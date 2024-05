Yo solo ví la oportunidad.....y la tomé! | El Territorio

Yo solo ví la oportunidad.....y la tomé!

lunes 20 de mayo de 2024 | 11:28hs.

Hola, en la historia, los humanos se han destacado por la búsqueda de crear, llevar a la realidad todo tipo de artefacto creativo que cumpla alguna función para ayudarnos en la vida cotidiana. La creatividad no tiene límites, hoy vivimos en un mundo tan tecnológico como incierto, es así como en esta carrera tecnológica y creativa las grandes corporaciones no paran de sorprender y de crear productos increíbles, es aquí donde me voy a centrar en un producto de la empresa Apple. Su nuevo dispositivo iPad Pro. pero no vamos a concentrarnos netamente en el producto en sí. Sino en su estrategia publicitaria para promocionarlo, que despertó inquietud en fanáticos y competidores. ¿Qué pasa cuando se lanza una campaña publicitaria y la competencia la usa a su favor? Casi como un juego de ajedrez donde cada movimiento de una pieza puede llevarnos al jaque a favor o en contra, En el juego de ajedrez, un jaque es una amenaza inmediata de capturar al rey. Se dice que un rey amenazado de este modo se encuentra en jaque. La palabra «jaque» viene del persa shāh = «rey», a través del árabe. Debe eliminarse la amenaza, de uno de los siguientes modos: Capturando a la pieza atacante.Las estrategias de Marketing juegan el mismo juego. Como si fueran las misas reglas en la promoción de productos de las empresas, y que al promocionarlas acuden a su departamento creativo para avanzar, la promoción del producto es un desafío que genera mucha adrenalina puertas adentro antes de que el producto termine en poder del cliente. ¡Pero cuidado! Cada movimiento en el tablero puede tener un efecto colateral y darle una oportunidad a la competencia. Es ahí donde se vuelte interesante. El anuncio, que publicó el martes pasado en redes sociales el CEO de Apple, Tim Cook, recibió reacciones negativas de los internatutas, quienes consideraron que celebraba la destrucción de la creatividad y el arte humanos por parte de la tecnología. En una declaración a AdAge, el vicepresidente de comunicaciones de marketing de Apple, Tor Myhren, pidió disculpas."La creatividad está en nuestro ADN pero erramos el tiro con este video y lo sentimos". El anuncio muestra símbolos de la creatividad humana, como instrumentos musicales, botes de pintura, un videojuego arcade de los 80 y un busto de una cabeza humana aplastados por una prensa hidráulica gigante. Al levantarse las placas metálicas de la prensa hidráulica se revela el nuevo iPad Pro de Apple. La Acción y reacción en Internet al anuncio de APPLE fue instantánea, por parte de departamento creativo de Samsung," Creativity cannot be crushed " La creatividad no se puede aplastar, eeeeetata, ¿Excelente respuesta en desarrollo de promoción de producto? Samsung decide lanzar unos días después un comercial donde muestra el mismo set de Apple y un artista que recupera los elementos destruidos por Apple y les vuelve a dar utilidad de la mano de una artista y de la nueva tablet Samsung Galaxy S9, solo que esta vez la tablet interactúa y es un elemento tecnológico complementario que funciona en conjunto con la guitarra y el artista. Lo más zarpado de esto es que en una semana, aprobaron prepuesto, armado de set, producción, post, aprobación de comercial y lo largaron. Sin dudas el gigante de la manzana recibe publicitariamente un golpazo, lo de Samsung se los dejo para que lo vean y piense, pero es innegable que como movimiento estratégico fue excelente. Jaque! A continuación las dos presentaciones Apple Samsung

