del edificio, de mantener una distancia mínima de 2 metros.Al igual que en Eldorado, las facturas pueden solicitarse online, a través del correo electrónico mifactura@cemlmontecarlo.com.ar, y se habilitaron los canales electrónicos de pago por Banelco y Link en cajeros automáticos y por Internet, como también mediante transferencias bancarias.“Por ahora hasta el 12 de abril, no se hacen cortes por mora a quienes registren facturas pendientes de pago y en condiciones de estar sujetos a esa medida. La Cooperativa apela a la responsabilidad de los socios pidiendo que sigan pagando sus facturas en término, porque permitirán así que ingresen los recursos necesarios para afrontar los costos y continuar funcionando en esta emergencia”, detalló el gerente de la Cooperativa de Montecarlo Esteban Strieder.De igual forma, Guido Weber, presidente de la Cooperativa de Luz y Fuerza Libertador General San Martin Limitada ponderó el trabajo coordinado que están realizando en las distintas sedes de los diferentes municipios a los que prestan servicio.“Es una situación extraña, nosotros cerramos el 20 de marzo y volvimos a reabrir el 27, pero con administración mínima y todos los recaudos necesarios”, dijo.Asimismo, puntualizó que “por decisión propia, suspendimos los cortes por falta de pago, pero no quiere decir que la gente tiene que endeudarse, porque el problema real vendrá después que pase todo esto, problemas económicos”.“El protocolo se cumple a rajatabla y se tienen todas las precauciones para que la gente pueda seguir abonando, porque más allá de todo, se nos viene otro año complejo, y más complejo que los anteriores”, adujo.Weber puntualizó además en que se mantienen las guardias para los reclamos y trabajos de mantenimiento de los servicios.De la misma manera, desde la CELM de Montecarlo aseveraron que en lo que respecta a energía eléctrica permanecen las guardias que atienden solamente los reclamos del servicio y atención de emergencias. Asimismo, en agua potable se mantiene la operatividad de la planta potabilizadora de agua y permanece la guardia que atiende solamente los reclamos del servicio y atención de emergencias al igual que cloacas.Mientras que el servicio de sepelio “se atienden los que se presentan, aunque con las restricciones que establece desde el 20 de marzo y hasta el 12 de abril. Las salas velatorias permanecen cerradas, no se hacen servicios en domicilio. La despedida de los restos está limitada a una reducida cantidad de personas de la familia directa”.Por su parte, desde el inicio del aislamiento social obligatorio en todas las dependencias que posee la Cooperativa de Alem “se adoptó un protocolo sanitario estricto para los empleados y personas que vengan a los edificios que tiene la cooperativa” contó Zanazzo y añadió que en ese sentido todos los mayores de 60 años, embarazadas y personal que esté dentro de los grupos de riesgo se les ha hecho hacer la cuarentena en sus domicilio, lo que derivó en “reducir a un 85 por ciento de personal en actividad”, dijo.Debido a esta medida anterior “solamente se están haciendo mantenimientos y ninguna obra nueva para garantizar la provisión de energía eléctrica y agua potable a nuestros socios”.Por otro lado, Javier Aguirre, de la Ceel, contó que lo que es arreglo y mantenimiento se está trabajando para que ningún usuario se quede sin servicio.“Se toman todos los recaudos sanitarios, también en las sedes. Hay que manejar todo con prudencia, porque además esto es muy dinámica y va cambiando todo el tiempo, debemos ir siendo flexibles”, adujo.