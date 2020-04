Ediles de varios municipios optaron por las sesiones online

Domingo 12 de abril de 2020

Por Nazarena Torrespolitica@elterritorio.com.ar

Con información de corresponsalías Montecarlo, Eldorado, Alem, Irigoyen, El Soberbio y San Pedro

El parate de la cuarentena no sólo afectó de forma importante las actividades comerciales e industriales, sino también las políticas legislativas.Tras la prohibición de las reuniones, los legisladores se vieron imposibilitados de seguir manteniendo las sesiones ordinarias habituales, por lo que ahora se encuentran analizando distintas maneras de volver a sesionar, pero a través de los canales virtuales.De a poco, también los concejos deliberantes van buscando la manera de conectarse en sesiones.El pasado jueves, los ediles posadeños llevaron adelante la primera sesión extraordinaria online, mediante el sistema Cisco Webex Meeting de la empresa Telecom.“Las expectativas que teníamos eran muy altas, con una responsabilidad alta también, pero siempre pueden existir problemas de energía o conexiones, pero salió todo perfecto. La gente de cómputos del Concejo viene trabajando hace más dos semanas para que esto salga bien”, manifestó Facundo López Sartori, presidente del Concejo Deliberante capitalino, en diálogo con el programa Acá te lo contamos por Radioactiva 100.7.De esta manera, haciendo principal hincapié en reforzar las medidas sanitarias dentro de la institución, ediles sesionaron vía streaming y aprobaron, entre otras iniciativas, crear Posadas en Red, un programa municipal de voluntariado para protección comunitaria de grupos de riesgo ante desastres naturales, catástrofes, epidemias, y demás.En Montecarlo son siete los concejales y durante la cuarentena fueron realizando sesiones extraordinarias para resolver algunas cuestiones más urgentes relacionadas con el Covid-19. Se realizan en distintos horarios y días según la emergencia.Por otra parte, cuentan con un grupo de WhatsApp en el que van compartiendo imágenes de las tareas voluntarias que están haciendo y organizan turnos de visitas en los barrios o lugares donde se necesitan colaboradores para distintas tareas.También en muchas oportunidades el grupo es esencial para la toma de decisiones urgentes, además de poner en conocimiento de notas que van ingresando el Concejo. De acuerdo a lo que indicaron, no se habla aún de sesiones online.De la misma forma, al ser consultado sobre la posibilidad de imitar a concejales de Posadas que sesionaron online, el presidente del Concejo Deliberante de El Soberbio, Daniel Gauna, respondió: “El lunes (por mañana) nos reunimos y decidimos”.En Oberá, el edil Horacio Loreiro explicó a El Territorio que “se hicieron algunas sesiones especiales la semana pasada a puertas cerradas para aprobar una serie de decretos y resoluciones relevantes para el municipio”.No obstante adelantó que “previendo que la cuarentena se extiende, seguramente nos dispondremos a sesionar online”.En tanto, mañana, los concejales de Leandro N. Alem decidirán si la sesión que pretenden hacer el próximo miércoles será en forma virtual a través de alguna plataforma o si se ajustan a algunos protocolos que permitan su realización en el salón de sesiones que posee el órgano legislativo.Según el presidente del cuerpo, Rubén Pineda, desde el inicio de los asuetos que obligaron a un horario reducido, el Concejo Deliberante estuvo funcionando de 8 a 11 de lunes a viernes y “con todos los concejales mantenemos contacto virtual permanente y vamos gestionando las herramientas que se necesiten para afrontar esta situación que vivimos los argentinos”.En Eldorado, el cuerpo legislativo debe decidir qué hacer, aunque por el momento no tiene previsto realizar las sesiones vía internet.Los concejales de Pozo Azul se encuentran ultimando detalles para dar continuidad a las actividades legislativas de forma online, utilizando una aplicación para tal fin. El cuerpo deliberativo acordó llevar adelante la iniciativa considerando que existen proyectos importantes a tratar que tienen que ver con el sector productivo agropecuario.Los cinco ediles se están capacitando e instalando en sus celulares el aplicativo que permitirá llevar adelante las sesiones.“Vamos a sesionar una vez por semana online, tenemos temas de urgente necesidad para tratar relacionados al crecimiento de Pozo Azul, sobre todo proyectos del agro que tenemos que pulir en el Concejo. Pese a la cuarentena y las restricciones, en la colonia los trabajos continúan, tenemos que ayudar a nuestros colonos y muchas propuestas están en nuestras manos”, indicó Eduardo Hille, presidente del recinto.De igual modo, en San Pedro se analiza la posibilidad de trabajar de forma online, como también en Bernardo de Irigoyen. En Andresito, el Concejo realizaría una sesión de manera virtual. En San Antonio, aún no definieron al respecto.