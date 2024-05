Policías endurecieron el reclamo y Nación habilitó uso de fuerzas federales | El Territorio

Rechazaron aumentos del gobierno de Misiones. Hay orden de desalojo. Nación pone en marcha el Comité de Crisis a cargo de la ministra Bullrich y Passalacqua

sábado 18 de mayo de 2024 | 6:07hs.

Frente al Comando Radioeléctrico de Posadas, uniformados con caras cubiertas quemaron gomas. Foto: N. Guerrero

En la madrugada de ayer, integrantes de la Policía de Misiones y del Servicio Penitenciario Provincial, entre retirados y en actividad, endurecieron el reclamo salarial y procedieron a trasladarse y concentrarse frente al Comando Radioeléctrico de la Unidad Regional Uno. Varios uniformados ingresaron al lugar, aunque los manifestantes dijeron que la dependencia nunca fue tomada.

La Nación dispuso un Comité de Crisis a cargo de la ministra Patricia Bullrich para accionar fuerzas de seguridad y proceder al desalojo de ser necesario.

Los uniformados, algunos vestidos de civil y muchos con barbijo, bloquearon con patrulleros la avenida Uruguay, con quema de gomas y fuertes protestas, a lo que se había iniciado con un acampe frente a la Jefatura de la Policía, sobre calle Félix de Azara de la ciudad de Posadas a principio de esta semana.

Allí se presentaría un juez federal dándoles a conocer que estaba escrito una orden de desalojo y en el mismo lugar conocieron la oferta salarial del gobierno, que hasta anoche consideraron insuficientes.

Por tal razón continuaba la protesta en el lugar y esperaban que se sumaran más efectivos procedentes de otros puntos de la provincia como San Pedro, San Vicente e Iguazú.

Se conoció en la protesta que en la noche del jueves los grupos de WhatsApp de integrantes de la Policía de Misiones recorrieron como polvorín las imágenes de los disturbios con los docentes en la Cámara de Representantes de Posadas. Una intervención, dijeron, innecesaria entre trabajadores, aunque la mayoría de los que intervinieron fueron de alto rango.

Aseguraron que esa fue una de las gotas que rebalsó el vaso, luego de un supuesto ninguneo a efectivos retirados, además de traslados y sanciones a quienes los apoyaron.

La protesta

Para horas de la madrugada de ayer, el espeso humo negro de las cubiertas encendidas empezó a subir desde el asalto de la esquina de la avenida Uruguay y su intersección con Félix Bogado, justo frente al histórico Comando Radioeléctrico de la Unidad Regional Uno. Varios uniformados ingresaron al lugar, aunque los manifestantes dijeron que la dependencia nunca fue tomada.

Para las 8 de la mañana ya había una gran cantidad de efectivos y el número fue creciendo durante todo el día, con la llegada de particulares, con uniformes, de civil, con banderas de Argentina, muchos con barbijos y con la cara cubierta.

Pese al frío y la llovizna intermitentes, se acercaron muchos familiares -sobre todo esposas, pero también niños- que se instalaron con mates y silletas.

A las 18 había nueve móviles de la fuerza atravesados en el lugar, además de una gran cantidad de vehículos particulares.

Paralelamente a media mañana desde la cúpula de la fuerza provincial denunciaron la toma y el corte de la vía pública ante el Juzgado de Instrucción Seis, a cargo del juez Ricardo Balor.

El magistrado ordenó el desalojo y también el fiscal René Casals había requerido el despeje y la restitución de los patrulleros.

En ese momento se empezó a temer un enfrentamiento con Gendarmería Nacional, ya que además la Justicia ordenó que pidan colaboración a otras fuerzas con coordinación del Ministerio de Gobierno. El Territorio pudo saber que 160 efectivos de Gendarmería Nacional estaban prestos a salir desde Rosario hacia Misiones para la jornada de hoy.

A su vez, diferentes dependencias de GNA y PSA estaban atentos al pedido de medios logísticos, armamentos antitumultos, chalecos y cascos.

La presencia del juez

Ya en horas del mediodía de ayer llegaron al sitio el juez Balor y el fiscal Casals, custodiados por Raúl David Maslowski, director general de Seguridad de la Policía, y otros uniformados.

Se mantuvo una reunión en el sitio en donde, dijeron después en asamblea, hubo un compromiso del magistrado de “abrir nuevamente los canales de diálogo con el gobierno”, y “agotar todas las instancias” antes de ordenar el desalojo.

Inician campamento

Sin embargo, nada ocurrió y la vigilia se convirtió en campamento. Se levantaron carpas y gazebos, se prendieron fuegos y se organizaron varias ollas comunitarias, especialmente una con un gran guiso de arroz. Luego recorrieron tortas fritas y churros entre los presentes mientras más personas llegaban y eran recibidas con aplausos.

Si bien estaban dispersos, muchos cubiertos por el frío y el agua bajo los techos de los comercios locales, los cálculos en el sitio eran de un millar de personas entrada la noche.

“Nosotros en 2023 no cerramos paritarias, tuvimos una situación grave. Tuvimos un 211,4% de inflación y el gobierno nos dio 104% de incremento a cuentagotas. Nosotros perdimos todo en ese momento, queríamos recuperar por ahí en octubre, en noviembre y no, no nos atendían más. Agotamos las instancias administrativas. Le llevamos nota tras nota y no atendían”, expresó el delegado Ramón Amarilla.

Los mismos delegados confirmaron ayer a la noche que no había canal de diálogo y que el aumento que se anunció desde el gobierno provincial - cercano al 15% - se hizo de forma unilateral y fue rechazado por ser considerado insuficiente. Quieren que un agente cobre un sueldo que cubra la canasta básica. “Esto es hasta las últimas consecuencias, de acá no nos movemos”, repetían anoche.



Comité de Crisis encabezado por ministra Bullrich

Se convocó al Comité de Crisis que prevén los artículos 13, 23, 24 y concordantes de la Ley de Seguridad Interior Nº 24.059 y sus modificatorias para el ejido de la Provincia de Misiones.

En Boletín Oficial de la Nación se sostiene que el Comité de Crisis será presidido por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y copresidido por el gobernador Hugo Passalacqua y estará integrado por los titulares de Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina, Policía Federal Argentina, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Servicio Penitenciario Federal.

Se deja constancia que la ministra de Seguridad delega en el secretario de Seguridad y el gobernador podrá delegar en el ministro de Gobierno de la Provincia de Misiones, Marcelo Pérez -que pidió intervención a la Nación-, la supervisión operacional de los cuerpos policiales y fuerzas de seguridad a dempeñarse en operaciones de seguridad interior.

Desde el comité ordenarán la iniciación, suspensión y conclusión de la aplicación de la fuerza y dispondrán la graduación de su intensidad.

